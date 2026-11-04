Curso de IA para empresários vale a pena quando ensina a decidir, e não só a usar ferramentas

Antes de investir tempo e dinheiro num curso de inteligência artificial, o empresário pode submeter a grade a um teste simples: ela ensina a operar ferramentas ou a decidir sobre elas? A pergunta separa duas formações bem diferentes. Uma prepara para usar o que já foi contratado. A outra prepara para escolher o que contratar, e é essa a cobrança que vai recair sobre o dono da empresa em 2028.

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O critério parte da tese de Guilherme Friol , CEO da Friol Enterprise, fundador da Vircos e executivo com 20 anos de carreira em tecnologia: o que a empresa vai cobrar do dono é a capacidade de decidir sobre a tecnologia, e não apenas de manuseá-la.

“O empresário de 2028 não programa. Audita. Sabe onde está o dado, o que roda onde e o que acontece se o fornecedor parar. Essas três respostas valem mais do que qualquer curso de prompt”, afirma Friol.

Onde a diferença aparece

Segundo o executivo, a distância entre as duas formações fica evidente na primeira proposta comercial de inteligência artificial que chega à empresa. Quem aprendeu apenas a usar julga pela demonstração. Quem aprendeu a auditar faz perguntas antes de assinar: onde o dado vai ficar guardado, o que vai rodar em cada lugar, o que acontece se o fornecedor mudar as condições.

Três pontos para conferir na grade

Governança de dados. Um bom curso deveria levar o empresário a conhecer as informações da própria empresa, saber onde estão e quem tem acesso a elas, a ponto de explicar, numa reunião, de que dados depende cada decisão automatizada. Não é detalhe: a Lei Geral de Proteção de Dados garante ao titular o direito de pedir revisão quando uma decisão que afeta seus interesses foi tomada apenas com base em tratamento automatizado de dados pessoais, e obriga a empresa a explicar, se for questionada, que critérios e procedimentos usou.

Leitura de arquitetura. O empresário não precisa ler código, mas precisa ler o mapa: saber, numa folha só, onde roda cada função de inteligência artificial, se ela traz embutida a regra do negócio ou cumpre uma tarefa padrão e quem decide sobre as mudanças. Sem esse mapa, a tendência é comprar o pacote inteiro e só mais tarde perceber que a regra da empresa estava dentro dele.

Gestão de risco de fornecedor. O fornecedor pode alterar preço, comportamento e disponibilidade dos modelos quando decidir, sem consultar quem contratou. O curso deveria preparar o dono para responder, função por função, em quanto tempo a empresa volta a operar se esse parceiro desaparecer, e para manter um plano B com responsável e prazo definidos.

“Governança de dados, leitura de arquitetura e risco de fornecedor. Quem domina as três não depende de ninguém para decidir. Quem não domina nenhuma vai decidir o que o vendedor mandar”, diz Friol.

Um alerta antes da matrícula

Pela projeção da Gartner, até o fim de 2027 mais de 40% dos projetos de IA agêntica devem ser cancelados, e entre os motivos aparecem custos crescentes, valor de negócio pouco claro e controles de risco inadequados. Na avaliação de Friol, a falha de controle começa quando ninguém pergunta, na hora de assinar, como fica a operação se o fornecedor mudar.

O que o curso pode deixar de fora

Programação e montagem de laboratório. Friol lembra que transcrição e leitura de documentos, por exemplo, são commodity: para esse tipo de tarefa, comprar pronto continua sendo o caminho certo, e o empresário que sabe auditar percebe isso rápido. O papel do dono não é construir tecnologia, é decidir com critério sobre a inteligência que vai decidir pela empresa.

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Curso de IA para empresário vale a pena, então? Vale aquele que termina com o aluno capaz de aplicar ao próprio negócio três tarefas: listar os dados por trás de cada decisão automatizada, desenhar numa página o que roda onde e escrever o plano B de cada função crítica. O que fica só na demonstração de ferramentas tende a deixar o dono onde estava, dependente do vendedor para decidir.