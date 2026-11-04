Quedas somaram mais de 194 mil internações de idosos no SUS em 2025

As quedas responderam por 194.414 internações de pessoas com 60 anos ou mais no SUS (Sistema Único de Saúde) em 2025. O número equivale a 47% de todas as internações dessa faixa etária por causas externas, segundo o SIH/SUS (Sistema de Informações Hospitalares do SUS).

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O dado chama a atenção para a rotina do idoso dentro de casa, que envolve banho, refeições e deslocamentos e pede acompanhamento. É nessa área que atua a Agesênior , empresa especializada em cuidadores de idosos e assistência domiciliar, fundada em 2019 pelo empresário Rhayllander Santos, com atuação em Santa Catarina e São Paulo.

Apoio nas tarefas que exigem mais atenção

Entre os serviços oferecidos pela empresa está o auxílio nas atividades de higiene pessoal, alimentação e mobilidade, além de companhia e apoio nas tarefas cotidianas. O trabalho segue as necessidades identificadas em cada caso e as atribuições dos profissionais.

O acompanhamento pode ser contratado em modalidades de 6, 8, 12 ou 24 horas. A escolha depende da realidade de cada idoso: há quem precise de ajuda em alguns momentos do dia e há quem demande assistência contínua.

Segurança começa antes do primeiro atendimento

Para a Agesênior, a segurança começa com a identificação das necessidades de cada idoso e com a definição do perfil profissional mais adequado à sua rotina. A empresa também organiza as escalas, acompanha as atividades realizadas e mantém comunicação com os familiares.

Conforme a modalidade contratada, o atendimento pode contar com profissionais fixos e cuidadores de apoio para cobertura de folgas. A continuidade permite que o cuidador conheça os hábitos, as preferências e as necessidades de quem é atendido, o que faz diferença em uma rotina que exige atenção constante.

Cuidado sem deixar o lar

A empresa considera importante preservar, sempre que possível, o ambiente familiar e a rotina habitual da pessoa idosa. A proposta é unir o apoio prático ao respeito à dignidade e à autonomia de cada um.

A trajetória do fundador ajuda a explicar esse olhar. Rhayllander Santos começou a vida profissional trabalhando diretamente como cuidador de idosos e, a partir do contato com pacientes e familiares, decidiu criar uma empresa que unisse atendimento humanizado e gestão profissional.

O tema deve ganhar ainda mais espaço. Segundo a PNAD Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o país tinha 35,2 milhões de pessoas com 60 anos ou mais em 2025, o equivalente a 16,6% da população.

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