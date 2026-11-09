Antes de contratar maquininha, pergunte qual será a taxa do segundo mês

Nas principais maquininhas de cartão, o percentual oferecido ao lojista que acaba de contratar é promocional e vale por pouco tempo. Para o empresário, o número que importa no caixa é outro: quanto será cobrado quando a promoção acabar. Levantamento da modoPAG nos sites oficiais das principais maquininhas, feito em 5 de novembro de 2026, mostra que essa diferença pode mais que triplicar o custo mensal de um pequeno negócio.

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“Taxa promocional tem prazo. Antes de contratar, pergunte qual será a taxa depois do primeiro mês e só aceite se a resposta vier em número, publicada e sem letra miúda”, recomenda Vitor Melo, criador do canal Máquina de Cartão Boa, que analisa maquininhas desde 2018, e fundador e CEO da modoPAG , que atende mais de 20 mil empresários e já transacionou mais de R$ 200 milhões.

A pergunta faz diferença porque o cartão segue no centro das vendas presenciais. Segundo as Estatísticas de Pagamentos de Varejo e de Cartões do Banco Central, os cartões somaram 24,5 bilhões de transações no primeiro semestre de 2026, o equivalente a 30,8% de todos os pagamentos do país, e o crédito cresceu 9,2% em quantidade de transações sobre o mesmo período de 2025.

Por quanto tempo vale o desconto

Na data da consulta, as promoções ofereciam débito e crédito à vista entre 0,57% e 0,74% e parcelamento em 12 vezes entre 7,97% e 8,99%, válidas por 30 dias ou até R$ 5 mil em vendas, o que ocorresse primeiro. O levantamento considerou as taxas para Visa e Mastercard, nos planos de entrada sem mensalidade, consultadas nas páginas e simuladores oficiais em 05/11/2026, e apresenta os resultados em faixas, sem identificar empresas.

Por isso, a primeira pergunta ao contratar é sobre o prazo, e a segunda, sobre o volume de vendas que encerra a promoção. O comércio que fatura R$ 3 mil por mês usa o desconto durante os 30 dias. Já a empresa que fatura R$ 10 mil chega ao teto de R$ 5 mil na metade do primeiro mês, e a condição promocional dura cerca de 15 dias.

Qual será a taxa em cada modalidade

A pergunta seguinte é a taxa cobrada depois, separada por débito, crédito à vista e número de parcelas. Para quem vende até R$ 3 mil por mês, o levantamento encontrou de 1,69% a 2,39% no débito, de 3,86% a 4,99% no crédito à vista e de 20,39% a 22,59% no parcelado em 12 vezes, cerca de 2,5 vezes a taxa promocional dessa modalidade. Para quem fatura cerca de R$ 10 mil, as faixas foram de 1,32% a 1,44%, de 3,15% a 3,37% e de 12,35% a 13,27%, na mesma ordem.

Em uma simulação com 30% das vendas no débito, 50% no crédito à vista e 20% no 12x, o negócio que vende R$ 3 mil por mês passa de cerca de R$ 62 para cerca de R$ 200 em taxas, mais que o triplo. Com R$ 10 mil de faturamento, o custo seria de cerca de R$ 208 nas taxas promocionais e passa a R$ 457 com as taxas cheias, cerca de R$ 3 mil a mais por ano.

Onde as condições estão publicadas

Também convém perguntar se a taxa muda quando a conta é de CPF ou de CNPJ e em que página do site oficial as condições estão publicadas. Uma condição publicada permite conferir o que foi oferecido e refazer a conta mais tarde.

Para usar as respostas, o empresário precisa saber como divide as vendas entre débito, crédito e parcelado. A pesquisa Hábitos Financeiros dos Pequenos Negócios, feita pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) com 6.250 donos de pequenos negócios em 2025, aponta que 30% controlam as finanças em planilha, 25% em anotações no caderno e 10% não fazem nenhum controle.

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As taxas de maquininha acompanham a Selic e podem mudar ao longo do tempo, e as faixas citadas refletem as condições publicadas nos sites oficiais em 5 de novembro de 2026. Com as respostas sobre prazo, limite, taxa por modalidade e publicação em mãos antes da assinatura, o empresário consegue prever quanto a maquininha vai custar a partir do segundo mês.