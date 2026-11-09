O maior treinamento de vendas da advocacia reúne equipes de todo o Brasil

A advocacia mudou. Os escritórios precisam cuidar da gestão, do atendimento e das vendas para se manterem e crescerem. Mas, em muitos deles, a área comercial ainda depende do improviso ou de indicações. Como construir uma operação capaz de prospectar, atender e fechar contratos todos os dias?

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Essa pergunta estará no centro do SDR's & Closers Day, marcado para 16 de novembro, no Espaço Berit, em Alphaville, Barueri (SP). Apresentado como o maior treinamento de vendas para times comerciais e escritórios de advocacia, o evento reunirá equipes de diferentes regiões do país para um dia de atividades práticas.

Conduzido por Alan Honjoya e Ederson Lima, o treinamento abordará temas como prospecção, criação de canais de aquisição e qualificação de oportunidades. Também haverá reuniões no palco, ligações frias e atividades práticas conduzidas por Alan Honjoya, que faturou R$ 150 milhões em nove anos no próprio escritório. Serão discutidas ainda aplicações de inteligência artificial na rotina comercial, como apoio à organização de processos, à análise de contatos e ao acompanhamento de oportunidades.

Um dos temas será como identificar e prospectar demandas jurídicas de alto valor, incluindo ações com potencial para gerar honorários de R$ 100 mil ou mais. A abordagem será apresentada como parte de uma estratégia comercial estruturada, que envolve encontrar o público adequado, compreender suas necessidades e conduzir o atendimento com método.

"Hoje, o escritório também precisa funcionar como uma empresa. Se não vende, não se sustenta. No palco, vamos mostrar como organizar uma máquina de vendas, com processos e responsabilidades definidos, capaz de fechar contratos todos os dias", afirma Alan.

A programação levará a rotina comercial para o palco. Alan e Ederson vão apresentar processos da própria operação, e os participantes poderão acompanhar negociações e fechamentos de contratos ao vivo. Também está previsto um hot seat com integrantes do time de vendas do Honjoya & Lima Advogados, com análise de situações reais de atendimento e negociação.

Os exercícios incluem abordagens por WhatsApp, telefone e LinkedIn; uso de CRM para registrar conversas e organizar retornos; simulações de reuniões; e respostas a dúvidas sobre preço, necessidade do serviço e prazo de decisão. O público inclui advogados, gestores, SDRs, closers e equipes de relacionamento com clientes.

Advogado e empresário, Alan Honjoya é fundador do Lendas Milionárias Educação Profissional e da Escola de Vendas Jurídicas. Ederson Lima é sócio de Alan no Honjoya & Lima Advogados e diretor da Legacy Group. No encontro, os dois vão compartilhar experiências sobre estruturação comercial na advocacia e os desafios de transformar atendimentos em processos consistentes.

A organização informa que o conteúdo seguirá os limites éticos e as normas aplicáveis à advocacia.

Serviço

SDR's & Closers Day

Data: 16 de novembro de 2026

Horário: das 9h às 18h

Local: Espaço Berit - Alphaville, Barueri (SP)

Condução: Alan Honjoya e Ederson Lima

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Informações e inscrições: https://sdr-closers-day.legacygroupspace.com/