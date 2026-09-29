Sarcopenia agrava impactos das doenças neuromusculares sobre a qualidade de vida

A sarcopenia, caracterizada pela perda progressiva de massa, força e desempenho muscular, pode ter impacto importante na qualidade de vida de pessoas com doenças neuromusculares. Para Marco Orsini, coordenador do Centro de Estudos do Niterói D'Or, e Wladimir Bocca, médico do departamento de doenças neuromusculares da UNIFESP, existe uma particularidade nesses pacientes: é necessário diferenciar a perda muscular decorrente da própria doença neuromuscular daquela relacionada à sarcopenia, ao descondicionamento físico, à desnutrição ou ao processo de envelhecimento.

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Essa distinção é importante porque diferentes fatores podem atuar simultaneamente sobre a musculatura. Em uma pessoa com doença neuromuscular, a redução da força ou da capacidade funcional não deve ser automaticamente atribuída à progressão da doença de base. O nível de atividade física, o estado nutricional, a composição corporal, a idade e o condicionamento também podem contribuir para a perda de desempenho.

Entre os principais impactos está a redução da força e da mobilidade. A diminuição do desempenho muscular pode dificultar atividades como caminhar, subir escadas, levantar-se de uma cadeira e realizar transferências. Para quem já apresenta limitações provocadas por uma doença neuromuscular, uma redução adicional da força pode ampliar as dificuldades e aumentar a necessidade de auxílio para tarefas antes realizadas de forma independente.

Marco Orsini destaca que a avaliação deve considerar a funcionalidade e não apenas a quantidade de músculo. O acompanhamento precisa observar força, marcha, mobilidade e desempenho físico, além de peso e composição corporal. Esses indicadores ajudam a compreender de que maneira a perda muscular está interferindo na rotina do paciente.

Wladimir Bocca chama atenção para a relação entre perda de força e fadiga. Quando a reserva muscular disponível diminui, uma mesma atividade pode exigir uma proporção maior da capacidade física. Tarefas comuns podem se tornar mais cansativas e limitar as atividades ao longo do dia. A redução da força e do desempenho físico também pode aumentar a vulnerabilidade a quedas, especialmente em pacientes com alterações de marcha ou equilíbrio.

A perda de independência é outro efeito relevante. Com a redução da capacidade muscular, atividades básicas e instrumentais podem passar a exigir ajuda. Levantar-se, deslocar-se, tomar banho, vestir-se, realizar transferências ou sair de casa podem se tornar tarefas mais complexas. O impacto, portanto, não é apenas físico, mas também relacionado à autonomia e à participação social.

Para Guilherme Reinheimer, educador físico, manter o movimento dentro dos limites funcionais é uma das estratégias importantes nesse acompanhamento. O exercício resistido ou assistido, quando individualizado, pode contribuir para preservar força e função sem ultrapassar a capacidade do paciente. A rotina deve considerar a condição clínica, o nível funcional, a tolerância ao esforço e os objetivos individuais.

A médica endocrinologista Luiza Travalloni, mestre em Endocrinologia pela UFRJ, reforça a importância de uma avaliação integrada dos fatores que interferem na composição corporal e no metabolismo. Em pacientes com perda muscular, o acompanhamento deve considerar o estado nutricional e as condições clínicas associadas, evitando uma análise baseada exclusivamente no peso. A identificação precoce de alterações permite direcionar melhor as estratégias de cuidado e preservação da funcionalidade.

A pesquisadora Eduarda Iennaco ressalta a importância do estado nutricional. A perda de massa muscular pode acompanhar uma baixa ingestão de proteínas e calorias, contribuindo para um ciclo em que a perda muscular leva à redução da funcionalidade, que provoca menor atividade e favorece nova perda muscular. A alimentação precisa ser avaliada individualmente, considerando necessidades nutricionais, condição clínica e possíveis comorbidades.

A ingestão adequada de proteínas é um dos pontos destacados pelos especialistas. A necessidade deve ser ajustada de acordo com a doença, função renal, outras condições de saúde e estado nutricional. Não existe, portanto, uma recomendação única para todos os pacientes, sendo fundamental o acompanhamento nutricional individualizado.

A literatura científica sobre sarcopenia na população geral também demonstra associação entre a condição e a qualidade de vida. Orsini e Bocca citam uma meta-análise que reuniu 43 estudos e encontrou qualidade de vida significativamente menor entre pessoas com sarcopenia em comparação com indivíduos sem a condição. A evidência foi classificada como moderada, reforçando a importância de considerar não apenas a massa muscular, mas também a capacidade funcional.

Nas doenças neuromusculares, o cenário pode ser ainda mais complexo. Estudos envolvendo esclerose lateral amiotrófica, atrofia muscular espinhal, miastenia gravis e distrofias musculares apontam redução importante dos domínios físicos relacionados à qualidade de vida. Nesse contexto, força muscular e desempenho funcional podem apresentar relação mais direta com a qualidade de vida do que simplesmente a quantidade de massa muscular.

A participação social também pode ser comprometida. Dificuldades para caminhar, fadiga e maior necessidade de auxílio podem reduzir a possibilidade de trabalhar, praticar atividades físicas, participar de momentos de lazer e manter a convivência social. Dessa forma, os efeitos da sarcopenia ultrapassam o aspecto muscular e podem alcançar autonomia, relações sociais e aspectos emocionais.

Outro ponto fundamental é o monitoramento precoce. Peso, composição corporal, força, marcha e funcionalidade devem ser acompanhados ao longo do tempo. A avaliação não deve ficar restrita ao índice de massa corporal, já que esse indicador isoladamente não demonstra a capacidade muscular ou funcional de uma pessoa.

A abordagem multidisciplinar reúne neurologia, nutrição, fisioterapia, educação física, endocrinologia e terapia ocupacional, com metas funcionais de acordo com as necessidades de cada paciente. O objetivo é preservar força, mobilidade e independência, considerando a realidade clínica e funcional de cada pessoa.

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Para Orsini, Bocca, Reinheimer, Travalloni e Iennaco, compreender a sarcopenia nas doenças neuromusculares exige uma avaliação ampla, que considere alimentação, atividade física, força, mobilidade, funcionalidade e evolução da doença de base. Como sintetizam Orsini e Bocca, "sarcopenia não é apenas perder músculo: é perder força, autonomia e qualidade de vida". O acompanhamento individualizado e multidisciplinar pode contribuir para preservar não apenas a musculatura, mas também a capacidade de realizar atividades, manter a independência e participar da vida social.