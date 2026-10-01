Conta, carteira e cofre: MAIS Card prepara app para organizar as finanças

Movimentar dinheiro, separar uma reserva e acompanhar as próprias finanças sem alternar entre diferentes aplicativos é a proposta de uma das frentes que a MAIS Card prepara para sua plataforma. A empresa, que chegou ao mercado com um cartão de crédito, vai incorporar ao aplicativo uma conta individual, uma carteira digital e uma funcionalidade de reserva de valores, o Cofre+.

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Os produtos fazem parte do ecossistema apresentado pela companhia em soumaiscard.com.br e serão disponibilizados gradualmente, à medida que cada solução for incorporada ao aplicativo.

Carteira+ e Conta+ concentram a movimentação

A Carteira+ é o ambiente digital criado para centralizar a movimentação de valores do usuário. Ao lado dela, a Conta+ funciona como uma conta individual integrada à plataforma, com transferências entre contas e movimentações via Pix.

Com o avanço do ecossistema, a intenção da empresa é que tarefas recorrentes da vida financeira, como o pagamento de boletos e a recarga de celular, também passem a ser feitas no mesmo aplicativo.

“Desde o início, nossa visão foi construir algo maior do que um cartão. Queremos criar um ecossistema no qual crédito, pagamentos, conta, carteira e novas tecnologias funcionem de maneira integrada e simples para o cliente”, afirma Lucas Santos, CEO da MAIS Card.

Na prática, a proposta é que o usuário encontre em um único ambiente as operações que hoje costumam estar espalhadas por diferentes serviços, do recebimento de valores às transferências do cotidiano.

Cofre+ separa recursos por prazo determinado

Entre as ferramentas de organização financeira previstas está o Cofre+. A funcionalidade permitirá que o usuário reserve recursos por períodos determinados dentro da plataforma, com condições de remuneração definidas para cada modalidade.

Essas condições serão apresentadas ao cliente de acordo com o prazo, a disponibilidade e as regras vigentes no momento da contratação. De acordo com a companhia, o recurso amplia o relacionamento com o usuário para além do crédito e dos pagamentos.

Cartão segue como uma das portas de entrada

O cartão de crédito, com bandeira Mastercard e tecnologia NFC para pagamentos por aproximação, continua como um dos caminhos para o cliente chegar à plataforma. A partir dele, a ideia é que o usuário passe a utilizar também a conta, a carteira e as demais soluções.

“Queremos que a MAIS Card faça sentido em diferentes momentos da vida financeira do cliente. A pessoa pode chegar pelo cartão e depois utilizar a conta, fazer pagamentos, movimentar sua carteira ou conhecer outras soluções. Da mesma maneira, queremos atender quem empreende e precisa receber”, explica Santos.

Implantação gradual

A companhia escolheu um modelo de lançamento por etapas. Em vez de disponibilizar todo o portfólio de uma vez, conta, carteira, Cofre+ e os demais produtos serão incorporados ao aplicativo em momentos diferentes, o que permite acompanhar o uso de cada serviço e aperfeiçoar as jornadas.

“Estamos pensando no longo prazo. O objetivo é construir uma plataforma que possa evoluir junto com o cliente e incorporar novas soluções conforme novas necessidades surgirem”, afirma o executivo.

Pagamentos digitais já fazem parte da rotina

A aposta da empresa em reunir essas funções acompanha um hábito já consolidado no país. Dados do Banco Central mostram que mais de 170 milhões de pessoas físicas já utilizaram o Pix, o equivalente a cerca de 80% da população brasileira.

Para quem procura uma conta digital que combine carteira e reserva de dinheiro no mesmo aplicativo, a MAIS Card pretende oferecer essas funções de forma integrada, com cada produto chegando ao app conforme a implantação em etapas avança.

Saiba mais: soumaiscard.com.br

Instagram: @soumaiscard

Facebook: fb.com/soumaiscard

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