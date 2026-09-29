Holding familiar, offshore ou trust: quem assume o patrimônio?

Quem terá autoridade para administrar cada ativo, em qual país, sob quais regras e com que documentação?

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Essa é a diferença entre um planejamento sucessório meramente patrimonial e um planejamento sucessório internacional. A sucessão precisa considerar propriedade, controle, liquidez, tributação, governança, residência fiscal e leis de diferentes jurisdições.

Holding familiar, sociedade estrangeira e trust podem fazer parte da solução. Mas são instrumentos distintos e não produzem, automaticamente, blindagem patrimonial, economia tributária ou eliminação do inventário.

O que é planejamento sucessório internacional?

É a organização antecipada da transferência e da administração de patrimônio localizado em mais de um país. O objetivo não é apenas definir beneficiários, mas também estabelecer:

quem poderá administrar empresas e contas;

como serão tomadas decisões durante a incapacidade do fundador;

quando os herdeiros receberão os ativos ou rendimentos;

quais bens deverão ser vendidos para pagar despesas e tributos;

como serão tratados herdeiros menores, incapazes ou com pouca experiência financeira;

quais documentos serão exigidos por bancos, cartórios, autoridades fiscais e instituições estrangeiras.

Sem esse planejamento, a família pode enfrentar inventários paralelos, bloqueio temporário de contas, dificuldade para comprovar poderes de representação e conflitos sobre a administração dos negócios.

Holding familiar protege o patrimônio?

A holding familiar é uma sociedade criada para concentrar participações empresariais, imóveis ou outros ativos, conforme a legislação aplicável. Ela pode facilitar a governança, organizar a distribuição de quotas e estabelecer regras para a continuidade da administração.

Mas a holding não é uma proteção automática contra credores, herdeiros ou autoridades fiscais. Sua eficácia depende de fatores como:

separação real entre o patrimônio da sociedade e o patrimônio pessoal;

escrituração e contabilidade adequadas;

contratos coerentes com a operação;

origem lícita e comprovada dos recursos;

ausência de fraude contra credores;

respeito aos direitos sucessórios aplicáveis;

manutenção da autonomia patrimonial da empresa.

Uma holding constituída apenas para dificultar a cobrança de uma dívida já existente pode ser questionada. Da mesma forma, a transferência de bens sem substância econômica, sem documentação ou em momento próximo a uma disputa pode gerar risco de desconsideração da personalidade jurídica ou de ineficácia do negócio.

A holding brasileira resolve a sucessão de imóveis no exterior?

Não necessariamente. A holding pode organizar a titularidade de participações ou ativos, mas cada país pode aplicar regras próprias sobre imóveis, empresas, sucessão, registro e tributação.

Um imóvel situado no exterior pode exigir análise da lei local, do imposto sucessório, das regras de registro e dos documentos necessários para a transferência. Uma empresa estrangeira pode ter exigências próprias para alteração de administradores, acionistas ou beneficiários finais.

Por isso, a pergunta correta não é apenas "qual estrutura é mais eficiente?", mas:

Qual estrutura será reconhecida em cada país onde existem bens, empresas, contas ou herdeiros?

Holding, offshore e trust são a mesma coisa?

Não.

Holding

É uma sociedade utilizada para deter participações, imóveis ou outros ativos. Pode ser brasileira ou estrangeira e pode exercer atividade operacional ou apenas patrimonial, conforme sua constituição e finalidade.

Offshore

É uma expressão genérica para uma sociedade, conta ou estrutura localizada fora do país de residência do titular. O termo não define, sozinho, o regime jurídico, a finalidade ou o tratamento tributário da estrutura.

Uma empresa estrangeira pode ser usada para atividade operacional, investimento, participação societária ou organização patrimonial. O tratamento fiscal dependerá da jurisdição, da residência dos envolvidos, da natureza dos rendimentos e da legislação aplicável.

Trust

É uma relação jurídica em que o instituidor, chamado settlor, transfere determinados bens ou direitos para administração de um trustee, em benefício de pessoas ou entidades indicadas no instrumento.

