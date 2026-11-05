Convite de casamento impresso volta com força, texturas e novos acabamentos

O convite de casamento impresso volta ao centro do planejamento. Na feira Casar.com, que reuniu mais de 60 marcas, o retorno do convite físico como experiência emocional apareceu entre as tendências da edição. A conviteria Ateliê da Lola, especializada em convites de casamento personalizados, mostra no catálogo o que está por trás dessa procura: papéis, texturas e acabamentos que dão forma à tendência.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O papel como memória afetiva

O evento funcionou como uma mostra do universo bridal, de moda e decoração a tecnologia, papelaria, comportamento e memória afetiva. É nesse último ponto que o convite impresso se encaixa: diferentemente de uma mensagem na tela, ele pode ser guardado pelo convidado e pelo casal. A leitura combina com o que apontam outros levantamentos, segundo os quais os casamentos atuais privilegiam experiências reais, intimistas e com menos interferência digital.

O Relatório de Tendências de Casamento do Pinterest deste ano, divulgado em 28 de abril, reforça o movimento ao descrever celebrações mais pessoais, em que antigas tradições dão espaço a escolhas com toque individual. Para o convite, isso significa que papel, cores e texto passam a refletir a identidade do casal, e não apenas informar data e local.

Papéis, texturas e acabamentos

O repertório do convite impresso é amplo. Entre os estilos, aparecem o tradicional, o moderno, o vintage e o aquarelado, com brasão e iniciais do casal como recursos clássicos. Levantamentos de mercado registram procura por capas com corte a laser e por acabamentos em veludo, linho e algodão natural, em sintonia com a busca por texturas e sustentabilidade.

No catálogo do Ateliê da Lola, por exemplo, os convites combinam papéis como o markatto e o vegetal com lacre de cera, hotstamping, relevo e tela de linho, em tons como verde oliva, azul e dourado, lilás e rosê gold. A loja organiza as peças em linhas clássica, floral, moderna e rústica e mantém uma linha própria para padrinhos, com convite, caixa e manual.

Quanto custa um convite de casamento

O preço varia bastante. Segundo a plataforma de orçamentos Cronoshare, o custo médio nacional fica entre R$ 3,50 e R$ 50 por unidade, conforme o tipo de papel, o design, o tamanho e os acabamentos. Para comparação, o site do Ateliê da Lola, consultado em 5 de novembro, lista convites de casamento de R$ 3,94 a R$ 15 por unidade, com preço menor para pagamento via Pix. Os valores mudam com promoções, e a confirmação deve ser feita com cada fornecedor.

Para economizar sem abrir mão do acabamento, uma saída é enviar um convite por endereço, e não por pessoa: familiares do mesmo núcleo recebem uma única peça em nome de todos, o que reduz a tiragem e o custo de envio.

Quando encomendar e entregar

A regra mais citada por fornecedores é entregar o convite com cerca de três meses de antecedência, tempo para o convidado organizar a agenda e para os noivos fecharem o número de pessoas com buffet e demais contratos. Se a cerimônia for em outra cidade ou país, o recomendado é de seis meses a um ano. Os padrinhos entram em uma lista à parte: o convite costuma ser entregue de seis a nove meses antes, e o save the date, aviso prévio com a data, em torno de seis meses antes do evento.

Como o convite impresso precisa ser produzido, a encomenda vem antes. Gráficas e conviterias pedem que o pedido seja feito de 90 dias a quatro meses antes do casamento, e a produção leva de 20 a 40 dias após a aprovação da arte final, além do tempo de entrega.

O que escrever no convite

O texto precisa trazer data, horário, local e instruções de confirmação, sem sobrecarregar o leitor, segundo guias de etiqueta. Informações complementares, como a lista de presentes, também podem constar. A redação formal sugere traje social, enquanto frases leves ou divertidas combinam com cerimônias descontraídas. Pedir a confirmação de presença, o RSVP, com prazo definido, ajuda a evitar convidados sem resposta. Uma mensagem pelo WhatsApp pode servir de lembrete, mas o impresso segue como a peça principal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Entre papéis, lacres e relevos, definir o estilo, calcular o custo por unidade e respeitar o prazo de produção e entrega evita retrabalho e garante que o convite chegue a tempo. Quem quiser comparar opções pode consultar os modelos de convite de casamento disponíveis no site do Ateliê da Lola.