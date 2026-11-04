Como saber se uma incorporadora é confiável antes de comprar um imóvel de alto padrão

Na compra de um imóvel de alto padrão na planta, o comprador decide sobre algo que ainda não existe. Por isso, a primeira análise não deveria ser do imóvel, e sim de quem vai construí-lo. Algumas checagens simples ajudam a separar a incorporadora que entrega da que apenas promete.

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1. O histórico

O ponto de partida é o portfólio: o que a empresa já entregou, o que está em obras, de que porte e onde. O Grupo CPR , grupo de engenharia e incorporação fundado pelo engenheiro civil Marlon Ceni, com sede em São Paulo e unidades em Curitiba e Goiânia, atua há mais de 15 anos. No litoral norte paulista, entregou o apart-hotel Granada Juquehy e tem em obras o residencial Birigui 142; em São Paulo, tem em obras townhouses na rua Rubens do Amaral e assina o Parque Bandeirantes, conjunto de casas independentes na região do Morumbi.

2. O registro e a licença

Em loteamentos, a matrícula é o documento-chave: é o registro em cartório que permite escriturar, financiar e revender cada unidade. Vale pedir a certidão e conferir o ato de registro, a aprovação municipal e a licença ambiental. Na Fazenda do Lago , empreendimento do grupo às margens do Lago Corumbá IV, em Abadiânia (GO), a primeira fase, com 472 lotes em 32 quadras, está registrada na matrícula 19.866 do Cartório de Registro de Imóveis de Abadiânia, com aprovação pelo Decreto Municipal 192/2026 e Licença de Instalação 56/2026. Os números estão publicados no site do empreendimento.

3. A estrutura do projeto

Empreendimentos conduzidos por uma sociedade de propósito específico, a SPE, têm estrutura própria, separada das demais operações da empresa. A Fazenda do Lago tem SPE própria.

4. A obra

A ordem da obra diz muito sobre a incorporadora. No projeto goiano, o cronograma começa por terraplenagem, vias e drenagem, segue para as redes subterrâneas de energia, fibra e água e ergue as estruturas de lazer em sincronia. Rede enterrada, por exemplo, só é viável antes de as casas subirem.

“Não dá para pedir que alguém organize a vida em volta de um clube que ainda é desenho. Por isso construímos primeiro. Quem chega aqui não precisa acreditar na gente: basta olhar em volta”, afirma Marlon Ceni, CEO do Grupo CPR.

5. A base técnica

Vale também entender o que a empresa faz além do imobiliário. O Grupo CPR atua em construção, manutenção e facilities, em engenharia para o setor de óleo e gás e em projetos para governos, base que, segundo o grupo, orienta a forma de executar. “Seja uma casa no Morumbi, um apart-hotel na praia ou um clube no cerrado, o que a gente projeta primeiro é a experiência de quem vai viver ali. O metro quadrado vem depois”, diz Ceni.

“Se você acha que é o lote, você entrega o lote. Se você entende que é o território, você entrega curadoria, paisagismo, governança e continuidade”, completa.

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Nenhuma checagem substitui a visita ao terreno e a leitura atenta do contrato. Somadas, porém, elas respondem à pergunta que vem antes de qualquer outra na compra de alto padrão: se a incorporadora é confiável. Histórico, registro, estrutura do projeto e obra visível costumam dar essa resposta antes do corretor.