Cultura do desconto vira tema de trilha da Academia Belasis para salões

Baixar o preço para não deixar a cadeira vazia é uma prática antiga em salões de beleza, barbearias e clínicas de estética, e parece a saída mais rápida quando a semana começa fraca. Esse hábito virou tema de um dos conteúdos de estreia da Academia Belasis, espaço de formação que a Belasis , plataforma de gestão para o setor com sede em Chapecó (SC), lançou em 26 de outubro e liberou sem custo adicional para todos os clientes, dentro do próprio sistema.

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A trilha “Fim da cultura do desconto” apresenta caminhos para ocupar os horários sem reduzir o valor cobrado. O objetivo é proteger a margem do estabelecimento e o trabalho de cada profissional, em vez de trocar o preço pela agenda cheia.

“Desconto resolve a semana, mas cobra a conta no fim do mês. Queremos mostrar que dá para encher a agenda valorizando o trabalho de quem atende”, diz Aylla da Silva, do marketing da Belasis.

Preço decidido na prática

A discussão ganha peso com o crescimento do setor. Levantamento do Sebrae divulgado em janeiro aponta que o Brasil formalizou cerca de 236 mil negócios de beleza em 2025, média de 646 por dia e alta de 18,5% em relação ao ano anterior. Desse total, 94% nasceram como microempreendedor individual, modelo em que a mesma pessoa costuma atender, administrar e vender. Com tantas funções acumuladas, decisões como a definição de preço acabam sendo tomadas no dia a dia, sem tempo para planejar.

“Nosso cliente sabe atender muito bem. O que costuma faltar é tempo e método para cuidar da gestão. A Academia nasce para encurtar esse caminho, com conteúdo prático e com gente que vive o dia a dia do salão”, afirma Aylla.

Biblioteca e trilhas sob medida

A trilha integra uma biblioteca de vídeos sobre gestão, finanças e marketing voltada a negócios de beleza, com profissionais conhecidos no mercado, como Maurício Marques, Saulo Abrahão, Bianca Belchior, Everton Muller, Lara Andrade e Luan Amaral, entre outros. Além da formação de preço, os conteúdos tratam de controle de caixa e atração de clientes, temas que muitos donos aprendem por tentativa e erro.

Para quem não sabe por onde começar, a Academia monta trilhas personalizadas. O empreendedor informa a principal dificuldade do negócio naquele momento, como os furos na agenda, e recebe uma seleção de vídeos com um cronograma para resolvê-la. Em atividades de hora marcada, cada horário que fica vago representa receita que não se recupera.

“Quando o dono conta qual é a dor, a gente consegue mostrar por onde começar. Isso evita que ele se perca no conteúdo e ajuda a transformar aula em ação”, explica Aylla.

Mentorias às segundas

A formação inclui mentorias ao vivo, exclusivas para clientes, toda segunda-feira às 10h, com um especialista diferente a cada semana. O primeiro encontro, em 26 de outubro, foi conduzido por Saulo Abrahão, especialista em gestão de salões e embaixador da Belasis desde julho. Por causa do feriado de Finados, a mentoria seguinte mudou para a terça-feira, 3 de novembro, com Vitória, da WeConta, que falou de contabilidade. Em 9 de novembro, a programação retornou à segunda-feira, com Everton Muller tratando de marketing.

Formação ao lado da operação

Com cerca de 27 mil clientes ativos em oito países, a Belasis já reúne agenda, financeiro, comissões, emissão de notas fiscais, CRM e atendimento automático pelo WhatsApp, e agora acrescenta a formação ao conjunto. A empresa aposta que o dono que conhece melhor os próprios números aproveita mais as ferramentas e ganha tempo para fazer o negócio crescer.

“Nosso cliente não recebe só um software. Ele ganha um parceiro de crescimento, que está com ele no sistema, na mentoria de segunda-feira e na hora de decidir o próximo passo do negócio”, resume Aylla.

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