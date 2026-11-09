Do Direito aos negócios: Marcello Safe mira na formação empresarial de advogados

Contratar uma equipe, organizar as finanças e estruturar um escritório que consiga crescer sem depender de todas as decisões do fundador são desafios que fazem parte da advocacia. Foi em torno dessas questões que o advogado, empresário e mentor Marcello Safe estruturou uma agenda de empreendedorismo jurídico que chegou a 28 encontros e 15.118 participações em 2026, no Brasil e no exterior.

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O balanço, fornecido pela organização, reúne congressos, imersões e edições do circuito regional. Como um mesmo profissional pode ter comparecido a mais de um encontro, o total contabiliza participações, e não pessoas distintas. A programação é voltada a advogados e aborda desde a estruturação dos primeiros escritórios até decisões de quem já lidera equipes e planeja expandir a operação.

Campinas reúne nomes do esporte e dos negócios no palco da advocacia

As duas edições do Safe Experience já realizadas em Campinas responderam por 7 mil participações. A primeira, de 14 a 16 de janeiro, recebeu 3 mil pessoas. A segunda, em junho, reuniu outras 4 mil, segundo a organização.

Apresentado pela organização como o maior evento de empreendedorismo jurídico do país, o Safe Experience leva ao público da advocacia experiências de quem construiu negócios ou liderou equipes em outros setores. Em edições anteriores, passaram pelo palco o técnico de vôlei Bernardinho, o empresário João Adibe Marques, além de Paulo Vieira, Pablo Marçal e Felipe Titto. A proposta de Marcello Safe é trazer essas trajetórias para discussões que fazem parte da rotina dos escritórios, como delegar responsabilidades, desenvolver lideranças e construir uma marca.

A próxima edição será realizada de 17 a 19 de novembro, no Royal Palm Hall, em Campinas. Entre os palestrantes anunciados estão o professor e arqueólogo Rodrigo Silva e o barbeiro e empresário Seu Elias, além de Marcello Safe. A expectativa informada pela equipe para esta matéria é de 4 mil participantes, ainda fora do balanço dos eventos realizados.

Se a projeção se confirmar, o conjunto de encontros contabilizados chegará a 19.118 participações após a edição de Campinas.

Circuito regional responde por quase metade das participações

O Safe Regional somou 6.778 participações em 19 edições. O circuito levou o debate sobre gestão de escritórios a diferentes regiões do Brasil e respondeu por cerca de 45% do público acumulado nos encontros já realizados.

A agenda também incluiu três edições da Imersão Safe Presencial em Nova Lima, Minas Gerais, com 350 participantes em cada uma. Em Alphaville, São Paulo, a sede do Grupo Acelerador recebeu dois encontros consecutivos: a Imersão Confraria Safe, em 23 de setembro, e a Formação de Mentores Safe, no dia seguinte. Cada um reuniu 60 participantes.

Cidade do Cabo reúne 100 advogados para discutir empreendedorismo jurídico

Na África do Sul, o Safe Experience Cape Town reuniu 100 advogados na Cidade do Cabo, segundo a organização. O encontro levou ao exterior uma programação dedicada à realidade dos escritórios de advocacia, com discussões sobre gestão de equipes, posicionamento e crescimento. Em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, outra edição recebeu 70 participantes.

Depois de Campinas, Marcello Safe encerra a programação de 2026 com o Mastermind da Fraternidade, previsto para o início de dezembro no Comandatuba Resort, na Bahia. Reservado aos membros de sua comunidade de empreendedores da advocacia, o encontro será dedicado à troca de experiências entre profissionais que estão estruturando ou expandindo seus escritórios.

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