Creches e associações de Camaçari ganham bibliotecas do “Caixinha de Emoções”

Em Camaçari, na Bahia, quem dirige creches e associações comunitárias acompanhou de perto a chegada dos livros às salas onde as crianças passam boa parte do dia. Quatro dessas instituições receberam bibliotecas com estantes, mesas e acervo por meio do projeto “Caixinha de Emoções - Ka aguasu Atyha”, e as primeiras avaliações das equipes são positivas.

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A ação é do Projeto Ciranda do Saber . Segundo a organização, cerca de 600 crianças são beneficiadas diretamente. O acervo também fica à disposição de 150 adultos, entre educadores e funcionários, que convivem com os livros no próprio local de trabalho.

Quem recebeu as bibliotecas

Os locais atendidos são o Grupo de Mães Nossa Senhora do Amparo, a Escola e Creche Comunitária Carmem Mirim, a Associação Paulo Tonucci - Escola Infantil Apito e a Associação de Pais e Mestres do Parque Florestal e Adjacências. Todos já fazem parte da rotina das famílias do município, que fica na Região Metropolitana de Salvador e tinha 300.372 habitantes no Censo 2022 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Junto com o mobiliário e os livros, cada instituição recebeu sessões de contação de histórias. Nelas, as crianças aprenderam, de forma lúdica, a reconhecer e lidar com o que sentem, proposta que dá nome ao projeto.

A avaliação de quem está na ponta

Na Escola e Creche Comunitária Carmem Mirim, a coordenação respondeu sem rodeios. “Avalio o projeto Caixinha de Emoções com nota máxima”, afirma Marli Azevedo, coordenadora pedagógica.

No Grupo de Mães Nossa Senhora do Amparo, o interesse das crianças apareceu antes mesmo da chegada do acervo. “As crianças se entusiasmaram com o Projeto desde o conhecimento de sua existência, durante o acolhimento, até o momento da brilhante contação de história”, relata a diretora Aysha M. N. Benevides.

O desejo de manter a parceria

As equipes também olham para os próximos anos. Leiliane M. S. Cavalcante, coordenadora geral da Associação Paulo Tonucci - Escola Infantil Apito, resume a expectativa: “Melhorar sempre é importante; a continuidade desse tipo de parceria fortalece a educação como um todo.”

Na Associação de Pais e Mestres do Parque Florestal e Adjacências, a diretora Tatiana dos Santos segue a mesma linha. “Que a equipe do Projeto Ciranda do Saber possa acompanhar anualmente nossa biblioteca”, diz.

Por que o livro dentro da creche importa

O Projeto Ciranda do Saber trabalha para ampliar o acesso à leitura e criar espaços de convivência com os livros, principalmente em comunidades onde essas estruturas são escassas. Para a organização, o contato com a literatura desde cedo favorece o desenvolvimento educacional e social.

O cenário nacional reforça a aposta na primeira infância. A sexta edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, do IPL (Instituto Pró-Livro) e do Ministério da Cultura, mostrou que o percentual de leitores entre crianças de 5 a 10 anos passou de 71%, em 2019, para 62%, em 2024.

“O acesso ao livro e a um espaço de leitura muda a relação das pessoas com o conhecimento. Quando uma criança encontra uma biblioteca perto de casa, ela ganha a oportunidade de descobrir novas histórias e de ampliar seus horizontes”, afirma Meire Nascimento, idealizadora do Projeto Ciranda do Saber.

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O projeto tem patrocínio da TAG (Transportadora Associada de Gás) e realização do Projeto Ciranda do Saber, do Ministério da Cultura e do Governo Federal, por meio da Lei Rouanet. Em Camaçari, a biblioteca instalada dentro da creche e das associações do bairro passou a atender, ao mesmo tempo, as crianças e os educadores que cuidam delas.