Como saber se o seu plano empresarial é, na prática, um plano de família

Muita gente só descobre que tem um plano de saúde empresarial quando o reajuste anual chega bem acima do esperado. O contrato leva o CNPJ de um MEI (microempreendedor individual) ou da pequena empresa de alguém da casa, mas quem usa o convênio são o casal e os filhos. Esse arranjo tem nome nos tribunais, falso coletivo, e reconhecê-lo no próprio contrato é o primeiro passo para saber se a família pode ter o reajuste limitado ao índice que a ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) define para os planos individuais. O advogado André Frutuoso , especialista em Direito à Saúde e sócio-fundador da Frutuoso Advocacia , explica o que observar.

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Os sinais que aparecem no contrato

O primeiro ponto é a lista de beneficiários. Quando o plano atende apenas três, quatro ou cinco pessoas, todas parentes entre si, há um indício forte de que não existe uma coletividade empresarial de verdade. O segundo é a relação dessas pessoas com o CNPJ: se não há funcionários, e a empresa serviu apenas como porta de entrada para contratar o convênio, o vínculo empresarial é só formal.

O terceiro sinal está na cláusula de reajuste. Nos contratos coletivos, o aumento costuma ser calculado pela sinistralidade, ou seja, pelo quanto os próprios beneficiários usaram o plano no ano. Em um grupo familiar pequeno, uma internação ou um tratamento contínuo basta para puxar o índice seguinte para cima.

“No contrato, o plano se apresenta como uma negociação entre uma empresa e uma operadora de saúde. Na realidade, trata-se de pai, mãe e filhos, sem poder de barganha, buscando apenas assegurar o atendimento médico”, afirma Frutuoso .

Comparar o reajuste com o índice da ANS

Com o contrato em mãos, vale colocar lado a lado os percentuais cobrados e os índices que a ANS divulgou para os planos individuais em cada ano. Para o ciclo de maio de 2026 a abril de 2027, o teto é de 5,11%. Nos coletivos com menos de 30 vidas, faixa em que se encaixam os contratos familiares feitos por CNPJ, o reajuste médio de 2025 foi de 14,24%, segundo o Painel de Reajustes de Planos Coletivos da agência.

A diferença se acumula. O Idec (Instituto de Defesa de Consumidores) calculou que, entre 2018 e 2022, as mensalidades dos planos individuais subiram 35,41%, enquanto as dos coletivos empresariais com até 29 vidas avançaram 82,36%.

O que a Justiça leva em conta

O STJ (Superior Tribunal de Justiça) admite, de forma excepcional, tratar como individual ou familiar o plano empresarial com poucos beneficiários de um mesmo núcleo familiar, aplicando os índices da ANS. Não há um número fixo de vidas. O que se examina é a natureza da relação: se existe um grupo empresarial de fato ou uma família em busca de atendimento. Em maio e junho de 2026, decisões dos ministros Maria Isabel Gallotti e Raul Araújo seguiram essa linha em contratos com cinco e quatro beneficiários da mesma família.

Reconhecido o falso coletivo, os tribunais têm determinado a revisão dos reajustes e a devolução do que foi pago a mais, limitada aos três anos anteriores à ação, conforme o Tema 610 do STJ.

Antes de tomar qualquer decisão

Para Frutuoso, a checagem deve vir antes do cancelamento. “Quando a mensalidade se torna insustentável, a reação inicial é, muitas vezes, o cancelamento. Só que essa decisão interrompe acompanhamentos contínuos e tratamentos em curso. Antes de renunciar ao plano, é fundamental verificar se o CNPJ em questão não esconde, na verdade, uma família”, diz.

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Na prática, o plano empresarial pode ser, na essência, um plano de família quando reúne poucos beneficiários parentes entre si, não tem empregados vinculados ao CNPJ e sofre reajustes por sinistralidade acima do índice da ANS. Contrato, cartas de reajuste e boletos são os documentos que permitem fazer essa conferência com segurança.