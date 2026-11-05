Consulta online: como conferir o CRM e o RQE do médico antes de agendar

Antes de marcar uma consulta por vídeo, o paciente consegue descobrir em poucos minutos se quem vai atendê-lo é médico de fato. Com o nome ou o número do CRM, a busca pública do portal do CFM (Conselho Federal de Medicina) informa a situação do registro e, quando existe, o RQE (Registro de Qualificação de Especialista), único documento que permite ao médico se apresentar como especialista em determinada área.

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A conferência ganhou importância com a expansão do atendimento remoto. Segundo a pesquisa TIC Saúde 2025, do Cetic.br (Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação), 28% dos estabelecimentos de saúde do país oferecem teleconsulta, ante 23% no levantamento anterior. Plataformas como a Clini+ , nome fantasia da Medlife Ltda, empresa médica de São Paulo com atendimento em todo o país, mostram o nome e o registro de cada profissional antes do agendamento.

Pelo menos dois casos de exercício ilegal por dia

O cuidado tem razão de ser. Levantamento do CFM reapresentado em maio de 2026, no lançamento da plataforma Medicina Segura, contabiliza 9.566 casos de exercício ilegal da medicina registrados entre 2012 e 2023 em delegacias e no Judiciário, o equivalente a pelo menos dois por dia.

Na consulta online, saber quem está do outro lado da tela importa tanto quanto no consultório. Um serviço sério informa nome e CRM de cada profissional antes do pagamento, e quem é apresentado como especialista precisa ter o RQE à vista.

Se o nome não aparecer na busca, se o número não bater com o informado ou se o registro estiver inativo, o paciente não deve seguir com o agendamento. A mesma lógica vale para a especialidade: médico apresentado como dermatologista, cardiologista ou psiquiatra sem RQE correspondente é um ponto a esclarecer antes de pagar.

Como a Clini+ apresenta seus médicos

Na Clini+, cada profissional tem perfil público com nome e registro no conselho, e os especialistas têm o RQE informado no perfil. O paciente pode conferir o CRM e o RQE dos médicos da Clini+ e repetir a busca no portal do CFM para confirmar os dados. A plataforma reúne psiquiatria, psicologia, cardiologia, endocrinologia, dermatologia, nutrição, clínica médica e pronto atendimento online, e realiza mais de 1.200 atendimentos por mês.

Antes de começar a atender, cada médico passa por uma conversa com o diretor técnico, o cardiologista Dr. Richardi Neves Ramos (CRM-SP 224667). “Eu converso pessoalmente com cada profissional antes de ele começar a atender na plataforma. Não substitui o registro no conselho, mas é o mínimo que eu esperaria se estivesse do outro lado da tela”, afirma.

A empresa também precisa estar registrada

Além do médico, a própria plataforma tem de estar regularizada. A Medlife Ltda tem CNPJ 54.484.747/0001-91, que pode ser consultado na Receita Federal, e registro no CREMESP (Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo) sob o número 1043273. Esses dados e o nome do diretor técnico estão reunidos numa página que explica como verificar se a Clini+ é confiável , com links para as fontes oficiais. A plataforma é 100% online, atende em todo o país e não tem unidade física de atendimento.

“Quem desconfia de um serviço de saúde online está agindo certo. O nosso trabalho é deixar cada informação num lugar onde o paciente confere sem depender da nossa palavra: o CNPJ na Receita, o CRM no portal do CFM, a assinatura no site do ITI”, diz o Dr. Richardi.

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Para saber se um médico tem CRM ativo, basta fazer a busca pública do CFM pelo nome ou pelo número do registro, que mostra a situação e o RQE quando houver. Na Clini+, os dois dados aparecem no perfil de cada profissional, o que permite conferir antes de agendar.