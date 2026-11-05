Curso brasileiro de Comunicação para Governos vence prêmio internacional nos EUA

O curso Comunicação para Governos e Instituições, desenvolvido pela Academia Vitorino & Mendonça (AVM), conquistou o Napolitan Victory Awards 2026 na categoria Programa de Educação Política do Ano. A premiação, realizada em Washington, nos Estados Unidos, é uma das principais referências internacionais nas áreas de comunicação e marketing político.

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Esta é a segunda vez que a AVM recebe reconhecimento no Napolitan Victory Awards. Em 2025, o curso Imersão Eleições recebeu menção honrosa na categoria Educação e Ensino.

Para Marcelo Vitorino, fundador e professor da AVM, o reconhecimento reforça a importância de investir na formação de profissionais preparados para os desafios da comunicação pública.

"Esse prêmio reconhece um trabalho que nasceu da experiência prática e da necessidade de profissionalizar a comunicação de governos e instituições. Nosso objetivo é oferecer conhecimento aplicável à realidade de quem trabalha no setor público, com método, estratégia e responsabilidade", afirma.

Criado em 2023, o curso Comunicação para Governos e Instituições foi desenvolvido para capacitar profissionais que atuam ou desejam atuar na comunicação de governos, prefeituras e instituições públicas. O conteúdo aborda desde a estruturação de uma secretaria de comunicação e a formação de equipes até o planejamento estratégico, a construção de narrativas, o relacionamento com a imprensa, a gestão de crises e a comunicação de ações e políticas públicas.

A formação também trata dos aspectos legais e dos limites da comunicação institucional, com atenção às diferenças entre a divulgação de realizações da administração pública e a promoção pessoal de agentes políticos.

A metodologia foi desenvolvida por Marcelo Vitorino a partir de mais de duas décadas de experiência em comunicação e marketing político, com aplicação em diferentes contextos de governos e administrações públicas brasileiras.

Formação reúne profissionais de diferentes regiões do país

A segunda edição do curso, realizada em 2025, aconteceu em formato híbrido, com atividades presenciais no Teatro B32, na região da Faria Lima, em São Paulo, e participação online. A formação reúne profissionais de diferentes estados brasileiros e tem duração de dois dias de imersão.

Além de Marcelo Vitorino, o corpo docente conta com Natália Mendonça, publicitária e especialista em marketing digital e mídia paga, e Fabiana Vitorino, jornalista com experiência em comunicação governamental, assessoria de imprensa e marketing político. A edição de 2025 também teve a participação de professores convidados, entre eles o advogado eleitoral Gustavo Kanffer e a diretora de agência Daniele Araújo.

As aulas abordam situações concretas do cotidiano da comunicação pública, combinando fundamentos estratégicos, aspectos técnicos e experiências profissionais. O objetivo é preparar os participantes para estruturar processos, tomar decisões e desenvolver uma comunicação institucional alinhada às necessidades da gestão e ao interesse público.

O conteúdo da formação também está disponível online, em aulas gravadas e materiais complementares. Os alunos têm acesso aos recursos do curso, certificado e espaço de interação com os professores. Saiba mais em https://comunicacaodegovernos.com.br/

A experiência de quem participa da formação também evidencia a importância da comunicação para a gestão pública. Éder Miano, aluno do curso e prefeito de Taquarituba, destaca o papel da comunicação na relação entre administração e população:

"O gestor, no meu caso como prefeito, precisa cuidar da administração, mas não pode deixar a comunicação de lado. É por meio dela que o cidadão entende se a gestão está indo bem ou não.", afirma.

Próxima edição será em abril de 2027

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A próxima edição presencial do curso Comunicação para Governos e Instituições está prevista para abril de 2027, novamente no Teatro B32, em São Paulo. A programação terá como foco os desafios de comunicação do último ano das atuais administrações municipais, período em que ganham importância a prestação de contas, a divulgação das entregas realizadas, a gestão da reputação e a preparação para o encerramento dos mandatos. O curso também pode ser contratado por órgãos e instituições públicas por meio de nota de empenho.