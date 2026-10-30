Como a MAIS Card pretende manter a segurança com 1,5 milhão de clientes

A segurança das transações e a estabilidade da tecnologia passaram ao centro das prioridades da MAIS Card depois que a fintech brasileira chegou a 1,5 milhão de clientes, marca registrada até 28 de outubro, dois dias após o lançamento oficial da plataforma. Segundo a companhia, o crescimento da base amplia a responsabilidade com a qualidade dos serviços prestados a usuários de diferentes regiões do país.

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Operada pela MAIS UP INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, a MAIS Card reúne em um único aplicativo cartão de crédito, conta digital, carteira financeira e outras soluções, apresentadas no site oficial da MAIS Card e no perfil @soumaiscard no Instagram.

A companhia chegou ao mercado com uma proposta que vai além do cartão de crédito tradicional, apoiada em tecnologia, inclusão financeira e integração de serviços. Com o lançamento oficial em 26 de outubro, a plataforma entrou em uma fase em que a expansão da base precisa vir acompanhada de relacionamento contínuo, qualidade no atendimento e uso recorrente dos serviços, desafio reconhecido pela própria empresa.

O que sustenta uma operação de alcance nacional

De acordo com a empresa, uma plataforma financeira que atende todo o Brasil depende de várias camadas de tecnologia trabalhando ao mesmo tempo. Entram nessa estrutura o processamento das transações, a validação de identidade, os mecanismos de segurança, a comunicação com os usuários, o atendimento e o monitoramento das operações.

Para dar conta dessas frentes, a MAIS Card mantém uma estrutura tecnológica integrada a parceiros especializados em diferentes etapas da operação. A companhia informa que, com a base em expansão, o foco segue na evolução tecnológica, na segurança das transações e na qualidade da experiência digital.

A verificação começa no cadastro

A contratação do cartão foi desenhada para acontecer inteiramente pelo celular. O preenchimento das informações cadastrais, a validação de identidade e o acompanhamento da emissão e da entrega do cartão são feitos dentro do aplicativo.

As solicitações passam por critérios próprios de análise, regras internas e requisitos de elegibilidade definidos pela empresa. A validação de identidade é etapa obrigatória e, segundo a MAIS Card, nenhum pedido tem aprovação automática.

Serviços liberados no ritmo da operação

Outra parte da estratégia está na forma como os produtos chegam ao usuário. A MAIS Card incorpora funcionalidades ao aplicativo conforme cada etapa de desenvolvimento e operação fica preparada para uso. Para a empresa, esse modelo permite acompanhar o comportamento dos clientes, monitorar a utilização dos serviços e ampliar a capacidade operacional antes de cada novo passo.

Seguem esse cronograma o pagamento de boletos, a recarga de celular, uma pulseira com tecnologia NFC para pagamentos por aproximação, a maquininha, o link de pagamento e o Cofre+, solução voltada à reserva de recursos.

O que o cliente já encontra no aplicativo

O cartão de crédito da MAIS Card é internacional, tem bandeira Mastercard e tecnologia de pagamento por aproximação, e não cobra anuidade. No mesmo aplicativo, o usuário acompanha saldos e movimentações na Carteira+, utiliza a Conta+ e faz transferências e operações via Pix, observadas as regras de utilização, titularidade e disponibilidade de cada serviço.

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