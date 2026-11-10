Maurício Marques explica como seu método de gestão conversa com a Belasis

Agenda cheia, comissão clara e número na mão. São esses os três pontos com que o educador Maurício Marques, fundador da Duo Academy, resume o que ensina a donos de salões e barbearias. O método agora ganha espaço dentro da Belasis , plataforma de gestão para salões, barbearias e clínicas de estética com sede em Chapecó (SC), que anunciou Maurício como novo embaixador da marca.

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A escolha da plataforma, segundo ele, tem relação direta com o conteúdo das aulas. A Belasis reúne num único sistema agenda, financeiro, comissões, emissão de notas fiscais, CRM e atendimento automático pelo WhatsApp, por meio da API oficial da Meta. “Eu recomendo a Belasis aos meus alunos porque ela coloca no mesmo lugar o que eu ensino em sala: agenda cheia, comissão clara e número na mão. Quando o dono enxerga isso todos os dias, ele para de apagar incêndio e começa a decidir”, diz.

O que o método ensina

À frente da Duo Academy, Maurício construiu sua reputação ensinando gestão a quem vive da técnica. Ele reúne mais de 95 mil seguidores no perfil @mauriciomarquesduo , soma milhares de profissionais formados e acompanha de perto a operação de negócios da marca Duo, como o Duo Salão e a Duo For Men. Nas redes, trata do cálculo do aluguel de cadeira, da composição das despesas fixas, da margem de lucro e do investimento necessário para crescer.

O ponto de partida do educador é uma constatação da rotina dos salões. “Passei anos vendo profissionais talentosos fecharem as portas por falta de gestão, não por falta de cliente. O salão quebra no caixa, não na cadeira”, afirma.

Do método à rotina do salão

A parceria tem como objetivo declarado levar gestão profissional a salões e barbearias de todo o país. Os conteúdos de Maurício passam a integrar a Academia Belasis, espaço de formação lançado em 26 de outubro e disponível sem custo adicional para os clientes da plataforma, com biblioteca de vídeos, trilhas personalizadas e mentorias ao vivo semanais.

Para a empresa, a contribuição do educador está em aproximar o sistema do dia a dia de quem administra. “O Maurício fala a língua de quem está atrás da cadeira e de quem está no caixa. Trazer esse olhar para dentro da Academia é a forma de fazer o sistema virar resultado no dia a dia do cliente”, afirma Marcelo Bêz, CEO da Belasis.

A empresa, que atende cerca de 27 mil clientes ativos em oito países, aposta que tecnologia sozinha não resolve a gestão de um salão. “Nosso papel não termina na instalação do software. Queremos estar perto do dono enquanto o negócio cresce, e isso inclui ensinar”, completa Bêz.

O público dessa formação é amplo. Segundo levantamento do Sebrae, o Brasil formalizou cerca de 236 mil negócios de beleza em 2025, o equivalente a 27 por hora, e 94% deles foram registrados como microempreendedores individuais, formato em que a mesma pessoa costuma atender, administrar e vender. Numa pesquisa do Sebrae com mais de 1,3 mil pequenos negócios de serviço, divulgada em outubro de 2025, o WhatsApp aparece como principal meio de comunicação para mais de 80% deles, enquanto ferramentas de CRM são consideradas importantes por menos de 10%.

Números no dia a dia

A conta fica maior quando a equipe cresce. Em salões que trabalham com profissionais parceiros, regime regulamentado pela Lei 13.352, de 2016, cada serviço precisa ser dividido entre o estabelecimento e quem atendeu, com percentuais e prazos definidos em contrato. Somam-se a isso o aluguel de cadeira, a compra de produtos e a emissão de notas fiscais.

Na leitura de Maurício, o resultado aparece quando o dono passa a acompanhar agenda, comissões e caixa todos os dias, e não só no fechamento do mês. “Gestão não é burocracia. É o que permite cobrar o preço justo, pagar a equipe em dia e ter vida fora do salão”, resume.

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É essa a ligação entre o método e a plataforma: o que Maurício ensina em sala, da agenda organizada à comissão calculada com clareza e ao acompanhamento dos números, é o que a Belasis concentra num mesmo sistema, agora acompanhado de formação dentro da Academia.