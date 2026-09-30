Plano de saúde da empresa: mês do aniversário define quando chega o aumento

A carta de reajuste do plano de saúde empresarial não chega para todas as empresas no mesmo mês. O momento do aumento é definido pela data de aniversário do contrato, informação que costuma passar despercebida na assinatura e que ajuda a planejar o caixa do ano.

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O ciclo anual começa sempre em maio. No período de maio de 2026 a abril de 2027, cada contrato recebe o reajuste no seu mês de aniversário, e o percentual varia conforme a modalidade e o número de beneficiários. O alerta é da corretora United Planos de Saúde , que reuniu os comunicados de 24 operadoras para o ciclo.

Maio é o mês da divulgação

Nos contratos coletivos com menos de 30 vidas, a data de divulgação é fixa. Pela RN 565 (Resolução Normativa nº 565), de 2022, da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), a operadora reúne todos esses contratos em um agrupamento único, calcula um percentual para o conjunto e precisa publicá-lo em maio, no próprio site, separado por período de aplicação.

Na prática, a empresa consegue saber com antecedência quanto a mensalidade vai subir. Um contrato com aniversário no segundo semestre já tem o índice conhecido meses antes da aplicação.

O percentual, porém, não reflete o uso da equipe. Ele resulta do comportamento de todos os contratos pequenos da operadora somados.

"É uma proteção e é também uma perda de controle", afirma Adriano Fernandes, diretor comercial da United Planos de Saúde. "A empresa não é penalizada por uma internação que aconteceu na sua equipe. Em compensação, usar pouco o plano não garante reajuste menor."

Quanto os contratos pequenos têm pago

Em 2025, o reajuste médio dos contratos com menos de 30 vidas foi de 14,24%, segundo o Painel de Reajustes de Planos Coletivos da ANS. Os contratos maiores ficaram em 9,62%. No início de 2026, um em cada quatro beneficiários de coletivos reajustados (23,5%) estava nesse grupo.

Acima de 30 vidas, negociação no aniversário

Nos contratos com 30 beneficiários ou mais, o aniversário é também o momento da negociação. O percentual é discutido entre operadora e empresa com base na sinistralidade do contrato, que compara o valor pago em mensalidades com o gasto em atendimentos daquele grupo.

No conjunto dos coletivos, a média aplicada foi de 10,76% em 2025 e de 9,9% nos dois primeiros meses de 2026, de acordo com a ANS. Nos planos individuais e familiares, o teto do ciclo ficou em 5,11%, o menor desde 2000, com exceção de 2021.

O calendário também entra na comparação

O levantamento da United encontrou índices entre 4,50% e 16,74% nas 24 operadoras analisadas, uma distância de mais de doze pontos percentuais.

"O número que a empresa recebe não é aleatório, mas também não é padrão de mercado", diz Adriano Fernandes. "Por isso, a comparação precisa acontecer antes da assinatura, não depois da carta de aumento."

Por isso, a data de aniversário faz parte do que deve ser pedido por escrito antes de fechar negócio, ao lado do percentual do agrupamento nos três últimos ciclos, da metodologia de cálculo prevista no contrato e do número de vidas usado para formar o agrupamento. Quando a carta chegar, vale ainda conferir se o reajuste anual não veio somado a uma mudança de faixa etária no mesmo boleto.

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