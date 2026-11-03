Corte de prazo por fornecedores pode ser o primeiro sinal de crise no caixa

Um pedido recusado sem muita explicação, um limite de crédito que diminui de uma compra para a outra, a cobrança antecipada de mercadorias que antes eram pagas depois da entrega. Para muitos empresários, essas mudanças parecem apenas um fornecedor mais cauteloso. Elas podem, no entanto, ser o aviso de que o mercado passou a enxergar um risco maior naquela empresa.

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A avaliação é de Agenor de Lima Bento , advogado e administrador judicial, com atuação em direito empresarial, recuperação judicial e falência. Segundo ele, a deterioração da relação com fornecedores está entre os sinais de que a saúde financeira de um negócio pode estar se perdendo, mesmo quando o faturamento continua de pé.

Um círculo difícil de romper

O problema desse movimento é o efeito em cadeia. Com menos crédito na praça, a empresa passa a precisar de mais dinheiro em caixa para manter as compras. Sem esse recurso, tem dificuldade para comprar e produzir. Com a operação reduzida, vende menos, e a falta de caixa se agrava.

Por isso, redução de prazo, exigência de pagamento antecipado, corte no limite de crédito e recusa de novos pedidos merecem atenção imediata, e não apenas uma nova rodada de conversa com o fornecedor.

Faturamento não mostra tudo

O alerta vale também para empresas que vendem bem. Lucro, faturamento e dinheiro disponível são coisas diferentes, e um negócio pode ter vendas em alta e, ao mesmo tempo, não conseguir pagar suas contas quando elas vencem.

“O empresário muitas vezes olha para o faturamento e acredita que a empresa está saudável. Mas uma operação pode faturar milhões e, mesmo assim, não ter capacidade de honrar suas obrigações. O primeiro sinal de alerta costuma aparecer no caixa”, afirma Bento.

Dívidas espalhadas por vários credores

A pressão dos fornecedores raramente aparece sozinha. Segundo o Indicador de Inadimplência das Empresas da Serasa Experian, o Brasil tinha 9,2 milhões de CNPJs negativados em julho de 2026, com R$ 238,6 bilhões em dívidas em atraso. No mesmo levantamento, 75,7% das pendências estavam fora de bancos, cartões e financeiras, distribuídas entre credores como prestadores de serviços, cooperativas, concessionárias de serviços públicos e operadoras de telefonia.

Cada empresa inadimplente acumulava, em média, 7,3 contas negativadas, com dívida média de R$ 25.983,88. Quando os débitos estão pulverizados entre tantos credores, o empresário tende a perder a noção de quanto deve e a quem.

“Antes de decidir entre buscar crédito, renegociar dívidas, reestruturar a operação ou até mesmo encerrar a atividade, é fundamental conhecer o tamanho e a natureza do passivo”, explica o advogado.

O que fazer ao perceber o sinal

Para o especialista, o corte de prazo deve funcionar como gatilho para uma análise mais ampla, que considere fluxo de caixa, endividamento e capacidade de pagamento em conjunto. Dependendo do diagnóstico, as saídas vão da renegociação de contratos e da redução de custos à reorganização das dívidas e, em situações mais graves, a instrumentos jurídicos como a recuperação judicial.

“O pior momento para procurar ajuda é quando a empresa já não consegue pagar absolutamente ninguém. Quanto antes o empresário identificar que existe um problema estrutural, maior será o número de alternativas disponíveis”, conclui Bento.

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Quando o fornecedor muda as condições de venda, o mercado costuma estar dizendo que já notou a fragilidade financeira da empresa. Reagir logo, com uma avaliação completa da situação, amplia as chances de resolver a crise antes que ela comprometa a operação.