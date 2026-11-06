Na SONORITÀ, Oticon Zeal pode ser adaptado no mesmo dia da consulta em BH

Quem procura um aparelho auditivo em Belo Horizonte já pode sair da consulta usando o Oticon Zeal. O modelo, apontado como uma revolução nos aparelhos auditivos intracanal, chegou à SONORITÀ Aparelhos Auditivos com a opção de adaptação no mesmo dia, sem a espera pela confecção de uma peça sob medida.

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A novidade interessa a um público amplo. Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), mais de 25% das pessoas acima de 60 anos convivem com perda auditiva incapacitante. No Brasil, o Censo Demográfico 2022 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) identificou 2,6 milhões de pessoas com muita dificuldade para ouvir ou que não conseguem ouvir de modo algum, mesmo com aparelho.

Domo ou molde: duas formas de começar

A adaptação imediata é possível porque o Zeal aceita dois tipos de encaixe. O domo, uma ponteira flexível de tamanho padrão, permite começar a usar o aparelho ainda na consulta. Para quem precisa ou prefere, há o molde do tipo Micro, feito sob medida para o canal auditivo de cada pessoa. A troca entre um e outro pode ser feita conforme a necessidade, o que dá flexibilidade ao acompanhamento.

O aparelho é indicado principalmente para perdas auditivas de grau leve a moderado. Por isso, o primeiro passo é a avaliação auditiva, que mostra se o modelo é adequado e qual encaixe faz mais sentido para cada caso.

Avaliação e teste sem custo

Na SONORITÀ, a avaliação e o teste do aparelho são gratuitos. A pessoa experimenta o Zeal com orientação individualizada, esclarece dúvidas e decide com calma, sem pressão para fechar a compra.

O que muda nos modelos intracanal

Até pouco tempo, quem queria um aparelho escondido dentro do ouvido costumava abrir mão de recursos como bateria recarregável e conexão sem fio. O Zeal reúne esses itens em um corpo pequeno graças à fabricação por encapsulamento: a Oticon primeiro posiciona os componentes internos e depois forma a camada externa ao redor deles. O aparelho tem classificação IP68, a mais alta para resistência à umidade e à poeira em aparelhos auditivos.

A bateria de íons de lítio garante até 20 horas de uso, segundo a fabricante, e uma carga rápida de 15 minutos rende até quatro horas. O processamento de som com inteligência artificial de segunda geração fica sempre ativo, para dar clareza à fala mesmo em ambientes ruidosos. Há ainda conexão Bluetooth LE Audio para chamadas e streaming, além de ajustes pelo aplicativo Oticon Companion.

Conexão e controle no dia a dia

O Zeal transmite chamadas, músicas e o som da TV ou do tablet direto para o aparelho, com chamadas em modo mãos-livres. Com a tecnologia Auracast, também recebe anúncios e áudios em espaços públicos, como estações de trem e museus. A conexão é sustentada por uma antena de acoplamento cutâneo na parte traseira, peça que acumula as funções de antena, fio de remoção e filamento de retenção.

Discrição para dar o primeiro passo

A aparência do aparelho ainda pesa na decisão de muitas pessoas. Um modelo quase invisível, disponível na cor preta para se confundir com o canal auditivo, pode tornar mais simples o início do tratamento. A Oticon, fabricante do Zeal, tem mais de 120 anos de mercado.

Tratar a perda auditiva também tem relação com a saúde do cérebro. O relatório de 2024 da Comissão Lancet, publicado na revista The Lancet, aponta a perda auditiva como um dos principais fatores de risco modificáveis para demência e estima que tratá-la poderia, em tese, evitar cerca de 7% dos casos no mundo.

Se ouvir conversas tem exigido esforço ou se a preocupação com a aparência tem adiado a procura por ajuda, a avaliação é o ponto de partida, com orientação sobre o modelo e o encaixe mais adequados.

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