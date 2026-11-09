Feriados 2027 concentram três oportunidades de emenda no segundo semestre
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Por Amos Aliperti, Diretor de Customer Experience no Loupit
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Do Carnaval 2027 ao Natal 2027, o calendário merece espaço no planejamento das viagens corporativas. No segundo semestre, Independência do Brasil 2027, Nossa Senhora Aparecida 2027 e Finados 2027 cairão em terças-feiras, criando oportunidades de emenda que podem mudar o expediente de clientes, fornecedores e equipes internas.
Uma análise do calendário preparada para a Loupit, travel tech que reúne gestão de viagens e despesas em um marketplace multiagência, identifica essas janelas e organiza orientações para quem precisa conciliar compromissos profissionais, orçamento e disponibilidade dos viajantes.
Três terças merecem entrar no planejamento
Dos nove feriados nacionais com data fixa considerados na análise, seis cairão de segunda a sexta-feira. Três desses seis, ou 50%, serão às terças-feiras. Todos estão entre setembro e novembro. O cálculo considera apenas esse conjunto de datas; feriados religiosos locais e pontos facultativos são tratados separadamente.
Feriado
Independência do Brasil 2027: acontece em 7/9, pode emendar com segunda, 6/9, e tem uma janela com a emenda que vai de 4 a 7 de setembro
Nossa Senhora Aparecida 2027: acontece em 12/10, pode emendar com segunda, 11/10, e tem uma janela com a emenda que vai de 9 a 12 de outubro
Finados 2027: acontece em 2/11, pode emendar com segunda, 1/11, e tem uma janela com a emenda que vai de 30 de outubro a 2 de novembro
Para organizações que trabalham de segunda a sexta e adotarem essas emendas, cada uma dessas semanas terá três dias de expediente. A consequência prática é uma agenda mais curta para concentrar visitas, reuniões, aprovações e entregas. A emenda depende do calendário de cada organização e não deve ser presumida.
Uma visita marcada para a segunda-feira anterior ao feriado, por exemplo, pode exigir remarcação se o cliente decidir suspender o expediente. Confirmar a agenda antes da emissão ajuda a evitar uma viagem sem o compromisso que a justificava.
O impacto pode começar antes do embarque
O feriado também interfere em quem autoriza a viagem. Se a solicitação ficar aguardando um gestor ausente, o preço e a disponibilidade encontrados na pesquisa poderão mudar antes da emissão. Definir substitutos e prazos de aprovação ajuda a reduzir essa exposição.
Feriados podem encarecer viagens em até 80%
Em períodos de feriados, a maior procura por passagens e hospedagem tende a pressionar os preços, especialmente em destinos turísticos. A disputa por voos, horários e hotéis pode reduzir a oferta de opções mais econômicas e elevar o custo dos deslocamentos a trabalho.
Segundo estudo da Loupit realizado na Uniglobe Pro Travel, uma das principais agências de viagens corporativas, as viagens em períodos de feriados podem custar até 80% a mais. O levantamento foi realizado com 321 empresas entre julho e outubro de 2026. O percentual corresponde ao aumento máximo informado, e não a uma alta média aplicável a todas as viagens.
Esse movimento também pode impactar a política de viagens. Limites definidos para passagens, diárias e orçamento total podem ser ultrapassados, mesmo quando o viajante mantém a classe de voo e a categoria de hospedagem permitidas. Nesses casos, a empresa deve avaliar as alternativas disponíveis e, se a viagem for necessária, submeter a exceção ao fluxo de aprovação, com justificativa e registro da decisão.
Para buscar preços mais atraentes nos feriados, o planejamento deve começar com antecedência. Comparar datas próximas, horários, hotéis e ofertas de diferentes agências ajuda a identificar alternativas quando houver flexibilidade. Também é importante agilizar as aprovações e avaliar limites por destino e período. Antecipar a compra amplia a oportunidade de comparação, mas não garante a menor tarifa.
Carnaval 2027 e Semana Santa 2027 exigem atenção à agenda
Carnaval 2027, Quarta-feira de Cinzas 2027 e Corpus Christi 2027 podem alterar o expediente de clientes e fornecedores. Na Semana Santa 2027, a Sexta-feira da Paixão 2027 e a Páscoa 2027 também merecem atenção ao planejar embarques e retornos.
Data comemorativa
Carnaval 2027: ocorre nos dias 8 e 9 de fevereiro, segunda e terça-feira
Quarta-feira de Cinzas 2027: ocorre no dia 10 de fevereiro, quarta-feira
Sexta-feira da Paixão 2027: ocorre no dia 26 de março, sexta-feira
Páscoa 2027: ocorre no dia 28 de março, domingo
Corpus Christi 2027: ocorre no dia 27 de maio, quinta-feira
Carnaval e Corpus Christi: não são feriados nacionais gerais. A aplicação depende das regras locais e dos calendários pertinentes.
Na Quarta-feira de Cinzas, confirme o horário de retomada do atendimento. A Lei nº 9.093/1995 trata a Sexta-feira da Paixão entre os feriados religiosos declarados por lei municipal. Pontos facultativos e emendas de 2027 devem ser confirmados nos atos aplicáveis e com cada organização.
