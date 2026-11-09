Como levar a inteligência artificial para a rotina da pequena empresa

Usar ferramentas de inteligência artificial já faz parte do dia a dia de boa parte dos pequenos negócios brasileiros. O passo mais difícil é transformar esse uso em rotina de gestão, com processos ajustados e equipe preparada. É nessa etapa que trabalha a MultiMedia Tecnologia , empresa de Fortaleza (CE) do Grupo Multys, que leva a tecnologia para dentro da operação de cada cliente por meio do Mult360, plataforma que reúne RH, gestão fiscal, indicadores e atendimento pelo WhatsApp.

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O retrato aparece na pesquisa Transformação Digital nos Pequenos Negócios 2026, do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) com o Meta Instituto de Pesquisa, que ouviu 7.182 empreendedores. Nas duas semanas anteriores à entrevista, 52% dos donos de pequenos negócios usaram alguma ferramenta de IA (inteligência artificial), índice que chega a 61% entre as EPPs (empresas de pequeno porte). Para incorporar a tecnologia, 46% precisaram criar novos fluxos de trabalho. Entre os que não planejam adotá-la nos próximos seis meses, 38% citam a falta de conhecimento sobre o que a IA pode fazer.

O primeiro passo acontece dentro da empresa

Esse acompanhamento é o ponto de partida do trabalho da MultiMedia. A equipe entra na operação de cada empresa cliente para implementar o Mult360 e personalizá-lo conforme a realidade do negócio. Concluída essa etapa, a inteligência artificial assume tarefas que antes consumiam o tempo dos funcionários, da gestão fiscal ao atendimento pelo WhatsApp.

Com isso, diminui o retrabalho, e o gestor passa a contar com uma visão única e em tempo real da empresa, reunida em dashboards integrados.

Organizar os sistemas antes de automatizar

Antes da automação, muitas empresas precisam resolver um problema anterior, que é a dispersão das informações. É comum que pequenas e médias empresas trabalhem com um sistema para vendas, outro para o financeiro, outro para o RH e outro para a emissão de notas, além de planilhas paralelas e de conversas com clientes isoladas no WhatsApp. Nesse cenário, cabe ao empresário ou à equipe reunir os dados manualmente.

Em escuta qualitativa feita pela Meta Pesquisa de Opinião para o Sebrae, divulgada em junho de 2026, empreendedores relataram que responder clientes no WhatsApp, controlar estoque, acompanhar pedidos e cuidar do financeiro ainda ocupam boa parte do seu tempo.

É essa realidade que Brendo de Sousa Alves , fundador e diretor operacional da MultiMedia Tecnologia, descreve ao falar da origem do Mult360. "Grande parte das pequenas e médias empresas já tenta se organizar com dois, três sistemas diferentes, planilha e WhatsApp separado, e isso cansa, atrasa e custa caro. A gente decidiu resolver esse problema de verdade: trazer, para quem não tem orçamento de grande empresa, uma plataforma única, com inteligência artificial embarcada, que cuida do fiscal, do RH, dos indicadores e do atendimento, tudo dentro da operação do cliente", afirma.

Uma estrutura do tamanho do negócio

No Mult360, módulos de RH, gestão fiscal, dashboards de indicadores e a integração com o WhatsApp funcionam na mesma estrutura, com os dados se comunicando em tempo real. Esse modelo, antes acessível sobretudo a companhias com orçamento para sistemas robustos e equipes próprias de TI, chega às pequenas e médias empresas em um formato pensado para o orçamento desse público.

Hoje, centenas de empresas usam as soluções da MultiMedia, entre indústrias, distribuidoras, concessionárias e redes de lojas, em vários estados do país.

Para quem quer colocar a inteligência artificial na rotina da empresa, a experiência da MultiMedia indica um caminho em sequência: primeiro, reunir os sistemas em uma única plataforma; depois, adaptar a ferramenta à operação real do negócio; e, por fim, automatizar as tarefas repetitivas, com o acompanhamento de quem conhece a tecnologia.

Sobre a MultiMedia Tecnologia

A MultiMedia Tecnologia é uma empresa de tecnologia sediada em Fortaleza (CE), com escritórios em Caucaia e Maracanaú, e parte do Grupo Multys. Com seis anos de atuação no mercado de sistemas de gestão e suporte de TI, desenvolve seu próprio ecossistema de soluções, entre elas o MultGestor (ERP), o MultCRM e o Mult360, e atende centenas de empresas em vários estados, levando a pequenas e médias empresas uma tecnologia antes restrita a grandes negócios.

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