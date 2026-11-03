Mestrado americano com a ABAEDU: o que o diploma vale no Brasil

Quem conclui um mestrado em uma universidade estrangeira costuma chegar a uma dúvida prática: o diploma precisa ser reconhecido no Brasil? A resposta depende do que o profissional pretende fazer com o título. A questão interessa diretamente a quem atua com ABA (Análise do Comportamento Aplicada) e avalia o Master of Science in Applied Behavior Analysis da Greenfort University (GFU), oferecido no país em cooperação acadêmica com a ABAEDU , instituto da Faculdade Península.

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O título concedido pela Greenfort é um diploma estrangeiro de mestrado. Para que ele tenha no Brasil os mesmos efeitos acadêmicos de um mestrado nacional, é preciso passar por reconhecimento, conduzido por uma universidade brasileira habilitada. Esses pedidos são reunidos na Plataforma Carolina Bori, do MEC (Ministério da Educação), e vêm crescendo: segundo dados apresentados pelo ministério em 2023, as solicitações de reconhecimento de mestrado passaram de 563 em 2017, ano de lançamento da plataforma, para 2.550 em 2022.

A finalidade define o caminho

O processo é individual. Quando o objetivo está ligado à progressão internacional em ABA, ao aprofundamento científico ou à certificação profissional, a titulação pode compor a trajetória como mestrado americano. Esse foi o motivo que levou a psicóloga e analista do comportamento Daniela Landim, certificada BCBA, QBA e IBA, a não solicitar o reconhecimento.

"Eu não reconheci meu mestrado no Brasil porque esse não era o meu objetivo. O que eu buscava era a certificação internacional e o reconhecimento dentro da área, e foi esse caminho que a formação me permitiu construir", relata.

A clareza veio desde a decisão de estudar fora. "Quando decidi fazer mestrado, eu sabia o que queria. Meu objetivo não era seguir uma carreira acadêmica no Brasil, mas avançar nas certificações internacionais em ABA. Naquele momento, o acesso era muito mais difícil e o investimento foi alto. Hoje existem possibilidades que eu não tive", conta.

Mestrado como etapa da certificação

A escolha se explica pela forma como a carreira em ABA se organiza, em níveis de formação e certificação. Na QABA, certificadora americana, a credencial QBA é de nível de mestrado: o candidato precisa ter, no mínimo, título de mestre em área relacionada, além de formação específica em ABA, experiência supervisionada e outros critérios definidos pela entidade. Na IBAO, certificadora internacional, o mestrado é uma das rotas para a credencial IBA, ao lado de outra baseada em experiência profissional, e as duas exigem formação, prática supervisionada e avaliação.

Formação sem sair do Brasil

O programa da GFU é 100% online, com oferta em português, espanhol e inglês, e soma 40 créditos acadêmicos entre currículo central e eletivas. A matriz inclui princípios do comportamento, métodos de pesquisa, análise conceitual, ética, avaliação e intervenção, com aplicações em contextos clínicos, educacionais e organizacionais.

Para alunos e egressos elegíveis da Pós-graduação em ABA da ABAEDU, parte do percurso já está cumprida. A Greenfort avaliou academicamente os conteúdos da pós e estabeleceu equivalência para parte da formação, o que permite aproveitar créditos e seguir apenas para as disciplinas restantes do mestrado.

O interesse por esse tipo de formação acompanha a demanda por atendimento qualificado. O Censo Demográfico 2022, do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), identificou pela primeira vez 2,4 milhões de pessoas com diagnóstico de TEA (Transtorno do Espectro Autista) no país, o equivalente a 1,2% da população.

O que definir antes de começar

Antes de escolher uma formação internacional, o primeiro passo é saber para que o título vai servir. Também vale confirmar quem concede o diploma e a situação da instituição no país de origem, se o currículo representa avanço em relação à formação atual e quais requisitos de certificação o programa ajuda a cumprir, lembrando que algumas etapas continuam sob responsabilidade do candidato.

Se a meta incluir os efeitos acadêmicos de um mestrado brasileiro, o reconhecimento pela Plataforma Carolina Bori precisa entrar no planejamento desde o início. Se o foco for a carreira internacional em ABA e as certificações QBA e IBA, o diploma americano pode compor a trajetória do profissional sem esse procedimento.

Conheça o mestrado

A ABAEDU disponibiliza informações sobre o Master of Science in Applied Behavior Analysis da Greenfort University, incluindo currículo, corpo docente, modalidade, relação com certificações internacionais e aproveitamento de créditos para alunos e egressos elegíveis da Pós-graduação em ABA.

CONHEÇA O MESTRADO AMERICANO EM ABA

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