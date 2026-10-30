Como a MAIS Card pretende manter a segurança com 1,5 milhão de clientes
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A segurança das transações e a estabilidade da tecnologia passaram ao centro das prioridades da MAIS Card depois que a fintech brasileira chegou a 1,5 milhão de clientes, marca registrada até 28 de outubro, dois dias após o lançamento oficial da plataforma. Segundo a companhia, o crescimento da base amplia a responsabilidade com a qualidade dos serviços prestados a usuários de diferentes regiões do país.
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Operada pela MAIS UP INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, a MAIS Card reúne em um único aplicativo cartão de crédito, conta digital, carteira financeira e outras soluções, apresentadas no site oficial da MAIS Card e no perfil @soumaiscard no Instagram.
A companhia chegou ao mercado com uma proposta que vai além do cartão de crédito tradicional, apoiada em tecnologia, inclusão financeira e integração de serviços. Com o lançamento oficial em 26 de outubro, a plataforma entrou em uma fase em que a expansão da base precisa vir acompanhada de relacionamento contínuo, qualidade no atendimento e uso recorrente dos serviços, desafio reconhecido pela própria empresa.
O que sustenta uma operação de alcance nacional
De acordo com a empresa, uma plataforma financeira que atende todo o Brasil depende de várias camadas de tecnologia trabalhando ao mesmo tempo. Entram nessa estrutura o processamento das transações, a validação de identidade, os mecanismos de segurança, a comunicação com os usuários, o atendimento e o monitoramento das operações.
Para dar conta dessas frentes, a MAIS Card mantém uma estrutura tecnológica integrada a parceiros especializados em diferentes etapas da operação. A companhia informa que, com a base em expansão, o foco segue na evolução tecnológica, na segurança das transações e na qualidade da experiência digital.
A verificação começa no cadastro
A contratação do cartão foi desenhada para acontecer inteiramente pelo celular. O preenchimento das informações cadastrais, a validação de identidade e o acompanhamento da emissão e da entrega do cartão são feitos dentro do aplicativo.
As solicitações passam por critérios próprios de análise, regras internas e requisitos de elegibilidade definidos pela empresa. A validação de identidade é etapa obrigatória e, segundo a MAIS Card, nenhum pedido tem aprovação automática.
Serviços liberados no ritmo da operação
Outra parte da estratégia está na forma como os produtos chegam ao usuário. A MAIS Card incorpora funcionalidades ao aplicativo conforme cada etapa de desenvolvimento e operação fica preparada para uso. Para a empresa, esse modelo permite acompanhar o comportamento dos clientes, monitorar a utilização dos serviços e ampliar a capacidade operacional antes de cada novo passo.
Seguem esse cronograma o pagamento de boletos, a recarga de celular, uma pulseira com tecnologia NFC para pagamentos por aproximação, a maquininha, o link de pagamento e o Cofre+, solução voltada à reserva de recursos.
O que o cliente já encontra no aplicativo
O cartão de crédito da MAIS Card é internacional, tem bandeira Mastercard e tecnologia de pagamento por aproximação, e não cobra anuidade. No mesmo aplicativo, o usuário acompanha saldos e movimentações na Carteira+, utiliza a Conta+ e faz transferências e operações via Pix, observadas as regras de utilização, titularidade e disponibilidade de cada serviço.
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Para quem quer entender como funciona a segurança do app da MAIS Card, a resposta da empresa combina validação de identidade no cadastro, parceiros especializados em cada etapa e monitoramento das operações, com novas funções liberadas somente quando a estrutura está pronta para recebê-las. Mais informações estão em soumaiscard.com.br e no Instagram @soumaiscard.