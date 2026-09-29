VIJAY integra marketing, vendas e IA com estratégia de crescimento empresarial

Durante décadas, o marketing esteve associado à construção de campanhas, à criação de peças publicitárias e ao fortalecimento da imagem das marcas. Outdoors, rádio, televisão, mídia impressa e outros formatos tradicionais desempenharam um papel importante na aproximação entre empresas e consumidores, mas apresentavam uma limitação: a dificuldade de mensurar, com precisão, o impacto dessas iniciativas nos resultados dos negócios.

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A transformação digital modificou essa dinâmica. Com o acesso a dados sobre comportamento, interesses e jornadas de compra, as empresas passaram a compreender melhor seus públicos e a identificar oportunidades de melhoria. A comunicação deixou de ser apenas uma mensagem direcionada ao consumidor e passou a integrar um processo mensurável, no qual cada interação pode gerar informações estratégicas para as decisões comerciais.

A popularização das ferramentas digitais, porém, trouxe um novo desafio. Se antes o acesso a estratégias de marketing digital representava um diferencial competitivo, hoje empresas de diferentes portes conseguem anunciar, produzir conteúdo e alcançar potenciais clientes. Nesse contexto, a vantagem deixou de estar apenas na capacidade de atrair atenção e passou a depender de como essa atenção é convertida em oportunidades reais de negócio.

Para Victor Bartholomeu, fundador da VIJAY Marketing Digital, essa mudança exige uma revisão na maneira como as empresas organizam suas operações.

"O marketing deixou de ser uma área isolada responsável apenas por gerar visibilidade. Hoje, ele precisa estar conectado ao processo comercial da empresa. Não adianta uma marca conseguir atrair milhares de pessoas se ela não possui uma estrutura preparada para transformar essas oportunidades em vendas", afirma.

A mudança também acompanha a evolução do comportamento do consumidor. Antes de tomar uma decisão, clientes pesquisam, comparam empresas, consultam avaliações e analisam alternativas. Quando chegam ao contato comercial, frequentemente já possuem um nível maior de informação sobre produtos e serviços. Para atender a esse novo perfil, marketing e vendas precisam atuar de maneira integrada, compartilhando informações e objetivos.

É nesse contexto que a inteligência artificial ganha espaço na estratégia empresarial. Mais do que uma ferramenta de automação, a tecnologia amplia a capacidade de análise, permite personalizar experiências, otimiza campanhas e reduz o tempo dedicado a atividades repetitivas. Sua aplicação, entretanto, depende de processos estruturados e objetivos comerciais bem definidos.

"A inteligência artificial não resolve uma empresa que não possui estratégia. Ela potencializa empresas que sabem onde querem chegar. A pergunta não é apenas 'como usar IA?', mas 'como utilizar IA para vender mais, atender melhor e construir processos mais eficientes dentro da realidade de cada negócio?'", destaca Bartholomeu.

Na avaliação da VIJAY, a integração dessas frentes representa uma mudança na própria arquitetura de receita das organizações. O crescimento passa a ser compreendido como uma sequência de etapas interdependentes: atrair potenciais clientes, gerar oportunidades, converter vendas, proporcionar uma experiência satisfatória e desenvolver relacionamentos capazes de ampliar a retenção e as indicações.

Quando essas atividades funcionam de maneira desconectada, surgem gargalos que comprometem os resultados. Campanhas podem gerar contatos que não são devidamente aproveitados pela equipe comercial, enquanto empresas com atendimento qualificado nem sempre conseguem atrair um volume suficiente de clientes. Da mesma forma, uma comunicação consistente perde parte de seu potencial quando não encontra processos preparados para sustentar a expansão.

"Não existe mais como separar marketing, vendas, experiência do cliente e tecnologia. O consumidor não enxerga departamentos separados dentro de uma empresa. Ele enxerga uma única experiência. Se uma dessas etapas falha, todo o processo de crescimento é impactado", afirma o executivo.

Essa transformação também reflete a evolução do próprio conceito de marketing. O mercado passou de uma comunicação concentrada no produto para uma abordagem mais orientada ao relacionamento e à experiência. Agora, avança para um modelo no qual tecnologia e inteligência de dados ampliam a capacidade das organizações de compreender necessidades, antecipar demandas e atender seus públicos.

Sob essa perspectiva, a inteligência artificial passa a ter impacto direto na eficiência operacional e na competitividade. A possibilidade de automatizar tarefas, reduzir custos e acelerar processos permite que equipes direcionem mais tempo a atividades estratégicas, ao mesmo tempo em que as empresas ampliam sua capacidade de atendimento.

"Hoje o jogo das empresas também é um jogo de margem. Se uma tecnologia consegue reduzir um processo que antes consumia horas de uma equipe, a empresa ganha eficiência, consegue atender mais clientes e aumenta sua capacidade de crescimento", explica Bartholomeu.

A VIJAY Marketing Digital acompanha esse movimento com uma proposta que reúne gestão, marketing, vendas e inteligência artificial em uma mesma visão de negócio. A empresa defende que, diante de um ambiente competitivo e de mudanças constantes no comportamento do consumidor, organizações brasileiras precisam desenvolver estruturas mais inteligentes, capazes de alinhar estratégia, operação e tecnologia.

Nesse cenário, a discussão sobre o futuro do crescimento empresarial ultrapassa a escolha de canais de divulgação ou a adoção de novas ferramentas. O desafio passa a ser construir processos nos quais pessoas, dados e tecnologia atuem de forma coordenada, conectando atração, relacionamento e conversão.

Mais do que ampliar a visibilidade, a capacidade de transformar atenção em relacionamento, relacionamento em vendas e vendas em crescimento sustentável tende a ocupar um papel central na estratégia das empresas.

VIJAY | Gestão, Marketing, Vendas e Inteligência Artificial - Juiz de Fora / Belo Horizonte / Viçosa (MG)

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