Viagens internacionais exigem a mesma atenção ao calendário do destino. Um dia útil no Brasil pode coincidir com o fechamento do escritório que receberá o profissional no exterior.
Suporte 24 horas faz parte da gestão de viagens nos feriados
Um voo cancelado à noite, uma conexão perdida ou um problema no check-in do hotel pode exigir ajuda imediata, inclusive durante feriados e emendas. Quando o expediente da empresa está reduzido, contar com atendimento humano 24 horas ajuda o viajante a buscar alternativas sem depender da reabertura do escritório.
Ao escolher uma agência de viagens corporativas, a empresa deve verificar como funciona o plantão: quais canais ficam disponíveis, quais situações são atendidas e quem pode autorizar remarcações, novas reservas e despesas emergenciais. O suporte precisa estar alinhado à política de viagens para que o profissional receba orientação e eventuais exceções sejam registradas.
Para as agências, manter essa cobertura exige equipe, escala e procedimentos para noites, fins de semana e feriados. Nesse contexto, a América BPO, líder em terceirização de atendimento para empresas de turismo, oferece plantão 24 horas por dia, sete dias por semana. Esse modelo pode apoiar a continuidade do atendimento fora do expediente, conforme o escopo contratado pela agência.
Sete decisões para tomar antes de emitir
Confirmar o compromisso. Verifique o expediente no destino e a presença dos participantes antes de comprar.
Comparar a viagem inteira. Some passagens, hospedagem, alimentação e deslocamentos ao avaliar datas alternativas.
Conferir os limites da política. Avalie se o orçamento previsto acompanha as condições do destino no feriado e encaminhe eventuais exceções para aprovação antes da emissão.
Garantir a aprovação. Cadastre substitutos e combine prazos para períodos de férias e emendas.
Confirmar o suporte 24 horas. Informe ao viajante os canais de plantão e combine o fluxo de autorização para despesas emergenciais durante feriados e emendas.
Avaliar a flexibilidade. Confira regras e custos de alteração ou cancelamento conforme a chance de mudança da agenda.
Combinar a extensão pessoal. Se o colaborador ficar para aproveitar o feriado, registre previamente quais dias e despesas serão pessoais e quais condições de assistência se aplicam.
Travel tech e marketplace de viagens apoiam o planejamento
A Loupit funciona como um marketplace de viagens corporativas, permitindo comparar opções de diferentes agências e centralizar políticas, aprovações e despesas. A combinação entre travel tech, gestão de viagens e atendimento da agência ajuda a organizar a compra e o suporte durante o deslocamento, inclusive nos feriados de 2027.
A leitura do calendário funciona como ponto de partida. O ganho para a empresa está em transformar as datas em decisões antecipadas: uma reunião confirmada, uma aprovação encaminhada e uma viagem avaliada pelo custo completo.
Calendário nacional de datas fixas em 2027
1/1: sexta-feira, Confraternização Universal 2027
21/4: quarta-feira Tiradentes 2027
1/5: sábado, Dia do Trabalho 2027
7/9: terça-feira, Independência do Brasil 2027
12/10: terça-feira, Nossa Senhora Aparecida 2027
2/11: terça-feira, Finados 2027
15/11: segunda-feira, Proclamação da República 2027
20/11: sábado, Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra 2027
25/12: sábado, Natal 2027
Tiradentes 2027 cairá em uma quarta-feira, dividindo a semana de trabalho. A Proclamação da República 2027 será na segunda-feira, enquanto Dia do Trabalho 2027, Consciência Negra 2027 e Natal 2027 cairão em sábados. Mesmo nesses casos, confirme recessos e escalas dos clientes: o dia da semana do feriado, por si só, não define a disponibilidade para reuniões.
Como a análise foi feita
Análise documental do calendário de 2027 preparada em 6 de novembro de 2026, com base nas Leis nº 662/1949, com redação atualizada, nº 6.802/1980, nº 14.759/2023 e nº 9.093/1995. Os dias da semana foram calculados para 2027. O indicador de 50% corresponde a três terças-feiras entre seis feriados nacionais de data fixa em dias de segunda a sexta. Não inclui feriados locais ou pontos facultativos.
O dado de até 80% de aumento é atribuído ao estudo da Loupit realizado na Uniglobe Pro Travel com 321 empresas, entre julho e outubro de 2026, conforme informações fornecidas pela empresa. Trata-se do aumento máximo informado, não de uma média ou de uma previsão de preços para 2027. Os detalhes da amostragem e da base de comparação devem ser consultados no estudo original.
As possíveis emendas dependem de confirmação e não foram presumidas como feriados oficiais.
Fontes para consulta
Lei nº 662/1949 - feriados nacionais e texto atualizado
Lei nº 6.802/1980 - 12 de outubro
Lei nº 14.759/2023 - 20 de novembro
Lei nº 9.093/1995 - feriados locais e religiosos
CNJ - calendário próprio com datas móveis de 2027
Loupit - plataforma e funcionalidades
Uniglobe Pro Travel - agência de viagens corporativas
América BPO - atendimento emergencial e plantão 24 horas
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Estudo da Loupit realizado na Uniglobe Pro Travel com 321 empresas, entre julho e outubro de 2026, dado informado pela empresa.