Quatro perguntas para fazer antes de comprar o certificado digital

Na hora de comprar ou renovar o certificado digital, empresas e profissionais liberais costumam olhar apenas para o preço e para o tempo de emissão. Outra dúvida, sobre quem resolve quando algo der errado, raramente entra na negociação, e faz falta justamente quando uma declaração precisa ser transmitida no mesmo dia.

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O assunto atinge muita gente. Dados do ITI (Instituto Nacional de Tecnologia da Informação), autarquia que administra a ICP-Brasil, apontam 17,1 milhões de certificados ativos no Brasil, e 10,3 milhões foram emitidos só em 2026. São eles que assinam notas fiscais, dão acesso ao e-CAC, enviam obrigações ao eSocial e protocolam petições no processo eletrônico.

“O cliente compra o certificado pensando na emissão, mas a relação de verdade começa depois dela. É no primeiro bloqueio ou na primeira troca de computador que ele descobre se tem a quem ligar”, afirma Gabriely Duarte, CEO da Certlink , revendedora de certificados digitais com atendimento presencial em Brasília e validação por videoconferência para todo o país.

As perguntas que evitam surpresa

A primeira trata do suporte depois da emissão. Vale saber se instalação, reinstalação e dúvidas de uso estão incluídas ou ficam por conta do cliente, porque é esse acompanhamento que pesa quando o computador é trocado ou o token trava.

A segunda envolve o tipo de certificado. O A1 é um arquivo instalado na máquina, mais prático e mais barato, mas depende de cópia de segurança. O A3, em token ou em nuvem, mantém a chave fora do computador e tem validade de até dois anos. Cada opção pede cuidados diferentes no dia a dia.

A terceira diz respeito à orientação recebida na entrega. Quem compra deve sair sabendo onde guardar o PUK, a senha de desbloqueio do token, e como fazer o backup do A1. Essa informação define se um imprevisto se resolve em minutos ou termina em uma nova compra.

A quarta é sobre o acesso ao atendimento. Prazos fiscais não esperam, e um canal que só responde dias depois pouco ajuda quem precisa emitir uma nota ainda naquela tarde.

O que costuma dar errado

As falhas mais frequentes são conhecidas. No token A3, tentativas erradas de digitar o PIN bloqueiam a senha de uso, que pode ser liberada com o PUK; se o PUK também se perder, o certificado para de funcionar. No A1, formatar ou trocar o computador sem backup apaga o arquivo, e a senha definida na instalação não tem recuperação, nem pela certificadora nem pela revenda. Já a perda ou o roubo do token exige revogação imediata, para impedir que terceiros assinem documentos em nome do titular.

“Quase todos esses casos são evitáveis com uma orientação de dois minutos na entrega: guardar o PUK, fazer o backup do A1, saber o que fazer se o token sumir. O problema é que essa conversa raramente acontece”, diz Gabriely.

Atendimento perto e a distância

Para quem está no Distrito Federal, procurar certificado digital em Brasília com atendimento presencial encurta o caminho quando o problema exige presença. A Certlink atende em Sobradinho e faz a validação por videoconferência para clientes de outros estados.

Na avaliação da executiva, o mercado ainda enxerga o certificado como uma venda que se encerra na emissão. “O certificado vale de um a dois anos. Nesse período, o cliente troca de computador, esquece senha, contrata um contador novo. Quem vende precisa estar presente nesses momentos, e não só no dia da compra.”

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Antes de fechar a compra ou a renovação, portanto, as quatro perguntas são: quem dá suporte depois da emissão, qual tipo de certificado atende à rotina, se haverá orientação sobre senhas e backup e como acessar o atendimento na hora do aperto.