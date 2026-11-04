Como escolher perfume pela personalidade: o temperamento conta, e o momento também

Escolher um perfume pela personalidade é um método intuitivo e, em boa medida, acertado. O cheiro que alguém usa costuma dizer algo sobre a forma como essa pessoa gosta de ser percebida, com mais discrição ou mais presença, com leveza ou intensidade. O cuidado está em não tratar a personalidade como retrato fixo. Quem prefere fragrâncias serenas no cotidiano pode desejar algo envolvente numa celebração, e uma fase de mudança costuma pedir outro tipo de fragrância.

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A leitura mais útil combina, portanto, quem é a pessoa e o que ela está vivendo. A executiva que acaba de assumir uma liderança, o jovem que deixa a casa dos pais para estudar e a mãe que retoma projetos pessoais podem ter temperamentos parecidos, mas atravessam momentos distintos. Na prática, convém observar o estilo e a rotina de quem vai ganhar a fragrância, considerar o que a data representa para ela e só então ir à loja, onde o teste confirma ou corrige a escolha.

Esse raciocínio orienta a Mahogany , que nasceu em 1991 como marca brasileira de perfumaria e cosméticos e tem nas fragrâncias mais da metade do negócio. “Todo cheiro tem uma voz e conta uma história, seja de conquista, de recomeço ou de carinho. Na hora de presentear, a pergunta que mais ajuda não é técnica. É qual história você quer contar e que momento a pessoa que vai ganhar está vivendo”, afirma Mariella Camargo, gerente de Marketing e Trade Marketing da Mahogany.

Quatro perfis, quatro plataformas

Portfólio e lojas da marca são organizados em quatro plataformas conceituais, que podem ser lidas como perfis de temperamento e de momento. Status se dirige a quem é movido por conquistas: celebra marcos pessoais e profissionais com fragrâncias ligadas à confiança. Sedução fala com personalidades intensas, que sonham grande, alimentam desejos profundos e não têm medo de avançar.

Autenticidade atende quem valoriza serenidade, equilíbrio e bem-estar e busca conexão com a própria essência, seja por temperamento, seja porque atravessa um recomeço. Afeto, de notas aconchegantes e delicadas, é o caminho das pessoas de laços, que se reconhecem nas celebrações especiais e nos gestos de carinho. Para quem presenteia, a vantagem dessas plataformas é identificar qual desses perfis descreve melhor quem vai ganhar, e em que momento, deixando o vocabulário técnico de lado.

Emoção traduzida em fórmula

O desenvolvimento das fórmulas cabe ao departamento interno de Pesquisa & Desenvolvimento da Mahogany. “No desenvolvimento de nossas fragrâncias, partimos de um conceito que traduz a essência e a personalidade de cada criação. Em parceria com renomadas casas de fragrâncias e perfumistas do mundo todo, utilizamos ingredientes nobres e matérias-primas cuidadosamente selecionadas, provenientes de diferentes regiões do mundo, incluindo tradicionais referências da alta perfumaria europeia. Buscamos combinações olfativas sofisticadas que remetam a sensações como confiança, desejo, serenidade ou aconchego. Mais do que criar um perfume, queremos proporcionar uma experiência sensorial envolvente, capaz de evocar memórias, despertar emoções e estabelecer uma conexão única com quem o utiliza, construindo sua história”, observa Kátia Nunes, gerente de Desenvolvimento de Produtos e Inovação da Mahogany.

O teste como verificação

Definido o perfil, o teste funciona como verificação. Recomenda-se borrifar a fragrância numa fita olfativa, nunca no ar, e avaliá-la não somente no primeiro momento, mas também depois de alguns minutos, comparando poucas opções por vez, já que o olfato se cansa. Como cada pele reage de um jeito, a fita é a melhor referência quando o perfume se destina a outra pessoa.

As lojas da rede, em sua maioria operadas por franqueados no modelo de franquia da Mahogany , expõem os produtos já organizados nas quatro plataformas, e o site atende o país inteiro. Num país que a Euromonitor, em dados divulgados pela ABIHPEC (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos), aponta como o segundo maior mercado de fragrâncias do mundo, a variedade de opções torna o método ainda mais útil.

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Na prática, escolher pela personalidade segue sendo um bom critério, desde que a análise inclua o momento. É essa combinação que faz o presente parecer escolhido para alguém específico, e não para qualquer pessoa.