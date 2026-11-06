Maurício De Bortoli: da experiência no campo à construção de uma agricultura de alta produtividade e sustentável

A trajetória de Maurício De Bortoli é construída a partir de uma relação direta com a agricultura. Engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Maurício reúne experiência como produtor rural, gestor técnico, consultor e palestrante.

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Sua atuação está ligada à Sementes Aurora, empresa familiar localizada em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, onde exerce a função de gerente técnico. Ao longo dos anos, participou da evolução dos sistemas de produção da empresa, com foco na melhoria contínua do manejo, na qualidade das sementes, na eficiência das operações e na construção de ambientes capazes de sustentar altas produtividades.

Esse trabalho também resultou em importantes reconhecimentos nacionais. Maurício acumula títulos no Desafio Nacional de Máxima Produtividade de Soja, promovido pelo Comitê Estratégico Soja Brasil (CESB), sendo reconhecido como tricampeão nacional. Entre os resultados de destaque está a conquista da safra 2018/2019, quando alcançou a produtividade de 123,88 sacas de soja por hectare, resultado que colocou a Sementes Aurora em evidência no cenário nacional.

Sua contribuição para o desenvolvimento da cultura da soja também foi reconhecida em 2016, quando foi escolhido como destaque na categoria Produtor do projeto Personagem Soja Brasil, promovido pelo Canal Rural. Em 2026, Maurício também foi escolhido como um dos embaixadores da Irrigação durante o 1º Encontro Internacional de Irrigantes, realizado em Cruz Alta (RS).

Mais do que os números, essas conquistas representam uma trajetória de planejamento, experimentação, conhecimento técnico e aperfeiçoamento das práticas agrícolas.

A pesquisa aplicada como ferramenta de evolução

Um dos principais diferenciais do trabalho desenvolvido por Maurício está na conexão entre pesquisa, experiência de campo e aplicação prática do conhecimento.

Nas áreas produtivas da Sementes Aurora e em propriedades acompanhadas pela De Bortoli Agro Consultoria, são realizadas avaliações e experiências com diferentes estratégias de manejo, especialmente relacionadas às plantas de cobertura, à construção da fertilidade do solo, à formação de palhada e ao desenvolvimento de sistemas produtivos mais eficientes.

O trabalho busca compreender como diferentes práticas agronômicas influenciam o ambiente de produção e contribuem para melhorar as condições de desenvolvimento das culturas.

Entre os temas de maior destaque estão a diversificação dos sistemas de produção, o manejo de plantas de cobertura, a proteção do solo, a ciclagem de nutrientes, a melhoria das condições físicas e biológicas e a utilização de bioinsumos como ferramentas complementares para promover o equilíbrio e a eficiência dos sistemas agrícolas.

Para Maurício, a construção de altas produtividades exige uma visão de longo prazo. O desempenho de uma lavoura não depende exclusivamente da escolha de sementes, fertilizantes ou defensivos, mas da integração de diferentes fatores, desde o planejamento até a execução de cada operação agrícola.

Sustentabilidade conectada à produtividade e à rentabilidade

A agricultura sustentável também ocupa um espaço importante em sua abordagem técnica.

A partir da experiência acumulada em diferentes ambientes de produção, Maurício defende a construção de sistemas agrícolas que conciliem produtividade, conservação do solo, eficiência no uso dos recursos e viabilidade econômica.

Nessa perspectiva, as plantas de cobertura são ferramentas estratégicas para a evolução dos sistemas produtivos, contribuindo para a proteção do solo, a produção de biomassa e a melhoria das condições para as culturas sucessoras.

A proposta é demonstrar que sustentabilidade e alta produtividade não precisam ser objetivos conflitantes. Quando fundamentadas em conhecimento agronômico, planejamento e manejo adequado, práticas conservacionistas podem contribuir para a eficiência e a rentabilidade das propriedades.

Da experiência no campo ao compartilhamento de conhecimento

Atualmente, Maurício divide sua atuação profissional entre a gerência técnica da Sementes Aurora, a direção técnica da De Bortoli Agro Consultoria e uma agenda de palestras, treinamentos e mentorias no Brasil e no exterior.

Por meio da consultoria, acompanha produtores rurais na avaliação dos sistemas de produção, na identificação de oportunidades de melhoria e na construção de estratégias para ampliar o potencial produtivo das lavouras.

Nas palestras e mentorias, transforma a experiência acumulada em campo em conhecimento aplicado, compartilhando resultados, observações e aprendizados sobre manejo do solo, plantas de cobertura, plantabilidade, eficiência operacional e estratégias para altas produtividades.

Sua abordagem combina fundamentos científicos, experiências práticas e uma visão integrada da agricultura, aproximando a pesquisa da realidade enfrentada diariamente pelos produtores.

Mais do que apresentar tecnologias ou recomendações isoladas, Maurício procura estimular uma mudança na forma de compreender os sistemas agrícolas, reforçando a importância de decisões técnicas consistentes e de uma construção contínua do potencial produtivo.

A experiência como produtor rural, aliada à pesquisa aplicada e à atuação como consultor e palestrante, consolidou uma trajetória dedicada à evolução da agricultura.

Para Maurício De Bortoli, produzir mais não significa apenas buscar novos recordes de produtividade, mas construir sistemas agrícolas cada vez mais eficientes, sustentáveis e rentáveis, capazes de gerar resultados consistentes ao longo dos anos.

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