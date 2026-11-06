Empresa que vive de indicação corre risco de caixa instável, alerta especialista em vendas

Muitas empresas crescem graças às indicações de clientes satisfeitos. O problema aparece quando essa passa a ser a única porta de entrada de novos negócios. Para Rafael Viana, CEO e fundador da NEXTWEB Company (nextwebcompany.com), depender exclusivamente de recomendações é uma armadilha silenciosa, que trava o crescimento de boa parte das empresas.

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Com mais de 10 anos de experiência em marketing e vendas, Viana explica a razão. Ninguém controla quando a próxima indicação vai chegar. Quando o telefone para de tocar, a empresa entra em instabilidade e o fluxo de caixa seca.

O risco de não ter previsibilidade

A indicação continua sendo um bom canal, mas é um canal sobre o qual o empresário não tem controle. Sem uma fonte própria de novos clientes, o faturamento passa a oscilar conforme o humor do mercado e a boa vontade de quem recomenda.

“Ficar sentado esperando uma indicação cair do céu ou torrar dinheiro no botão ‘impulsionar’ sem método produz apenas ansiedade e caixa instável. Uma empresa sólida precisa de uma máquina própria de aquisição de clientes, onde atração qualificada, equipe comercial treinada e velocidade de resposta trabalham em sintonia todos os meses”, afirma Viana.

As tentativas que costumam dar errado

Na avaliação do executivo, quem tenta sair dessa dependência costuma passar por uma sequência de frustrações.

A primeira é contratar agências tradicionais que entregam relatórios com gráficos e posts, mas nenhuma venda concreta no fim do mês. Quando o resultado não vem, muitos empresários tentam resolver por conta própria. Recorrem ao botão de impulsionar nas redes sociais ou publicam textos e imagens genéricos produzidos por inteligência artificial, conteúdo que não gera interesse nem compra.

Segundo a NEXTWEB, essas ações isoladas apenas escondem gargalos da operação.

A alternativa proposta

Para substituir a espera por indicações por um fluxo contínuo de demanda, a empresa desenvolveu o Método MOVA. A metodologia organiza o processo comercial em quatro etapas:

Marca: construção de autoridade, para que a empresa seja lembrada quando o comprador pesquisa pelo serviço ou produto.

Oportunidades: atração ativa de quem já tem necessidade real e urgência de compra.

Vendas: treinamento da equipe interna e resposta rápida desde o primeiro contato.

Aceleração: análise dos números da operação e ajuste dos processos a partir de indicadores financeiros.

A NEXTWEB afirma já ter aplicado o método em operações no Brasil e no exterior.

O que fica de alerta

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Para quem depende de recomendações, o recado de Viana é direto: a indicação deve ser um complemento, não a base do faturamento. A previsibilidade, segundo ele, vem de um canal próprio, em que atrair clientes, treinar o time e responder rápido funcionam juntos, mês após mês. A empresa oferece um diagnóstico comercial gratuito pelo seu site.