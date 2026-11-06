Sono dos bebês ganha aliado com o avanço da tecnologia

O sono dos bebês é uma das grandes preocupações das famílias nos primeiros anos de vida. Despertares noturnos, dificuldades para adormecer, evolução do jejum noturno, sonecas curtas, mudanças na rotina e dificuldades na introdução alimentar estão entre as situações que levam mães e pais a procurar informações e soluções. Com o avanço da tecnologia, esse conhecimento começa a ganhar novos formatos, tornando-se mais acessível no cotidiano das famílias.

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Aplicativos voltados à primeira infância já permitem registrar mamadas, acompanhar horários e organizar a rotina. Agora, a tecnologia também começa a avançar em uma área mais complexa: a compreensão das dificuldades relacionadas ao sono infantil e o desenvolvimento de recursos capazes de oferecer respostas às dúvidas das mães.

É nesse cenário que se desenvolve o projeto Zleep Baby, criado a partir da experiência da professora Eliana Dias com o sono de bebês e crianças pequenas. A iniciativa reúne o conhecimento acumulado ao longo de sua trajetória profissional e utiliza recursos digitais para ampliar o acesso das famílias às orientações sobre sono.

O conhecimento sobre sono infantil no celular

O Zleep Baby reúne orientações sobre o sono de bebês e crianças pequenas, organizadas por etapas do desenvolvimento infantil, desde o nascimento até os três anos de idade.

O conteúdo está dividido em quatro faixas etárias: de zero a três meses, de quatro a seis meses, de sete a doze meses e de treze a trinta e seis meses. Essa organização permite que mães e pais encontrem informações correspondentes à idade da criança, acompanhando as mudanças que ocorrem durante o crescimento.

O formato digital facilita o acesso ao conhecimento, permitindo que as famílias consultem as orientações diretamente pelo celular, de maneira prática e com valor mais acessível.

O projeto inclui ainda o Ninno, aplicativo destinado ao acompanhamento da rotina infantil. Enquanto o Zleep Baby concentra o conhecimento sobre sono, o Ninno auxilia no registro e na organização das atividades diárias do bebê.

Zlaya: tecnologia construída a partir das dúvidas das mães

A próxima etapa do projeto está no desenvolvimento da Zlaya, uma tecnologia de respostas voltada às dificuldades que as mães encontram no cuidado com o sono dos filhos.

A Zlaya está sendo desenvolvida gradualmente, a partir das dúvidas e dificuldades apresentadas pelas mães durante o suporte humano oferecido dentro do aplicativo Zleep Baby. Essas situações ajudam a orientar a construção de uma tecnologia capaz de oferecer respostas cada vez mais adequadas às necessidades das famílias.

A iniciativa parte de uma realidade conhecida por quem trabalha com orientação às famílias: duas crianças da mesma idade podem apresentar dificuldades diferentes, e uma mesma manifestação, como os despertares noturnos, pode estar associada a circunstâncias distintas.

Por isso, o desenvolvimento da tecnologia exige atenção às particularidades de cada situação. A Zlaya ainda está em construção, e seu aprimoramento faz parte de um processo gradual.

A experiência profissional por trás da tecnologia

O projeto tem origem no trabalho da professora Eliana Dias com famílias que procuram orientação sobre o sono de bebês e crianças pequenas.

A experiência acumulada no atendimento às famílias é uma das referências do projeto, tanto na organização do conteúdo disponível no Zleep Baby quanto na concepção da Zlaya.

O desenvolvimento dessas ferramentas acompanha uma mudança na maneira como as famílias procuram orientação. O celular passou a fazer parte da rotina de cuidados com os filhos, oferecendo acesso a informações que antes dependiam de outros formatos de distribuição.

Tecnologia e os desafios do sono infantil

O avanço tecnológico não elimina a complexidade do sono dos bebês. Cada etapa do desenvolvimento apresenta características próprias, e as dificuldades enfrentadas pelas famílias nem sempre têm uma única explicação.

Com o Zleep Baby disponível como aplicativo e a Zlaya em desenvolvimento, o projeto aproxima a experiência profissional das possibilidades oferecidas pelos recursos digitais.

O sono dos bebês continua sendo uma preocupação antiga das famílias. O que começa a mudar são as ferramentas disponíveis para compreender suas dificuldades e buscar orientação.

Links:

Instagram Zleep Baby:

https://www.instagram.com/zleepbaby.app/

Instagram da professora Eliana Dias:

https://www.instagram.com/elianadiassonoinfantil/

Página oficial do Zleep Baby:

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