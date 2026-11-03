Ariana Mello amplia carreira internacional e integra elenco de filme britânico

A atriz brasileira Ariana Mello vive uma nova etapa da carreira no mercado audiovisual internacional. Radicada profissionalmente em Londres, no Reino Unido, ela integra o elenco de PREY, longa-metragem policial dirigido pelo cineasta britânico Luke Mayers, e tem contratos firmados para outras produções previstas para os próximos dois anos.

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No filme, atualmente em fase de gravação, Ariana interpreta Tanya, mulher de Dmitri, um chefe mafioso semiaposentado vivido pelo ator britânico Matt Burrows. A produção é comandada por Mayers, que já teve trabalhos disponibilizados no Prime Video, serviço de streaming da Amazon.

A participação no longa marca mais um passo na trajetória internacional da artista, que iniciou a carreira aos 13 anos e acumula experiências na televisão, na moda e no cinema. Antes de chegar aos sets de filmagem britânicos, Ariana passou por concursos de beleza e trabalhos como modelo. Ao longo dos anos, participou de produções televisivas e estampou capas de revistas. Entre os trabalhos mais recentes na moda está sua presença na edição de outubro da revista Glamour.

A atriz também voltou às passarelas durante a London Fashion Week, um dos principais eventos do calendário internacional da moda. A participação ocorreu em meio à ampliação de seus compromissos profissionais no Reino Unido.

Em Londres, Ariana frequenta ainda eventos ligados à indústria da moda e mantém relações pessoais com nomes conhecidos da sociedade britânica, como Lady Eliza e Lady Amelia Spencer, sobrinhas da princesa Diana.

Novos projetos no cinema

Com compromissos profissionais previstos até 2028, Ariana busca consolidar sua atuação no audiovisual internacional. Paralelamente às gravações, a atriz investe no aperfeiçoamento do inglês e na preparação artística para interpretar personagens de diferentes gêneros cinematográficos. A atuação em PREY faz parte desse processo de expansão profissional, após uma trajetória iniciada ainda na adolescência no Brasil.

Fora do ambiente artístico, Ariana também desenvolve atividades filantrópicas. Entre as causas às quais se dedica estão o apoio a crianças em tratamento contra o câncer e iniciativas voltadas à proteção animal. Segundo informações sobre sua trajetória, o envolvimento com ações sociais começou ainda na infância, por influência familiar.

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Com novos trabalhos no Reino Unido e contratos para produções futuras, a atriz dá continuidade ao processo de internacionalização da carreira, conciliando projetos no cinema, participações no mercado da moda e atividades sociais.