O trust pode estabelecer regras sobre:

administração dos ativos;

distribuição de renda;

distribuição do patrimônio;

idade ou condições para recebimento;

substituição do trustee;

poderes de supervisão;

tratamento de beneficiários vulneráveis;

continuidade da gestão após a morte ou incapacidade do instituidor.

Holding, offshore e trust podem coexistir, mas não são intercambiáveis.

Como funciona um trust de Nevis?

Um trust constituído sob a legislação de Nevis pode estabelecer regras de administração e distribuição de ativos internacionais. O instrumento pode indicar beneficiários, definir poderes do trustee e prever a atuação de um protector, quando essa função for adotada.

O protector não substitui automaticamente o trustee. Seus poderes precisam estar claramente definidos. Dependendo do documento, ele pode ter competência para aprovar determinadas decisões, substituir o trustee, acompanhar a administração ou proteger os interesses dos beneficiários.

A estrutura deve ser analisada considerando:

quem será o settlor; quais bens serão transferidos; quem exercerá a função de trustee; se haverá protector; quem serão os beneficiários; quais poderes cada pessoa terá; quais eventos permitirão distribuições; como ocorrerá a substituição dos administradores; quais documentos comprovarão a origem dos recursos; como a estrutura será declarada no país de residência fiscal.

Exemplo prático de governança

Considere um empresário residente no Brasil que possui uma empresa operacional brasileira, investimentos nos Estados Unidos e dois filhos adultos: um participa dos negócios e o outro vive no exterior.

A divisão do patrimônio em percentuais pode não ser suficiente. O planejamento também precisa responder:

o filho que trabalha na empresa terá poder de voto?

os investimentos poderão ser vendidos sem autorização dos demais?

os rendimentos serão distribuídos mensalmente?

haverá reserva para impostos, manutenção e despesas familiares?

o filho que mora no exterior receberá ativos ou renda?

quem decidirá em caso de incapacidade do fundador?

o que acontecerá se um beneficiário morrer antes de receber sua parcela?

O trust pode organizar essas regras, mas não substitui a análise das leis sucessórias, tributárias e societárias aplicáveis.

Trust de Nevis impede credores ou elimina o inventário?

Não é correto prometer isso.

Os efeitos do trust dependem da legislação aplicável, da natureza dos ativos, do momento da transferência, da solvência do instituidor e dos direitos de herdeiros e credores. Uma transferência realizada depois do surgimento de uma dívida, investigação ou litígio pode ser contestada.

Também é necessário distinguir:

proteção patrimonial legítima;

ocultação de patrimônio;

fraude contra credores;

simulação;

planejamento sucessório;

evasão fiscal.

O trust não deve ser utilizado para esconder bens, omitir informações fiscais ou frustrar direitos legalmente protegidos.

Quanto ao inventário, a estrutura pode reduzir determinadas etapas ou evitar a transferência direta de alguns ativos, mas não elimina automaticamente todos os procedimentos. Imóveis, participações societárias, contas bancárias e direitos localizados em diferentes países podem seguir regras distintas.

Um trust de Nevis pode ter conta bancária no Panamá?

Pode ser possível, mas não é automático.

A jurisdição do trust e a jurisdição do banco podem ser diferentes. A abertura da conta dependerá da política da instituição financeira, da análise de risco e dos procedimentos de identificação e verificação de origem dos recursos.

O banco pode solicitar:

instrumento completo do trust;

certificado ou resumo da estrutura;

identificação do settlor;

identificação do trustee;

identificação do protector;

identificação dos beneficiários;

documentos societários;

comprovantes de residência fiscal;

declarações fiscais;

contratos e extratos;

comprovação da origem do patrimônio;

explicação sobre a finalidade da conta;

informações sobre beneficiários finais e pessoas com controle.

A existência de um trust não garante aprovação bancária. Antes de constituir a estrutura, é recomendável verificar se a instituição financeira aceita aquele tipo de veículo, naquela jurisdição, para o perfil de patrimônio e de beneficiários envolvidos.

Como offshore e trust são tributados no Brasil?

Para residentes fiscais brasileiros, a Lei nº 14.754/2023 trouxe regras relevantes sobre aplicações financeiras no exterior, entidades controladas e trusts.

