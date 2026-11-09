Como saber se o seu celular pode funcionar como maquininha de cartão

Antes de comparar taxas ou planos, quem pretende receber pagamentos com cartão pelo próprio celular precisa responder a uma pergunta mais básica: o aparelho é aceito pelo aplicativo? A resposta muda de uma solução para outra. Cada app publica a relação de modelos e versões de sistema operacional com que funciona, e um telefone compatível com uma opção pode não ser aceito por outra.

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A conferência vale para autônomos, MEIs (microempreendedores individuais) e pessoas que vendem só com CPF, público que pode usar o smartphone para aceitar débito e crédito por aproximação sem comprar equipamento, sem pagar aluguel e sem mensalidade. O público é amplo. Segundo levantamento do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) com base no relatório estatístico da Receita Federal, o país passou de 9,4 milhões de MEIs em dezembro de 2019 para 17,16 milhões em junho de 2026.

O que o aparelho precisa ter

O recebimento pelo celular depende do NFC (Near Field Communication), tecnologia de comunicação por aproximação que está presente em parte dos smartphones. É ela que permite ao comprador encostar o cartão, o celular ou o relógio no telefone do vendedor para concluir o pagamento, que fica registrado no aplicativo. Um aparelho sem esse recurso, ou fora da lista de modelos aceitos pelo app, não pode ser usado como maquininha naquela solução.

A consulta é rápida. Antes de se cadastrar, o vendedor confere na página oficial do aplicativo se o modelo e a versão do sistema do seu telefone aparecem entre os aceitos. Se o aparelho não estiver na lista, o próximo passo é procurar outra solução, e não insistir no cadastro.

Para quem atende em domicílio, vende em feiras e eventos ou trabalha sem ponto fixo, confirmar a compatibilidade com antecedência evita descobrir o problema só na hora de receber do cliente.

Por que começar pela compatibilidade

A ordem das perguntas evita trabalho desnecessário. Comparar preços de aplicativos que não funcionam no telefone do vendedor não leva a lugar nenhum, e é a compatibilidade que define quais opções estão disponíveis para cada pessoa.

Por isso, Vitor Melo, criador do canal Máquina de Cartão Boa, que analisa maquininhas desde 2018, e fundador e CEO da modoPAG , que atende mais de 20 mil empresários e já transacionou mais de R$ 200 milhões, coloca o aparelho no início da lista. “O celular já é uma maquininha. Antes de baixar o app, o empreendedor precisa saber se o aparelho dele é aceito, quanto vai pagar em número e até quantas vezes consegue parcelar para o cliente.”

Depois do aparelho, taxa e parcelas

Com a compatibilidade confirmada, entram as duas outras verificações. Levantamento da modoPAG nos sites oficiais das principais soluções de recebimento pelo celular consultadas, em 06/11/2026, encontrou taxas entre 0,84% e 1,37% no débito, entre 2,99% e 3,15% no crédito à vista e entre 11,90% e 12,40% no parcelamento em 12 vezes. As faixas reúnem as tabelas e promoções vigentes na data e servem como referência, já que as taxas do setor costumam acompanhar a Selic. Na comparação, o número que interessa é o cobrado depois do fim de qualquer condição promocional, separado em débito, crédito à vista e parcelado.

“A taxa que importa é a que fica valendo depois da promoção, e ela precisa estar separada em débito, crédito à vista e parcelado”, afirma Vitor.

O limite de parcelas também varia entre os aplicativos. Entre as soluções consultadas, a maioria limita o parcelamento a 12x; a modoPAG oferece parcelamento em até 24x no celular .

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Para saber se o seu celular pode funcionar como maquininha de cartão, o caminho é consultar a lista de aparelhos aceitos na página oficial de cada aplicativo antes do cadastro. Só depois dessa checagem vale partir para a comparação de taxas e de parcelas, sempre com os valores do dia da contratação.