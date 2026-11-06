Marcello Safe amplia agenda de formação empresarial para advogados em 28 eventos

O circuito de formação empresarial para advogados liderado por Marcello Safe realizou 28 eventos presenciais em 2026. Juntos, esses encontros registraram 15.118 participações do público, segundo balanço da equipe. A programação passou pelo Brasil, pela África do Sul e pelos Emirados Árabes Unidos, com congressos, imersões e encontros regionais dedicados ao empreendedorismo jurídico.

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O número soma o público de cada edição e pode incluir pessoas que participaram de mais de um encontro. A próxima edição do Safe Experience, prevista para 17 a 19 de novembro, no Royal Palm Hall, em Campinas, ainda não faz parte desse total. A organização estima receber 4 mil pessoas.

Formação para administrar o escritório

A atuação de Safe parte de uma questão prática: a formação jurídica prepara o profissional para lidar com casos e clientes, mas administrar um escritório exige outras competências. À medida que o negócio cresce, é preciso organizar as finanças, definir responsabilidades e decidir quais tarefas podem deixar de passar pelo fundador.

Esses temas orientam a programação, que também inclui liderança, marketing jurídico, posicionamento e tecnologia. No Safe Experience, Marcello Safe reúne advogados e palestrantes com trajetórias em outras áreas. Bernardinho, João Adibe Marques, Paulo Vieira, Pablo Marçal e Felipe Titto estão entre os nomes que já passaram pelo palco, segundo a organização.

O encontro, que os organizadores apresentam como o maior do país dedicado ao empreendedorismo jurídico, usa essas experiências para discutir desafios comuns a escritórios e empresas: formar equipes, fortalecer uma marca e sustentar o crescimento. Para novembro, a programação anunciada inclui Rodrigo Silva, Seu Elias e Marcello Safe.

Encontros regionais somam 6.778 participações

Com 19 edições em 2026, o Safe Regional concentrou a maior parte dos encontros do calendário e registrou 6.778 participações. O circuito leva a formação empresarial a diferentes regiões do país e complementa os congressos de maior porte em Campinas.

A cidade paulista recebeu duas edições do Safe Experience no ano. A primeira, entre 14 e 16 de janeiro, reuniu 3 mil pessoas. A de junho recebeu outras 4 mil. Juntas, as duas responderam por 7 mil participações, pouco menos da metade do total registrado. Se a previsão de público para novembro se confirmar, o conjunto de eventos contabilizados pela organização chegará a 19.118 participações após a próxima edição.

Imersões, presença internacional e agenda na Bahia

Em Nova Lima, Minas Gerais, três edições da Imersão Safe Presencial receberam 350 participantes cada, totalizando 1.050 participações. Em Alphaville, São Paulo, a Imersão Confraria Safe reuniu 60 pessoas em 23 de setembro, na sede do Grupo Acelerador. No dia seguinte, a Formação de Mentores Safe recebeu outras 60 no mesmo local.

Fora do Brasil, o Safe Experience Cape Town reuniu 100 advogados na Cidade do Cabo, na África do Sul, para discutir a gestão e o crescimento de escritórios. A edição de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, recebeu 70 participantes, de acordo com a equipe.

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O último compromisso do calendário será o Mastermind da Fraternidade, no início de dezembro, no Comandatuba Resort, na Bahia. O encontro interno, reservado aos membros da comunidade liderada por Marcello Safe, encerra uma agenda que, ao longo do ano, reuniu profissionais em diferentes estágios da advocacia empresarial.