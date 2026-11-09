Ben Martin Balik lança livro estratégico sobre marketing e vendas no agro
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O empresário Ben Martin Balik, fundador da CHA e da Leadcultura, lança o livro "Operação S.A.F.R.A. 10X - Alta Performance no Agro: unindo vendas, marketing e pós-vendas". A obra já está em pré-venda e chega a todas as livrarias online em 16 de novembro, nos formatos impresso, e-book e Kindle.
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O livro não ensina a usar ferramentas. Mostra como estruturar a operação que gera, converte e expande receita no agronegócio. A tese central é direta: no agro, processo vence improviso.
A origem do livro
A ideia nasceu da prática. Após cinco anos lapidando estratégias para empresas do agro, a operação liderada por Ben na CHA somou, só no último trimestre de 2025, mais de R$ 25 milhões em receita gerada nos clientes que aplicam a metodologia. Ao olhar para esse período, ele percebeu que os melhores resultados não vinham de uma ferramenta ou de uma campanha isolada, mas de empresas que tinham processo. O livro organiza esse aprendizado em um método.
A pergunta que está no centro
Quando alguém preenche um formulário no site de uma empresa do agro, quem recebe? Em quanto tempo? Quem liga? Quantas tentativas serão feitas antes de o contato ser dado como perdido?
Se a resposta for "depende", a empresa está improvisando. Segundo Ben, esse padrão se repete em empresas de insumos, distribuidoras, cooperativas e revendas atendidas ao longo dos anos: o investimento entra em anúncios, eventos e conteúdo, mas se perde no caminho entre o primeiro contato e a venda.
O problema raramente é o lead
Nos dados de clientes da CHA, 40,6% dos leads chegam fora do horário comercial. Uma operação sem regra de atendimento, sem responsável definido e sem prazo para o primeiro retorno desperdiça justamente o interesse que o marketing levou tempo para gerar.
"Mais lead dentro de uma operação desorganizada só gera mais desorganização", resume o autor.
Método antes de ferramenta
Plataformas e redes mudam a cada ano. O que sobrevive a elas é a lógica: saber para quem vender, atrair a atenção certa, construir confiança, trabalhar bem cada contato e acelerar a decisão de compra. Essa sequência dá nome ao método S.A.F.R.A.: Segmentar, Atrair, Fortalecer, Relacionar e Acelerar.
O livro também não trata o digital como substituto do campo. A visita à fazenda, o relacionamento do RTV e as feiras continuam decisivos no agro. O que mudou foi o que acontece antes, durante e depois do contato presencial. Quando um lead digital se perde, o problema quase nunca está em uma pessoa. Em geral está em um sistema mal desenhado: roteamento falho, ausência de prazo de resposta, falta de contexto para quem atende.
Improvisar não é o problema. Depender do improviso é.
Criatividade e adaptação são qualidades em qualquer negócio. O que a obra defende é que a empresa não dependa de improviso para funcionar todos os dias.
Cada capítulo termina com uma atividade prática. Juntas, elas ajudam o gestor a diagnosticar a própria operação e a montar uma operação integrada de receita, em que marketing, vendas e pós-vendas funcionam como um ciclo, e não como departamentos isolados.
Para quem é
Gestores comerciais, diretores, donos de revendas e distribuidoras, equipes de marketing e vendas e consultores que atendem o agronegócio e querem trocar feeling por processo.
Serviço
Livro: Operação S.A.F.R.A. 10X - Alta Performance no Agro
Autor: Ben Martin Balik
Formatos: impresso, e-book e Kindle
Pré-venda: https://www.livrobits.com.br/loja/produto.php?loja=1064443&IdProd=63&iniSession=1&hash=724732369
Disponível em todas as livrarias online: a partir de 16 de novembro
Pesquisa aberta: o Panorama de Vendas 2026 do Agro
Enquanto o livro chega às livrarias, a Leadcultura Pesquisas mantém aberta a coleta de respostas do Panorama de Vendas 2026 do Agro, estudo sobre como as empresas do setor organizam suas operações comerciais. A pesquisa é realizada com apoio do Podcast Agro Resenha, de André Angonese, Marcos Fabio Mazza, da Noctua CRM e de Onaldo Divino.
Os resultados parciais, baseados em 54 respostas até o momento, podem mudar com a entrada de novos respondentes. Por se tratar de uma amostra pequena, os cruzamentos indicam correlações, não relações de causa e efeito.
Para participar: https://pesquisa.leadcultura.com.br/p/panorama2026?ref=acessoriadeimprensa
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Ben Martin Balik é fundador e CEO da CHA e da Leadcultura, ecossistema de geração de receita e performance comercial para empresas do agronegócio.