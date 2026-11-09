Como alugar e dirigir um carro na Toscana sem cometer erros comuns

Alugar um carro é praticamente indispensável para conhecer a Toscana fora das grandes cidades, mas o processo tem detalhes que costumam pegar os viajantes de surpresa. É o que aponta a SuaGuia , agência boutique especializada em viagens sob medida para a Itália.

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A época certa para dirigir na região

Os períodos entre abril e junho e entre setembro e outubro têm clima ameno e cidades funcionando normalmente. Já agosto costuma ser evitado: é quando os próprios italianos saem de férias, o que fecha comércios em vilarejos menores.

"A maioria dos problemas de quem monta o roteiro sozinho não é falta de vontade, é falta de informação. Uma multa de ZTL ou um hotel mal localizado transformam uma viagem dos sonhos em dor de cabeça", diz Lucas Gonçalves, sócio e cofundador da SuaGuia.

O erro que mais gera multa

As ZTL, zonas de trânsito limitado nos centros históricos de cidades como Florença e Siena, proíbem carros de fora sem autorização. A multa, entre 100 e 200 euros, chega semanas depois da viagem, registrada por câmeras.

Um destino que cresce entre brasileiros

A procura de brasileiros por experiências na Itália cresceu 40% entre janeiro e agosto deste ano, na comparação com o mesmo período de 2025, segundo levantamento da Civitatis, o que também aumenta o número de viajantes que decidem alugar carro e organizar o roteiro sozinhos.

Perguntas frequentes

Preciso de algum documento especial para dirigir na Itália?

Sim, a Permissão Internacional para Dirigir (PID), emitida pelo Detran, além da carteira de motorista brasileira válida.

Carros grandes são melhores para dirigir na Toscana?

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Não. Ruas estreitas e estacionamentos apertados tornam veículos menores mais práticos para circular pela região.