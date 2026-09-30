Até quando dá para matricular o filho numa escola internacional

Quem ainda não decidiu em que escola matricular o filho para 2027 tem menos tempo do que imagina. Na maior parte das escolas de currículo internacional certificado, o prazo prático para decidir termina em outubro, um mês antes de o calendário de matrícula tradicional sequer começar a chamar atenção das famílias. Depois disso, a chance de conseguir vaga na turma desejada cai bastante.

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O motivo é estrutural. Trocar ou escolher escola nesse formato não é um processo instantâneo: exige visita, entrevista, análise pedagógica e, em currículos como o do IB (International Baccalaureate), adaptação a um sistema de ensino organizado de forma diferente do modelo tradicional. Escolas que sustentam esse tipo de currículo planejam turma, corpo docente e número de vagas com meses de antecedência, o que empurra a decisão da família para o segundo semestre do ano anterior. Não é uma exigência burocrática sem propósito: é o tempo mínimo para contratar professor formado no padrão do currículo e organizar a estrutura pedagógica de cada turma.

Na prática, isso significa que a visita à escola, a entrevista com a coordenação e a análise do histórico escolar do aluno já deveriam ter começado. Famílias que deixam esse processo para o primeiro trimestre do ano da matrícula costumam encontrar turmas fechadas ou vagas apenas em turnos alternativos.

O prazo fica mais apertado, porque a demanda por esse tipo de currículo cresce mais rápido do que o número de escolas autorizadas a oferecê-lo. Segundo dados oficiais do IBO (International Baccalaureate Organization), o Brasil tem hoje 96 escolas autorizadas a oferecer um ou mais dos quatro programas do IB, sendo 47 com o Primary Years Programme (PYP), 22 com o Middle Years Programme (MYP) e 69 com o Diploma Programme (DP).

Num país do tamanho do Brasil, esse número ainda deixa a maior parte das famílias sem opção certificada na própria cidade, o que ajuda a explicar por que o calendário de decisão fica tão concentrado num período curto do ano.

Em Itajaí (SC), a Valley International School opera currículo certificado pelo IBO em duas etapas: o PYP, autorizado desde 2021, e o DP, autorizado desde 2024. A escola manteve crescimento de matrícula em todos os anos desde a fundação, inclusive durante a pandemia de Covid-19. “Escolher uma escola é muito mais do que decidir onde o filho vai estudar no próximo ano. É escolher uma proposta pedagógica e um currículo que irão construir sua trajetória acadêmica ao longo dos anos, preparando-o para chegar à universidade”, afirma Josnei Souza, CEO da Valley International School.

Especialistas em admissão escolar recomendam um roteiro simples para quem está nessa decisão: visitar a escola pretendida, agendar entrevista com a coordenação pedagógica, solicitar o histórico escolar do aluno na escola atual e comparar o calendário de matrícula entre as opções em análise. Esse roteiro, sozinho, costuma consumir de quatro a seis semanas em famílias que pesquisam mais de uma escola antes de decidir, o que ajuda a explicar por que outubro funciona como referência de segurança, e não como um prazo apertado demais.

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Para quem pergunta até quando dá para decidir, a resposta prática é: até outubro, antes de o período de maior procura reduzir ainda mais as opções de vaga disponíveis para o ano seguinte. Quem espera o início do ano letivo para pesquisar já chega atrasado num processo que a própria escola não controla sozinha.