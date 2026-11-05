Segurança, continuidade e comunicação: o que pesa na escolha de um cuidador de idosos

Contratar alguém para cuidar de um pai, de uma mãe ou de um avô dentro de casa costuma ser uma decisão tomada sob pressão. A família precisa resolver rápido, mas também precisa confiar em quem vai entrar na rotina da pessoa idosa. O empresário Rhayllander Santos acompanhou esse momento de perto, do lado de quem presta o cuidado. Foi a partir dessa experiência que ele definiu os critérios que hoje orientam a Agesênior (www.ageseniorbrasil.com.br), empresa especializada em cuidadores de idosos e assistência domiciliar.

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Antes de empreender, Rhayllander atuou diretamente como cuidador de idosos. Nesse período, viu as dificuldades que as famílias enfrentavam na busca por assistência. Também percebeu o quanto a segurança, a confiança e a atenção individualizada pesavam na avaliação de um serviço. Em 2019, transformou essa vivência em empresa, fundada em Santa Catarina.

Segurança e confiança em primeiro lugar

Na proposta da Agesênior, o ponto de partida é dar tranquilidade a quem precisa deixar um familiar aos cuidados de outra pessoa. A empresa trata a segurança e a confiança como pilares do atendimento, ao lado do respeito à individualidade de cada idoso.

Na prática, isso significa reconhecer que cada família chega com uma necessidade diferente e que o serviço precisa se adaptar a ela.

Cuidado sem interrupção

A experiência como cuidador também evidenciou a importância de a assistência não ser interrompida. O conhecimento adquirido no contato com pacientes e familiares ajudou a desenhar um modelo de negócio voltado à organização dos serviços e à continuidade do atendimento. Esse item permanece entre os princípios da empresa.

Família bem informada

A relação com quem contrata é outro critério central. A Agesênior valoriza a comunicação transparente com os clientes. Essa preocupação nasceu da convivência do fundador com familiares que precisavam acompanhar de perto o cuidado prestado aos seus entes queridos.

Atendimento sob medida

Para atender perfis diferentes, a empresa trabalha com modalidades de 6, 8, 12 e 24 horas, definidas conforme a necessidade de cada cliente. As opções vão do acompanhamento por algumas horas aos cuidados domiciliares de longa duração.

O modelo busca equilibrar a autonomia dos profissionais envolvidos, a organização dos atendimentos contratados e o respeito à individualidade da pessoa idosa.

Onde a empresa atua

Com origem em Santa Catarina, a Agesênior atende Florianópolis, São José, Balneário Camboriú, Itapema, Porto Belo, Navegantes e Itajaí, além de ter presença em São Paulo. A expansão trouxe um desafio: adaptar os atendimentos a famílias com realidades diferentes sem abrir mão dos valores que deram origem ao negócio.

O que observar na hora de escolher

Com o envelhecimento da população brasileira, mais famílias passam a avaliar a contratação de cuidado domiciliar. Os critérios que guiaram a criação da Agesênior podem servir de referência para quem está nessa escolha:

O serviço oferece segurança?

O atendimento tem continuidade garantida?

A família recebe informações com transparência?

O cuidado respeita a individualidade do idoso?



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Foi em torno dessas quatro perguntas que Rhayllander Santos estruturou a empresa que fundou depois de anos atuando como cuidador.