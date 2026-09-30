Como funciona a M Perícias: o passo a passo entre o cadastro do médico e a entrega do laudo

Um médico que decide atuar como perito judicial passa por uma sequência de etapas que pouco tem a ver com medicina. Precisa estar inscrito no cadastro de cada tribunal onde quer ser nomeado, acompanhar intimações, apresentar proposta de honorários no prazo, comunicar as partes e entregar o laudo dentro da data fixada pelo juiz. A M Perícias , empresa de Maringá (PR) criada em 2024 por advogados que defendem médicos desde 2019, assume essa sequência.

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Etapa 1: cadastro nos tribunais

O Código de Processo Civil determina, no artigo 156, que o juiz escolha o perito entre profissionais inscritos em cadastro mantido pelo tribunal. Cada tribunal mantém o seu, com exigências próprias. A assessoria organiza a documentação e mantém os cadastros atualizados. Segundo a empresa, a rede tem hoje 1.852 peritos médicos ativos nos tribunais, com cadastro em todos os estados do país.

Etapa 2: a nomeação, que não depende da empresa

A escolha do perito é do juiz. “Nenhuma empresa vende nomeação. Quem nomeia é o juiz. O que a gente entrega é o médico cadastrado, com a documentação em dia, os prazos controlados e a proposta de honorários bem feita”, afirma Alcides Martinhago Junior, CEO da M Perícias.

Etapa 3: prazos e honorários

Nomeado, o perito tem cinco dias para apresentar proposta de honorários, currículo e contatos (artigo 465 do CPC) e responde pelo prazo do laudo, sob pena de substituição (artigo 468). É nessa fase que a operação da empresa concentra a maior parte do trabalho. Segundo a M Perícias, foram 15.779 perícias geridas entre março e setembro de 2026, com uma equipe de 102 colaboradores, 80 deles advogados.

Etapa 4: o laudo, que fica com o médico

A parte técnica não é terceirizada. O exame, a análise e a redação do laudo continuam sob responsabilidade do perito nomeado. A divisão nasceu de conversas com os médicos que eram clientes do escritório. “Depois de atuar em mais de 3.000 processos na defesa de médicos, percebemos uma falta muito grande de peritos médicos judiciais. Quando perguntávamos aos nossos próprios clientes por que eles não atuavam nessa área, a resposta quase sempre era a mesma: burocracia”, conta Martinhago.

E do outro lado do processo

Advogados e partes também usam a empresa para encontrar peritos médicos por cidade ou especialidade. A solicitação é encaminhada ao profissional mais próximo da comarca e, segundo a empresa, sem taxa de intermediação.

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Em resumo, a M Perícias funciona como um braço administrativo do perito: cadastro, prazos e cobrança com a empresa, laudo com o médico, nomeação com o juiz.