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Consulta marcada no Google entra direto na agenda da clínica após aprovação

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Repórter
29/09/2026 17:14

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Consulta marcada no Google entra direto na agenda da clínica após aprovação
Consulta marcada no Google entra direto na agenda da clínica após aprovação crédito: PulseBrand

Clínicas odontológicas e de estética avançada que usam a Clinicorp passam a contar com um caminho mais curto entre a busca do paciente e a agenda do consultório. A solicitação feita pelo botão "Agendar on-line", exibido no Perfil da Empresa no Google, na Pesquisa e no Google Maps, chega à clínica para aprovação e, depois de aprovada, é incluída automaticamente na agenda, sem que a recepção precise registrar nada à mão.

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A integração do Agendamento Online ao Agendar com o Google foi apresentada no Clinicorp Summit, realizado nos dias 17 e 18 de setembro. Fundada em 2017, a Clinicorp reúne gestão, CRM (Customer Relationship Management), marketing e financeiro em uma única plataforma.

O que o paciente informa antes de enviar o pedido

Ao tocar no botão, o paciente é levado ao Agendamento Online do Clinicorp, redesenhado para funcionar com o Google. Na mesma tela, seleciona o procedimento, o profissional, a data e o horário. Também indica se já é paciente da clínica, informa o motivo da consulta e define se prefere receber a confirmação por WhatsApp ou por SMS.

Com essas informações em mãos, a equipe avalia a solicitação antes de confirmar. O controle da agenda permanece com a clínica, e a etapa de digitação, que costuma ocupar a recepção, sai da rotina.

Pedidos que chegam fora do expediente

O efeito mais visível aparece no período em que ninguém está ao telefone. Quem decide procurar uma clínica costuma querer falar com alguém na hora, deixar os dados para receber retorno ou marcar sozinho. Muitas clínicas cobrem bem as duas primeiras opções dentro do horário comercial, enquanto a terceira raramente está disponível. Com a integração, o pedido feito à noite ou no fim de semana fica registrado à espera da aprovação da equipe.

"Quando o paciente decide agir, ele quer falar com alguém agora, deixar os dados ou marcar sozinho. A clínica precisa atender às três. Se o contato não cai numa ferramenta monitorada, é paciente perdido", afirma Caio Carinhena, CEO da Clinicorp.

Como a clínica ativa o recurso

O recurso é exclusivo para clientes da Clinicorp nas modalidades Odontologia e Estética. Para oferecê-lo, a clínica precisa manter um Perfil da Empresa no Google ativo e verificado e ligar a integração nas configurações do sistema. O botão aparece depois que o Google confere se nome, endereço e horários do perfil correspondem aos dados enviados pela plataforma.

"A ativação é simples, mas a exibição do botão depende da verificação do Google. Por isso, orientamos a clínica a manter o perfil com nome, endereço e horários iguais aos cadastrados no sistema", explica Luiz de Souza, cofundador e CPO da Clinicorp.

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Na prática, a consulta marcada no Google percorre três etapas até a agenda: o paciente escolhe procedimento, profissional e horário, a clínica aprova e o compromisso é lançado automaticamente. Por isso, o perfil passa a pedir cuidado contínuo, com horário correto, fotos recentes e publicações frequentes. No evento, Carinhena recomendou tratá-lo com a mesma disciplina de uma rede social, com responsável definido e publicação semanal.

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