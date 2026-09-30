NoPing usa Wi-Fi, cabo e 4G juntos para evitar quedas em jogos online

Para quem joga online, uma conexão que falha no meio da partida costuma significar derrota, perda de progresso ou saída forçada da sala. Uma das respostas da NoPing , plataforma global de tecnologia voltada à conectividade e ao desempenho em jogos online, é não depender de uma única fonte de internet. A empresa lançou uma grande atualização do aplicativo e manteve no centro da nova versão o Multi Internet, recurso que usa ao mesmo tempo as conexões disponíveis no aparelho do jogador.

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A lógica é diferente da troca automática de rede, em que o sistema só muda de conexão depois que a primeira cai. No Multi Internet, cabo, Wi-Fi e internet móvel 4G ou 5G trabalham simultaneamente, e a comunicação com o jogo não fica presa a um só provedor ou tipo de rede.

A plataforma, que atende computadores e dispositivos móveis, reúne roteamento inteligente, Multi Connection e Multi Internet para reduzir latência, jitter, perda de pacotes, picos de ping e desconexões.

Combinações possíveis dentro de casa

O recurso aceita diferentes arranjos. O jogador pode unir duas conexões de fibra contratadas com provedores distintos, somar o cabo ao Wi-Fi, juntar o Wi-Fi ao 4G ou ao 5G ou ainda usar mais de um adaptador LAN ou Wi-Fi no mesmo equipamento.

Quando uma dessas conexões apresenta perda de pacotes, fica instável ou é interrompida, as demais continuam participando da transmissão. Com isso, uma falha isolada tem menos chance de encerrar a partida. A proposta, segundo a empresa, é garantir redundância, estabilidade e continuidade.

Proteção também no caminho até o servidor

O Multi Internet cuida do trecho entre o dispositivo do jogador e os servidores da NoPing. A partir daí entra outra camada, o Multi Connection, que envia os pacotes por diversas rotas entre a infraestrutura da empresa e o servidor do jogo. As duas tecnologias foram mantidas na atualização e funcionam de forma complementar.

O Multi Conexão, recurso patenteado, trabalha com até cinco rotas paralelas e usa deduplicação para descartar pacotes repetidos e manter apenas os dados necessários. Se uma rota enfrentar congestionamento, jitter, picos de latência ou instabilidade, as outras seguem disponíveis. A meta declarada vai além de reduzir o ping e inclui evitar oscilações, interrupções e desconexões durante o jogo.

Para escolher esses caminhos, a NoPing conta com uma rede global de mais de 2.000 servidores e calcula o trajeto completo entre o jogador e o servidor da partida, em busca das opções de menor latência e maior estabilidade.

O que mais muda na nova versão

Além das tecnologias de conexão, a atualização traz novidades voltadas ao computador e à comunicação. Entre elas estão o RAM Cleaner, que encerra processos em segundo plano desnecessários para liberar memória, o PC Improvement, que remove arquivos temporários e caches, o iTranslator, que traduz a fala do jogador, e um Boost FPS reformulado. O AI Swap, que identifica o servidor real da partida, passou a suportar Dead by Daylight, Roblox e ARC Raiders, e o catálogo de jogos do aplicativo foi reorganizado.

“Esta atualização reúne recursos que abordam diferentes aspectos da experiência dos jogadores. Além de melhorar a qualidade e a estabilidade da conexão, queremos dar aos jogadores mais controle sobre o desempenho de seus computadores e facilitar a comunicação durante as partidas”, afirma Marcos Kenickel, CTO da NoPing.

Menos chance de a partida cair

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Para quem enfrenta quedas frequentes, a saída proposta pela nova versão é distribuir a conexão entre mais de uma fonte. Com cabo, Wi-Fi e rede móvel operando juntos, a falha de uma delas deixa de ser suficiente para interromper a partida. Novos usuários podem testar a plataforma gratuitamente por um período, pelo site da NoPing.