Como funciona uma visita privativa aos Museus do Vaticano

Os Museus do Vaticano fecham ao público às 18h e esvaziam por volta das 20h. É nesse intervalo que a SuaGuia , agência boutique especializada em viagens sob medida para a Itália, organiza visitas privativas para seus viajantes.

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Um acervo enorme, quase vazio

Em horário comercial, os Museus do Vaticano recebem um fluxo constante de visitantes por um acervo que reúne cerca de 70 mil obras, das quais 20 mil ficam expostas. Em 2024, o complexo recebeu 6,82 milhões de visitantes, o segundo museu mais visitado do mundo, atrás apenas do Louvre. À noite, com acesso liberado principalmente entre abril e outubro, o mesmo espaço pode ser percorrido por um grupo pequeno, em silêncio, sem disputar espaço na Capela Sistina.

"Transparência não é abrir mão do nosso valor. É mostrar, com clareza, o que conseguimos entregar e por quê. Quanto mais a gente abre, mais forte se torna a confiança.", diz Eduardo Moreira, cofundador da SuaGuia.

Um mercado que valoriza esse tipo de acesso

Segundo a Braztoa, 64% das operadoras associadas registraram crescimento nas vendas de produtos premium e de luxo no primeiro semestre deste ano, e 52% relataram alta específica em produtos personalizados, o que ajuda a explicar a procura por experiências que dependem de relacionamento direto com fornecedores locais.

Perguntas frequentes

Quantas pessoas visitam os Museus do Vaticano por ano?

Cerca de 6,82 milhões em 2024, o que torna o complexo o segundo museu mais visitado do mundo, atrás apenas do Louvre.

Por que esse tipo de acesso exige mais do que dinheiro?

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Porque depende de parceria direta com fornecedores locais, construída ao longo do tempo.