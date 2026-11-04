Quedas somaram mais de 194 mil internações de idosos no SUS em 2025
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As quedas responderam por 194.414 internações de pessoas com 60 anos ou mais no SUS (Sistema Único de Saúde) em 2025. O número equivale a 47% de todas as internações dessa faixa etária por causas externas, segundo o SIH/SUS (Sistema de Informações Hospitalares do SUS).
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O dado chama a atenção para a rotina do idoso dentro de casa, que envolve banho, refeições e deslocamentos e pede acompanhamento. É nessa área que atua a Agesênior, empresa especializada em cuidadores de idosos e assistência domiciliar, fundada em 2019 pelo empresário Rhayllander Santos, com atuação em Santa Catarina e São Paulo.
Apoio nas tarefas que exigem mais atenção
Entre os serviços oferecidos pela empresa está o auxílio nas atividades de higiene pessoal, alimentação e mobilidade, além de companhia e apoio nas tarefas cotidianas. O trabalho segue as necessidades identificadas em cada caso e as atribuições dos profissionais.
O acompanhamento pode ser contratado em modalidades de 6, 8, 12 ou 24 horas. A escolha depende da realidade de cada idoso: há quem precise de ajuda em alguns momentos do dia e há quem demande assistência contínua.
Segurança começa antes do primeiro atendimento
Para a Agesênior, a segurança começa com a identificação das necessidades de cada idoso e com a definição do perfil profissional mais adequado à sua rotina. A empresa também organiza as escalas, acompanha as atividades realizadas e mantém comunicação com os familiares.
Conforme a modalidade contratada, o atendimento pode contar com profissionais fixos e cuidadores de apoio para cobertura de folgas. A continuidade permite que o cuidador conheça os hábitos, as preferências e as necessidades de quem é atendido, o que faz diferença em uma rotina que exige atenção constante.
Cuidado sem deixar o lar
A empresa considera importante preservar, sempre que possível, o ambiente familiar e a rotina habitual da pessoa idosa. A proposta é unir o apoio prático ao respeito à dignidade e à autonomia de cada um.
A trajetória do fundador ajuda a explicar esse olhar. Rhayllander Santos começou a vida profissional trabalhando diretamente como cuidador de idosos e, a partir do contato com pacientes e familiares, decidiu criar uma empresa que unisse atendimento humanizado e gestão profissional.
O tema deve ganhar ainda mais espaço. Segundo a PNAD Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o país tinha 35,2 milhões de pessoas com 60 anos ou mais em 2025, o equivalente a 16,6% da população.
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Com quase metade das internações de idosos por causas externas ligadas a quedas, a atenção à rotina dentro de casa passa a fazer parte do cuidado. Informações sobre o atendimento da Agesênior estão disponíveis no Instagram da empresa.