Como a Mulherez leva o mesmo padrão de atendimento a clínicas de três estados

Manter a mesma qualidade de atendimento em cidades diferentes é uma das exigências de quem transforma uma clínica em rede. Na Mulherez , rede de clínicas especializada em saúde, estética e bem-estar feminino fundada pela ginecologista Mirelle Ossipi Ruivo , essa resposta veio na forma de um modelo de operação que reúne protocolos de atendimento, processos administrativos e comerciais, treinamento de equipes, acompanhamento de indicadores e suporte à gestão.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

É esse modelo que permite aplicar em outras cidades a experiência desenvolvida na primeira unidade, aberta há dez anos em Cianorte, no noroeste do Paraná, sempre respeitando as características de cada mercado. Hoje a rede tem clínicas em Cianorte, Maringá e Umuarama, no Paraná, em Jequié, na Bahia, e em Guarulhos, em São Paulo. A próxima será no Itaim Bibi, na capital paulista, com abertura prevista para o início de 2027.

O que se repete em cada unidade

A proposta da rede é reunir serviços especializados em ambientes estruturados, com tecnologias, protocolos e equipes capacitadas, para oferecer atendimento individualizado. Esse conceito orienta a implantação de cada nova clínica, que busca preservar a identidade e os padrões construídos pela marca ao longo de uma década.

Em todas as unidades, a paciente encontra no mesmo espaço serviços de saúde ginecológica, medicina estética e regenerativa, procedimentos cirúrgicos e tratamentos voltados às necessidades das mulheres em diferentes fases da vida. Entre os procedimentos oferecidos estão a ninfoplastia, a blefaroplastia a laser e a cervicoplastia, além de tratamentos a laser e outros cuidados indicados conforme a avaliação de cada paciente.

Apoio ao franqueado desde a implantação

Para crescer, a Mulherez adotou o modelo de franquias. O formato oferece aos novos empreendedores apoio desde a implantação da clínica, com orientações para a estrutura física, capacitação profissional, processos operacionais e desenvolvimento da unidade. A ideia é ampliar a presença da marca no segmento de saúde feminina com um modelo empresarial estruturado.

O segmento vive um momento favorável no franchising. De acordo com a Pesquisa Trimestral de Desempenho da ABF (Associação Brasileira de Franchising), as redes de Saúde, Beleza e Bem-Estar faturaram R$ 21,1 bilhões no segundo trimestre de 2026, alta de 15,2% em relação ao mesmo período de 2025.

Para Mirelle , a expansão depende de preparo: administrar uma rede na área da saúde exige planejamento, qualificação das equipes e atualização constante. “A medicina continua sendo a base de tudo o que construí. Mas empreender me trouxe responsabilidades que vão além do consultório. Hoje, preciso pensar nas equipes, nas profissionais que estamos formando e na estrutura necessária para que esse trabalho continue crescendo com responsabilidade”, afirma.

Gestão de perto em Guarulhos

A unidade de Guarulhos mostra como a fundadora acompanha a aplicação do modelo. Reinaugurada em outubro, no mesmo endereço, a clínica passou a ser dirigida pela própria Mirelle, com foco na qualificação da equipe, na organização dos serviços e na consolidação do padrão de atendimento da rede.

“Assumir a direção da unidade de Guarulhos é uma oportunidade de estar ainda mais próxima das pacientes e da operação. Queremos oferecer um espaço onde a mulher encontre diferentes possibilidades de cuidado, com profissionais preparados para compreender suas necessidades e respeitar sua individualidade”, afirma.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia