Landing page e LGPD: como proteger os dados de quem preenche o formulário

Toda landing page que capta cadastros recebe, ainda que por poucos segundos, nome, e-mail e telefone de quem respondeu a um anúncio. Para o empresário, esse formulário é a porta de entrada das vendas. É também o ponto em que a página passa a lidar com dados pessoais, e por isso precisa estar preparada antes de ir ao ar, sobretudo quando foi criada em minutos por uma ferramenta de inteligência artificial.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Plataformas que já cuidam dessa etapa reduzem o trabalho de quem publica. É o caso do GreatPages , plataforma brasileira de sites e landing pages que recebe páginas criadas por ferramentas como Claude e Codex e importa páginas que já existem em outros endereços, aplicando os mesmos recursos de proteção a todas.

Formulário protegido desde o envio

No GreatPages, todas as páginas publicadas contam com certificado SSL, que criptografa as informações enviadas nos formulários. Na prática, o que o visitante digita trafega protegido entre o navegador e a plataforma. Segundo a política de privacidade da empresa, os dados ficam armazenados em nuvem com criptografia, acesso restrito e monitoramento contínuo.

Quando uma página criada por IA ou importada chega à plataforma, os formulários presentes no código são identificados e passam a registrar os leads automaticamente, sem que seja preciso montar um servidor próprio para recebê-los.

O visitante escolhe antes dos cookies

Outro ponto de atenção para quem usa pixels de anúncio e ferramentas de estatística é o consentimento. A plataforma oferece aviso de cookies em conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) e com a GDPR (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, da União Europeia). Com ele, o visitante decide se aceita cookies de marketing e de estatística antes que os scripts correspondentes sejam carregados.

Por que revisar o código gerado

A preocupação tem base. No 2025 GenAI Code Security Report, a Veracode testou mais de 100 modelos de linguagem em 80 tarefas de programação, e em 45% dos casos o código gerado trouxe vulnerabilidades da lista OWASP Top 10, referência das falhas mais críticas em aplicações web. Em uma página de captura, um script mal escrito ou um formulário sem proteção pode deixar dados de leads expostos.

Por isso, quando uma página é importada ou atualizada com scripts ou iframes, o GreatPages pede confirmação antes de aceitar o código, o que impede que trechos desconhecidos cheguem ao ar sem revisão. A entrega das páginas também passa pela rede da Cloudflare, que filtra tráfego malicioso e tentativas de derrubar o site por excesso de acessos, os chamados ataques DDoS.

O que conferir antes de publicar

Antes de colocar no ar uma página que vai receber cadastros, vale confirmar se o certificado SSL está ativo, se os dados do formulário seguem para o destino certo, se o aviso de cookies está configurado e se nenhum script desconhecido foi incluído no código. Hospedar em um ambiente com segurança gerenciada reduz o risco sem exigir que o empresário se torne especialista no assunto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para quem capta leads, proteger o que o visitante envia e pedir consentimento antes de carregar cookies de marketing são passos básicos de adequação da landing page à LGPD. No GreatPages, que segundo a empresa soma mais de 7 milhões de páginas criadas e 140 mil usuários, esses recursos já acompanham a publicação, e a página pode ser ajustada depois pelo editor visual ou pela IA conectada.