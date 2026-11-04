Contrato recorrente dá segurança a quem investe em franquia de limpeza

Quem avalia investir em uma franquia de limpeza costuma procurar, antes de qualquer cifra, uma resposta sobre segurança. Para Diego Carvalho, fundador da Ar de Limpeza , essa resposta está na receita contratada. Quanto maior a fatia do faturamento que vem de contratos mensais, mais previsível fica a operação da unidade e menor é a dependência de pedidos que chegam de forma irregular.

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“A pessoa que nos procura para ser franqueada quer saber, antes de tudo, se vai ter cliente no mês seguinte. Quando a unidade trabalha com contrato mensal, essa pergunta já tem resposta no primeiro dia de cada mês”, afirma Diego Carvalho.

De onde vem a segurança do modelo

Na unidade que atende condomínios, escritórios e clínicas por contrato, boa parte do faturamento do mês seguinte já está definida antes de o mês começar. É com essa base que o franqueado organiza salários, compra de insumos e capital de giro. Os serviços avulsos, como a faxina pontual e a limpeza pós-obra, seguem relevantes, mas oscilam conforme a época do ano e as indicações de clientes.

“O avulso é ótimo para completar o mês e para apresentar a unidade a novos clientes. Quem paga as contas com tranquilidade é o contrato. Por isso a nossa orientação é que o franqueado construa primeiro a carteira fixa e depois amplie os serviços pontuais”, diz o fundador.

Um segmento em alta no franchising

A procura pelo setor tem respaldo nos números. De acordo com a ABF (Associação Brasileira de Franchising), Limpeza e Conservação registrou a maior alta de faturamento entre os 12 segmentos acompanhados no segundo trimestre de 2026, com avanço de 17,6% sobre igual período de 2025 e receita de cerca de R$ 700 milhões. O número de operações aumentou 8%, também o melhor desempenho entre os segmentos. O franchising como um todo cresceu 9,3% no trimestre e faturou R$ 76,3 bilhões.

Segundo a entidade, o resultado foi puxado pelas lavanderias expressas e de autosserviço e pela terceirização da limpeza profissional nas grandes cidades, onde as famílias têm menos tempo para essas tarefas.

Como a recorrência protege a gestão

O efeito do contrato aparece no dia a dia da unidade. Com as horas de trabalho já vendidas, o franqueado monta a equipe de acordo com a demanda contratada e pode treinar profissionais com antecedência. As compras de material passam a seguir um calendário, o que evita desperdício. A margem de cada cliente também fica visível, e o preço pode ser revisto na renovação do contrato.

Na Ar de Limpeza, o portfólio inclui limpeza e conservação, limpeza de vidros e fachadas, pós-obra e higienização de estofados. De acordo com Diego, a combinação faz com que o cliente de contrato use outros serviços ao longo do ano, o que amplia a receita sem exigir novos clientes. “O condomínio que contrata a conservação mensal também precisa lavar a fachada e limpar os vidros. Quando o atendimento é bom, esses serviços chegam pelo próprio contrato, sem custo de prospecção”, afirma.

O que o investidor deve conferir

A Lei 13.966/2019, a Lei de Franquias, determina que a COF (Circular de Oferta de Franquia) seja entregue ao candidato pelo menos dez dias antes da assinatura do contrato ou do pagamento de qualquer taxa. Entre outras informações, o documento lista franqueados e ex-franqueados da rede. Com esses contatos, o investidor pode perguntar quanto do faturamento das unidades vem de contratos fixos e por quanto tempo esses contratos costumam durar.

“Eu prefiro que o candidato ligue para os nossos franqueados antes de fechar qualquer coisa. Quem conversa com quem já opera entra no negócio sabendo exatamente o que vai encontrar”, diz Diego.

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Para quem quer saber se a franquia de limpeza é um investimento seguro, o ponto de partida é a carteira de contratos. Contratos mensais formalizados, renovados com regularidade e confirmados por quem já opera a unidade são o que dá previsibilidade ao negócio.