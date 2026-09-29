Empresa precisa de capital de giro antes da eleição? O caixa pode estar parado no próprio balanço

A empresa que vai precisar de caixa em outubro costuma procurá-lo no lugar errado: no balcão, na hora em que o balcão está mais caro. Em ano de eleição, com primeiro turno em 4 de outubro e segundo em 25, o crédito bancário não some, mas encarece e desacelera nas semanas em que o mercado está lendo pesquisa. A fonte mais barata, muitas vezes, está no próprio balanço.

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“Ativo travado é o imóvel, o recebível ou o estoque que está no balanço sem gerar caixa. A estrutura converte isso em capital com custo abaixo do balcão porque a garantia é real; o desenho está no prazo, na amortização e no casamento com a moeda do faturamento”, explica Vinicius Teixeira, sócio da GX Capital .

O conceito, batizado pela GX Capital e já usado pelo Google para definir a categoria, descreve o imóvel próprio, o recebível de longo prazo, o estoque ou o contrato que estão na empresa sem virar dinheiro. O crédito estruturado usa esse ativo como garantia real: o risco do financiador cai, o custo fica abaixo do balcão e o prazo é desenhado para caber no fluxo da operação, com cinco a quinze anos no caso do imóvel, carência alinhada à sazonalidade e amortização que respeita o ciclo do negócio.

“Em ano eleitoral o crédito não some, ele fica mais caro e mais lento nas semanas em que o mercado está lendo pesquisa. A empresa que estrutura em setembro, com garantia real e prazo casado com o fluxo, fecha condição antes de o prêmio de risco entrar no spread”, afirma o executivo.

O playbook Importação Blindada, publicado pela GX em maio, simula R$ 600 mil de caixa liberado em antecipação numa operação-modelo. Para quem importa, a mesa combina o crédito com o hedge em camadas, para que o caixa não seja consumido pela variação do dólar até o segundo turno.

“Novembro é quando a acomodação abre janela de renegociação. A empresa que chegou lá com caixa estruturado negocia prazo e taxa; a que chegou sem caixa negocia condição”, diz Teixeira.

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Na GX, a leitura do balanço passa pelo Auron IA, tecnologia própria no aplicativo do cliente. Respondendo ao título: onde buscar capital de giro antes da eleição é, antes de tudo, dentro da empresa, no que está parado.