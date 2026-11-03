Reputação no Reclame AQUI pesa na escolha de plataforma de pagamento online

Para quem vende pela internet, escolher a plataforma que processa os pagamentos envolve mais do que comparar os meios aceitos. O histórico de atendimento ao consumidor passou a fazer parte da análise, e os números públicos da Átomo Pay , fintech de São José do Rio Preto (SP), mostram como esse histórico pode ser lido. A empresa recebeu do Reclame AQUI o troféu de Melhores Empresas para o Consumidor 2026 e está entre as 11 indicadas ao Prêmio Reclame AQUI deste ano na categoria Marketing Digital.

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O que a plataforma oferece a quem vende

A Átomo Pay atende afiliados, produtores digitais, e-commerces e gestores de tráfego, com checkout, Pix, cartão, boleto, divisão automática de comissões e cobrança recorrente. O atendimento humano faz parte do serviço. Em maio, a empresa recebeu o título de Melhor Gateway de Pagamento de 2026 no Afiliados Brasil, evento que reúne produtores, afiliados e agências do mercado digital.

Indicadores que ajudam na comparação

Na página da Átomo Pay no Reclame AQUI , os dados de abril a setembro de 2026 mostram que a empresa respondeu às 58 reclamações recebidas e solucionou 96,4% delas. A média de solução informada pelo Reclame AQUI é de 75%. Entre os consumidores que avaliaram o atendimento, 83,9% disseram que voltariam a fazer negócio com a empresa, que fechou o período com nota 9,3 de 10.

Dois selos completam o quadro. O RA1000 é a classificação máxima de reputação do site. O selo de Empresa Verificada é concedido a negócios aprovados em uma checagem mensal feita pela plataforma.

Por que o cliente final também observa

A reputação do gateway chega ao comprador no momento do pagamento. Em pesquisa feita em junho de 2026 com 1.637 usuários do Reclame AQUI, 86% afirmaram pesquisar a reputação de empresas com as quais ainda não negociaram. No mercado de pagamentos digitais, segundo o próprio Reclame AQUI, 60% dos usuários dizem ter medo de fraudes e golpes digitais, o que torna a confiança um fator de peso para quem vende.

Como funciona o prêmio

O Prêmio Reclame AQUI está na 16ª edição. Em 2026, mais de 4,9 mil empresas se inscreveram, e só puderam concorrer as que tinham reputação Bom, Ótimo ou RA1000 no momento da avaliação. Cada categoria tem no máximo 15 indicadas, que participam da votação popular entre 2 de setembro e 5 de novembro. As vencedoras serão conhecidas na cerimônia de 8 de dezembro.

Para quem está escolhendo onde processar as vendas online, taxa de solução, parcela de clientes que voltariam a negociar, nota e selos de verificação são dados públicos que ajudam a comparar plataformas antes de contratar.

Sobre a Átomo Pay

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