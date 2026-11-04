Marco Orsini reflete sobre amor, paternidade e finitude à luz da neurociência

A relação entre pais e filhos ultrapassa os laços biológicos e representa uma das experiências mais profundas da existência humana. Em uma reflexão dedicada aos filhos João Orsini e Bento Orsini, Marco Orsini (CRM-RJ 978027) estabelece conexões entre a neurociência, a filosofia e a paternidade para abordar o amor, a consciência e a finitude. A partir de suas experiências pessoais, o autor analisa como os vínculos afetivos participam da construção da identidade, da memória e da maneira como cada indivíduo compreende a vida, ressaltando a importância da reciprocidade, do respeito e da valorização das relações familiares.

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A reflexão surgiu de uma pergunta aparentemente simples, mas carregada de significado: qual é a relação entre o amor, a consciência e a finitude? Para Orsini, compreender essa conexão exige reconhecer que as relações humanas não são acontecimentos secundários, mas elementos fundamentais da formação emocional. A neurociência oferece contribuições importantes para esse entendimento, uma vez que estudos sobre a parentalidade indicam que a experiência de cuidar dos filhos pode estar associada a modificações em circuitos cerebrais relacionados ao apego, à empatia, à proteção e à recompensa.

Entre as estruturas envolvidas nesse processo, destaca-se o córtex pré-frontal, associado ao planejamento, à tomada de decisões, ao controle dos impulsos e à regulação emocional. Em interação com o sistema límbico, essas regiões participam do processamento das emoções e da capacidade de avaliar consequências, reconhecer sentimentos e compreender diferentes perspectivas. Para o autor, esse conhecimento ultrapassa o campo científico e encontra aplicação direta na convivência familiar, especialmente quando se considera que amadurecer significa desenvolver a capacidade de reconhecer as necessidades e vulnerabilidades do outro.

"Talvez amadurecer seja justamente isso: deixar de reagir apenas aos próprios desejos e desenvolver a capacidade de reconhecer que outras pessoas também possuem sentimentos, necessidades e vulnerabilidades. Inteligência não é apenas raciocinar bem; é utilizar a razão com consciência, empatia e responsabilidade afetiva", reflete.

Ao abordar as diferentes formas de exercer a paternidade, Orsini reconhece a existência de pais presentes, emocionalmente distantes, daqueles que enfrentam dificuldades para demonstrar sentimentos e também dos que desejam receber manifestações simples de carinho, como um "bom dia" ou um espontâneo "eu te amo". Há ainda aqueles que reduzem a relação com os filhos a encontros ocasionais, responsabilidades materiais ou demonstrações esporádicas de atenção, sem compreender plenamente a dimensão afetiva dessa responsabilidade. Para ele, a paternidade não se encerra na fecundação, no desenvolvimento embrionário ou no nascimento, mas se prolonga no cuidado, na presença e na construção de memórias compartilhadas.

Entretanto, o autor chama atenção para uma dimensão frequentemente esquecida: antes de serem pais, esses indivíduos são homens com histórias, fragilidades, necessidades emocionais e limitações. A figura paterna, muitas vezes associada à proteção e à estabilidade, também enfrenta inseguranças, envelhece e necessita de acolhimento. "Antes de sermos pais, somos homens. Temos fragilidades, precisamos de afeto, envelhecemos e também estamos sujeitos à finitude. A figura paterna não é uma entidade invulnerável, mas alguém que também precisa ser percebido e acolhido", destaca.

Essa percepção propõe uma mudança na maneira de compreender os vínculos familiares. Embora a responsabilidade pelo cuidado e pela formação dos filhos pertença aos pais, o amadurecimento das relações também envolve o desenvolvimento gradual da reciprocidade e do reconhecimento da humanidade de cada integrante da família. Nesse contexto, Orsini menciona a habituação, fenômeno estudado pela neurociência e pela psicologia que descreve a redução de determinadas respostas diante da exposição repetida a um estímulo. Ao estabelecer uma analogia com as relações humanas, sugere que a convivência cotidiana pode levar as pessoas a considerar determinadas presenças como garantidas, diminuindo a atenção dedicada aos pequenos gestos de carinho.

A familiaridade, contudo, não significa permanência. Pais envelhecem, filhos crescem, rotinas se transformam e oportunidades de convivência deixam de existir. Essa percepção encontra diálogo com o pensamento do filósofo alemão Martin Heidegger, especialmente em sua abordagem sobre a finitude humana, e com as reflexões de Sêneca, filósofo estoico romano que destacou a importância de reconhecer o valor do tempo. A neurociência acrescenta outra dimensão ao debate ao demonstrar que experiências emocionalmente significativas contribuem para a formação da memória autobiográfica e da identidade, influenciando aquilo que preservamos de nossa própria história.

