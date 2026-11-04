Huge Networks leva cibersegurança a encontro de cooperação militar-industrial entre Brasil e Espanha

Quando se fala em indústria de defesa, a imagem mais comum é a de radares, satélites e aeronaves. O cadastro de produtos de defesa do Ministério da Defesa, porém, já reserva espaço para soluções cibernéticas, ao lado desses itens e dos sistemas de comunicação segura. Foi com esse tema que a Huge Networks , empresa brasileira de infraestrutura digital e cibersegurança, participou em Salvador (BA), na semana de 26 de outubro, do encontro de cooperação militar e industrial entre Brasil e Espanha, realizado no CEMCOHA (Centro Militar de Convenções e Hospedagem da Aeronáutica), unidade da Força Aérea Brasileira. À mesa estiveram os Ministérios da Defesa e as três Forças Armadas de cada país (Exército, Marinha e Força Aérea), quatro entidades por país que discutiram o cenário de segurança física e cibernética, propuseram soluções e debateram a cooperação para gerar atividades conjuntas entre as empresas.

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Um setor em expansão

A BID (Base Industrial de Defesa) atravessa um período de crescimento comercial. Segundo o Ministério da Defesa, as autorizações de exportação de produtos de defesa chegaram a US$ 1,815 bilhão no primeiro semestre de 2026, alta de 29% em relação aos seis primeiros meses de 2025. A presença do tema cibernético no setor também tem respaldo na política de Estado: a END (Estratégia Nacional de Defesa) inclui o cibernético entre os três setores estratégicos do país, com o nuclear e o espacial.

Para a Huge Networks, a mudança de status é o ponto central. “Participar do GTBCID é sentar na mesa em que Brasil e Espanha decidem o que a indústria de defesa dos dois países vai construir junto. Cibersegurança e rede deixaram de ser tema de TI e viraram infraestrutura de defesa”, afirma Erick Nascimento, CEO da empresa.

A vitrine da Jornada Industrial

O encontro de Salvador foi o VI GTBCID (Reunião do Grupo de Trabalho Bilateral sobre Cooperação Industrial na Área de Defesa), que funciona de governo a governo. A Seprod (Secretaria de Produtos de Defesa) conduz a interlocução pelo lado brasileiro, e a DGAM (Dirección General de Armamento y Material), pelo espanhol. Além da reunião oficial, o fórum abre espaço para uma Jornada Industrial, em que empresas dos dois países mostram capacidades, produtos e serviços. Criado em 2012 por declaração dos presidentes dos dois países, o grupo chega à sua sexta edição; a anterior foi realizada em Madri, em maio de 2024, o que mostra uma cooperação duradoura entre Brasil e Espanha. O pano de fundo é o memorando de entendimento sobre material de defesa e indústria de defesa firmado em novembro de 2022. Nesta edição, a Huge Networks esteve lado a lado com grandes grupos da indústria de defesa e aeroespacial, como Airbus, Hispasat (grupo Indra), Grupo Oesía, General Dynamics e ITP Aero.

O que a empresa levou a Salvador

A participação da Huge Networks veio do processo de credenciamento da empresa e de suas soluções como estratégicas de defesa junto ao Ministério da Defesa. Na Jornada Industrial, a empresa mostrou a linha HugeGuard de proteção contra ataques DDoS (ataque distribuído de negação de serviço), nas versões Cloud, Wall e Hybrid, e o Argus, plataforma de inteligência da Huge Networks que identifica credenciais e sessões corporativas roubadas por infostealers, programas maliciosos que capturam senhas e acessos, e as prioriza para que as equipes de segurança ajam antes da exploração. A contenção dos ataques DDoS acontece em centros de mitigação no Brasil, sobre a rede própria AS264409, sem que o tráfego seja desviado para o exterior. A empresa também apresentou a HugeCloud, nuvem com dados hospedados no país, e a certificação ISO/IEC 27001:2022 concedida pela BSI, com escopo em desenvolvimento de software, gestão de incidentes e continuidade de operação do NOC/SOC.

A demanda por esse tipo de proteção aparece nos números do próprio mercado de conectividade: 30% dos provedores de internet do país já sofreram ataque DDoS, segundo a pesquisa TIC Provedores 2024, do Cetic.br (Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação).

Parceiros do outro lado do Atlântico

A empresa foi ao encontro para buscar parcerias com empresas espanholas de defesa e cibersegurança. O interesse encontra eco na Espanha: na Feindef 2025, feira de defesa realizada em Madri, a Seprod registrou que as empresas espanholas procuram parcerias principalmente nas áreas espacial e cibernética. O governo espanhol, por sua vez, reservou cerca de 3,26 bilhões de euros, 31% dos recursos adicionais de seu Plano Industrial e Tecnológico para a Segurança e a Defesa, a capacidades de telecomunicações e cibersegurança.

Para quem acompanha o setor, o encontro em Salvador mostra que as soluções cibernéticas já fazem parte do portfólio da defesa brasileira e passam a ser apresentadas nos mesmos fóruns que tratam de radares e satélites.

Sobre a Huge Networks

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A Huge Networks é uma empresa brasileira de infraestrutura digital e cibersegurança. Opera a rede AS264409, com pontos de presença no Brasil e em Miami, Los Angeles, Nova York, Frankfurt e Londres, e oferece proteção contra ataques DDoS com a linha HugeGuard (Cloud, Wall e Hybrid), nuvem com o HugeCloud e trânsito IP. A empresa é certificada ISO 27001 e foi reconhecida no ISG Provider Lens 2026.