A análise não deve se limitar ao local onde está a conta. É necessário examinar:

residência fiscal do instituidor;

residência fiscal dos beneficiários;

natureza dos ativos;

titularidade jurídica e econômica;

existência de entidade controlada no exterior;

momento da transferência dos bens;

ocorrência de distribuição;

rendimentos produzidos;

obrigações de declaração;

regras do país onde o ativo está localizado.

A transferência de bens para um trust não faz o patrimônio desaparecer da declaração brasileira. Dependendo da situação, os ativos, rendimentos, direitos ou distribuições deverão ser informados conforme as regras fiscais aplicáveis.

Também é importante separar três eventos diferentes:

transferência de bens pelo instituidor; administração e valorização dos ativos; distribuição aos beneficiários.

Cada evento pode produzir consequências jurídicas e tributárias distintas.

Quais documentos devem ser preparados?

Um planejamento sucessório internacional eficiente não depende apenas do contrato principal. Normalmente, é necessário organizar um conjunto de documentos, como:

instrumento do trust;

carta de desejos, quando juridicamente adequada;

procurações;

testamento;

acordo de sócios ou acionistas;

contrato social atualizado;

regras de governança familiar;

lista de ativos e passivos;

documentos de origem dos recursos;

declarações fiscais;

apólices de seguro;

instruções para acesso a contas digitais;

contatos de administradores, contadores e instituições financeiras.

A documentação deve ser revisada quando houver mudança de residência fiscal, casamento, divórcio, nascimento de herdeiro, aquisição de novos ativos, venda de empresa ou alteração relevante na legislação.

Como escolher entre holding, offshore e trust?

A escolha deve começar pelo diagnóstico, não pelo produto.

O primeiro passo é elaborar um mapa patrimonial com:

imóveis;

empresas;

contas bancárias;

investimentos;

seguros;

dívidas;

garantias;

contratos;

residência fiscal de cada envolvido;

localização dos herdeiros;

capacidade de cada pessoa para administrar os ativos.

Depois, é preciso definir o objetivo principal:

organizar a gestão?

facilitar a sucessão?

proteger beneficiários vulneráveis?

manter renda familiar?

separar atividade operacional de patrimônio?

evitar conflitos de governança?

centralizar investimentos?

estabelecer regras para distribuição?

Só então devem ser comparadas holding, sociedade estrangeira, trust, testamento, seguro de vida e outras ferramentas.

Checklist antes de constituir uma estrutura internacional

Antes de assinar qualquer documento, a família deve conseguir responder:

Quem é o proprietário jurídico de cada ativo?

Quem é o beneficiário econômico?

Qual país poderá tributar o rendimento?

Qual lei regerá a sucessão?

Quem poderá movimentar as contas?

O banco aceitará a estrutura?

Como será comprovada a origem dos recursos?

O que acontecerá se o fundador ficar incapaz?

Como serão protegidos menores e beneficiários vulneráveis?

O que ocorrerá se um beneficiário morrer?

Como serão pagos impostos, despesas e dívidas?

A estrutura foi informada corretamente às autoridades fiscais?

Existe documentação suficiente para que a família compreenda o funcionamento?

Se essas respostas não estiverem documentadas, a estrutura pode existir formalmente e ainda assim falhar no momento mais importante.

Holding familiar, offshore e trust não são sinônimos e não devem ser escolhidos com base em promessas de blindagem, anonimato ou eliminação de impostos.

A estrutura adequada é aquela que combina governança, sucessão, conformidade fiscal, documentação e capacidade real de execução em cada país envolvido.

A pergunta central é simples:

Se o fundador não pudesse explicar a estrutura amanhã, a família conseguiria administrar o patrimônio sem bloquear contas, perder prazos ou iniciar disputas?

Se a resposta for incerta, o primeiro passo não é abrir uma empresa no exterior. É organizar o mapa patrimonial, identificar as leis aplicáveis e construir regras claras de controle, distribuição e continuidade.

Adriana Esquivel é advogada internacional e CEO da Valorexa International Consulting, com atuação em internacionalização de empresas, estruturas patrimoniais e planejamento sucessório internacional.

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