"Somos também aquilo que aprendemos a sentir, reconhecer e preservar em nossas relações", observa Orsini, ao defender que o desenvolvimento intelectual precisa caminhar ao lado da consciência emocional. Essa preocupação ganha novos contornos diante das transformações provocadas pela tecnologia, especialmente na convivência entre pais, crianças e adolescentes. A presença crescente de dispositivos digitais, redes sociais e ambientes virtuais amplia as possibilidades de comunicação, mas também pode disputar espaço com momentos de atenção, diálogo e interação familiar.

Na avaliação do autor, um dos desafios contemporâneos é preservar a qualidade dos vínculos em uma sociedade marcada por estímulos constantes e pela valorização da conexão digital. Ele descreve a sensação de pais que, apesar de seus esforços, percebem uma distância emocional crescente e acabam se contentando com pequenas demonstrações de afeto. "Estamos perdendo nossos filhos para máquinas. Por mais que tentemos ser aqueles que se satisfazem com migalhas afetivas, muitas vezes perdemos espaço para os colegas de turma e para as telas. Perdemos na ternura, nas palavras, no tempo e na convivência. E isso dói", expressa.

A preocupação não está apenas na utilização da tecnologia, mas na necessidade de desenvolver consciência sobre as consequências das próprias atitudes. Durante a adolescência e o início da vida adulta, o córtex pré-frontal continua passando por processos de maturação relacionados à autorregulação, à avaliação de consequências e à tomada de decisões. Orsini utiliza esse conhecimento para propor uma reflexão às novas gerações: "Que o córtex pré-frontal de vocês não sirva apenas para planejar conquistas, mas também para orientar escolhas, controlar impulsos, reconhecer erros e compreender o valor das pessoas".

Para ele, conquistas profissionais, acadêmicas e materiais não substituem a capacidade de cultivar relações significativas. O desenvolvimento da inteligência emocional deve estar acompanhado da compreensão de que todas as pessoas possuem limites, necessidades e histórias próprias. O amor, nessa perspectiva, não exige concordância permanente nem elimina divergências entre gerações, mas encontra sua expressão mais madura no respeito, na responsabilidade afetiva e na disposição para reconhecer a perspectiva do outro.

Ao aprofundar a discussão sobre a finitude, o autor ressalta que sua intenção não é estabelecer cobranças emocionais, mas estimular uma consciência mais ampla sobre a passagem do tempo. A existência humana é marcada por mudanças inevitáveis, e reconhecer essa condição pode transformar a maneira como valorizamos os encontros possíveis. "Um dia, seremos parte da memória. Não sabemos quanto tempo ainda teremos para compartilhar experiências, mas gostaríamos que a rotina, o orgulho e as distrações não ocupassem o espaço dos encontros possíveis", reflete.

A consciência da própria vulnerabilidade, segundo Orsini, permite compreender que palavras não ditas, abraços adiados e momentos negligenciados nem sempre poderão ser recuperados. Por isso, a valorização dos vínculos deve acontecer durante a convivência, e não apenas quando a ausência transforma a presença em lembrança. Sua reflexão também destaca que o amor paterno não deve depender das conquistas futuras dos filhos, das escolhas profissionais ou do reconhecimento social que venham a alcançar, pois encontra seu significado mais profundo na própria existência deles.

Ao concluir, Marco Orsini transforma os conceitos científicos e filosóficos em uma declaração pessoal dirigida a João Orsini e Bento Orsini. Como pai, reconhece suas imperfeições, a passagem do tempo e o desejo de transmitir aos filhos algo que ultrapasse ensinamentos acadêmicos ou realizações materiais: a consciência sobre o valor das pessoas, a importância dos afetos e a necessidade de preservar os encontros enquanto ainda são possíveis.

"A existência é breve, a consciência nos permite compreender sua fragilidade e o amor nos oferece razões para torná-la significativa", sintetiza. Para o autor, a paternidade representa uma experiência transformadora, capaz de redefinir prioridades e permanecer como parte essencial de sua identidade. Mais do que preparar os filhos para alcançar objetivos, seu desejo é que compreendam a importância de reconhecer o amor enquanto ele pode ser vivido, demonstrado e compartilhado.

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Em sua mensagem final, dedicada especialmente aos filhos João Orsini e Bento Orsini, Marco Orsini reafirma que a maior expressão da paternidade não está nas conquistas materiais ou no reconhecimento social, mas no amor incondicional que acompanha a existência dos filhos. "Amor não pelo que serão ou conquistarão, mas simplesmente porque são filhos. E essa é uma das verdades mais profundas da minha existência: ser pai de vocês, João e Bento Orsini." Entre a neurociência e a filosofia, permanece a mensagem que deseja deixar como legado: a vida é breve, o tempo é insubstituível e o amor, quando cultivado com consciência, respeito e presença, torna-se uma das heranças mais significativas que um pai pode oferecer.