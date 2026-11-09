Livro bilíngue em tupi-guarani guia o projeto Caixinha de Emoções no Ceará

Um livro escrito em português e em tupi-guarani conduziu as atividades do projeto “Caixinha de Emoções” em quatro instituições do Ceará. A obra “Dentro de Mim”, de Meire Nascimento, idealizadora do Projeto Ciranda do Saber , foi criada para que todos os leitores tenham contato com a língua indígena e serviu de base para as sessões de contação de histórias com cerca de 610 crianças.

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Junto com as histórias, o projeto montou bibliotecas nas instituições atendidas. As beneficiárias são a EM Padre Arimateia Diniz, a EM Raimundo Soares de Souza, a Associação Escola de Música de São Gonçalo do Amarante e a Biblioteca Pública Municipal Professora Isolda Barbosa. Cerca de 150 profissionais da educação também participaram da ação.

Duas línguas no mesmo livro

Por ser bilíngue, “Dentro de Mim” faz com que uma única atividade junte três frentes: o incentivo à leitura, a educação emocional e a diversidade linguística. A criança acompanha a narrativa e, no mesmo livro, encontra o tupi-guarani ao lado do português.

O tema da obra são os sentimentos. Nas sessões, as histórias serviram de ponto de partida para que as crianças aprendessem, de forma lúdica, a reconhecer e a gerir as próprias emoções. Para a autora, nomear o que se sente é também uma forma de cuidado. “Uma criança que aprende a dar nome ao que sente aprende também a cuidar de si e do outro. Quando o livro chega perto de casa, essa descoberta deixa de ser privilégio e passa a ser direito”, afirma Meire Nascimento.

Como o livro fica na biblioteca de cada instituição, as crianças podem voltar a ele depois das sessões, com o apoio dos profissionais da educação.

Como as instituições avaliaram

Nas escolas e na biblioteca, a recepção foi positiva. “Nota 10 para esse projeto”, resume Fernanda Almeida, coordenadora pedagógica da EM Padre Arimateia Diniz. Diogo de Castro, diretor da Associação Escola de Música de São Gonçalo do Amarante, avalia que “é um projeto de grande importância para o desenvolvimento das crianças”.

Na EM Raimundo Soares de Souza, a coordenadora Elizangela Alcântara relata o que ouviu da comunidade escolar: “Houve felicidade e satisfação pela vinda do projeto, além do desejo de continuidade para contemplar ainda mais crianças”.

Acervo que permanece

Os livros não saíram das instituições depois das primeiras sessões. O acervo ficou nas bibliotecas montadas pelo projeto, e os profissionais da educação seguem usando as obras na rotina com as crianças.

O Ceará, onde a ação aconteceu, tem o maior índice de alfabetização infantil do país pelo terceiro ano seguido. Em 2025, 84% das crianças das redes públicas sabiam ler e escrever ao fim do 2º ano do ensino fundamental, segundo o Indicador Criança Alfabetizada, do MEC e do Inep. A média nacional foi de 66%.

A iniciativa foi viabilizada pela Lei Rouanet, que permite às empresas tributadas pelo lucro real direcionar até 4% do Imposto de Renda devido a projetos culturais aprovados pelo Ministério da Cultura. Em 2025, a captação pela lei somou R$ 3,41 bilhões, o maior volume desde a criação do mecanismo, segundo o ministério.

A partir da experiência no Ceará, o Projeto Ciranda do Saber procura novos parceiros para levar o formato a outras escolas, bibliotecas e comunidades. O livro bilíngue segue como guia: em “Dentro de Mim”, português e tupi-guarani dividem as páginas de uma mesma história sobre sentimentos, contada para crianças.

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O “Caixinha de Emoções” é patrocinado pela TAG, Transportadora Associada de Gás, e tem realização do Projeto Ciranda do Saber, do Ministério da Cultura e do Governo Federal, por meio da Lei Rouanet.