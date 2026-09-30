Bagagem e cancelamento podem mudar a conta da viagem corporativa

Duas propostas de viagem corporativa com o mesmo voo e o mesmo hotel podem não ser equivalentes. Franquia de bagagem, regras para remarcar ou cancelar, categoria do quarto, serviços incluídos e forma de pagamento mudam o que a empresa efetivamente recebe pelo valor pago e precisam entrar na comparação antes do fechamento.

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O alerta aparece em um estudo da travel tech Loupit, realizado entre 1º de agosto e 30 de setembro de 2026 com 153 empresas. O levantamento analisou cotações de passagens aéreas e hotéis entre agências e encontrou diferenças de preços de 32% entre as agências comparadas.

Oferta só pode ser comparada quando as condições estão claras

De acordo com a Loupit, uma oferta só pode ser avaliada adequadamente quando suas características estão explícitas. Na prática, isso significa colocar lado a lado não apenas o valor, mas o que está incluído nele: a bagagem despachada, a possibilidade de alterar a data, as regras em caso de cancelamento e o tipo de acomodação reservada.

Para o empresário, observar esses itens evita comparar propostas que parecem iguais, mas entregam coisas diferentes. Uma tarifa sem bagagem ou sem flexibilidade de remarcação pode ter valor menor e, ainda assim, não atender ao que a viagem exige.

Taxa de serviço é apenas uma parte da conta

O estudo também mostrou que, em 39% das cotações analisadas, a agência com menor fee não apresentava o menor preço final. O fee remunera o serviço da agência e integra o custo da compra, mas, segundo a Loupit, não deve ser analisado de forma isolada.

Para Patrick Tytgadt, CEO da Loupit e especialista em Travel Tech, a atenção dada a cada item deve seguir o peso que ele tem no gasto.

“Quando a taxa representa uma pequena parcela da compra, concentrar toda a negociação nela é como observar a formiga enquanto o elefante passa despercebido. A formiga representa o fee; o elefante, o valor da passagem ou da hospedagem. Ambos precisam ser avaliados, com atenção proporcional ao seu impacto no gasto total”, afirma Tytgadt.

A Loupit usa um exemplo para ilustrar o raciocínio. Uma passagem de R$ 1.100, com fee de R$ 10, totaliza R$ 1.110. Outra proposta, com passagem de R$ 1.000 e fee de R$ 20, custa R$ 1.020. Os valores são ilustrativos e não integram os resultados do estudo, mas mostram como uma diferença na tarifa pode superar a economia obtida na taxa de serviço.

Pontos para conferir antes de fechar

A partir do estudo, a Loupit indica o que observar ao comparar fornecedores: o custo total, somando tarifa, fee e cobranças adicionais; as condições equivalentes, como bagagem, regras tarifárias e serviços incluídos; a cobertura de conteúdo, inclusive fora dos grandes centros; o atendimento, com canais e suporte em emergências; o pagamento, com prazo, modalidade e faturamento; e a gestão, com políticas, aprovações e visibilidade dos gastos.

A Loupit opera como marketplace de viagens corporativas : a empresa cliente pode escolher até três agências e comparar as ofertas de cada uma na mesma plataforma, com políticas de viagens e aprovações centralizadas. O formato permite avaliar propostas lado a lado, sob as mesmas regras.

Cada agência de viagens corporativas habilitada usa a mesma inteligência de busca para comparar ofertas em mais de 150 sites e fornecedores globais. Entre as agências usuárias estão a Uniglobe Pro e a Travel Manager AI , que contam com a América BPO para atendimento emergencial 24 horas.

Segundo a Loupit, mais inventário e menos processos manuais ampliam a competição e favorecem melhores preços, além de aumentar a chance de encontrar opções adequadas à política de viagens, inclusive em destinos com oferta mais restrita.

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Os resultados referem-se à amostra analisada e não devem ser interpretados como uma estimativa de todo o mercado brasileiro. Para quem contrata viagens corporativas, a conclusão do levantamento é que a proposta mais vantajosa só aparece quando preço final e condições da viagem são comparados em conjunto.