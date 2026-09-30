Sua empresa investiu em IA e não viu retorno? O problema costuma ser o desenho, não a ferramenta

A cena é comum: a empresa contratou três ou quatro ferramentas de inteligência artificial em 2025, cada área elogia a sua, e ninguém consegue somar o resultado. Segundo Carlos Guerra Jr. , CEO da OmniAI , o sintoma tem uma causa: a IA foi comprada por departamento.

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“ROI de IA não vem do modelo, vem do desenho. Empresa que compra dez licenças inteligentes para dez departamentos está pagando dez vezes pela mesma inteligência e recebendo dez respostas diferentes”, afirma.

O primeiro sinal é a reunião de reconciliação: vendas, suporte e financeiro chegam com números diferentes sobre o mesmo cliente. O segundo é a integração que nunca fica pronta. O terceiro é o robô que erra rápido, como a cobrança automatizada que não sabe o que o suporte prometeu.

No modelo oposto, que a OmniAI chama de gestão por IA , o dado que entra em qualquer área trabalha para todas, com um Núcleo de IA Central Personalizado coordenando agentes autônomos especializados. Segundo dados da empresa, as operações nesse desenho registram retorno médio de 3,5 vezes sobre o investimento, 87% de ganho de velocidade de resposta e 94% de automação.

“O 3,5x aparece quando a IA deixa de ser ferramenta e vira camada de gestão: um núcleo que enxerga vendas, suporte, finanças e operações ao mesmo tempo. A conta fecha porque o dado trabalha para o negócio inteiro, não para uma área”, diz o executivo.

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Para quem não vê retorno, a pergunta de diagnóstico é uma só: o dado que entra hoje chega a todas as áreas que precisam dele, ou para na primeira?